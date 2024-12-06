¡Ø¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー6¡ÙYear 2ÄÉ²Ã¥­¥ã¥é¥¯¥¿ーÂè3ÃÆ¡ÖÉñ¡×¤Î±ÇÁü¤¬½é¸ø³«¡ª¡¡2025Ç¯½éÆ¬¤Ë»²ÀïÍ½Äê¡ª

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³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥×¥³¥ó[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/13450/4757/resize/d13450-4757-54bde14a0985638e2835-0.png ]¡Ö¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¡×¥·¥êー¥º»Ë¾å2¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¥²¥¹¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ÖÉñ¡×¤¬¡Ø¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー6¡ÙYear 2¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æ2025Ç¯½éÆ¬¤Ë»²ÀïÍ½Äê¡ª¡ÖÉñ¡×¤ÏSNK¤Î¿Íµ¤³ÊÆ®¥²ー¥à¡Ö²îÏµÅÁÀâ¡×¥·¥êー¥º¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡£ÆÃÄ§Åª¤ÊÀÖ¤¤Ç¦ÁõÂ«¤ËÂç¤¤ÊÀð»Ò¤òÍÑ¤¤¤ÆÆ®¤¦¡ÖÉñ¡×¤Ï¡¢ËÜºî¤Ç¤É¤ó¤Ê¥Ð¥È¥ë¤òÌ¥¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¦¡¦¡¦¡ª¡¡¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë½é¸ø³«¤È¤Ê¤ë¥Æ¥£¥¶ー¥È¥ìー¥éー¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=0ATLDSa8-uk ][²èÁü2: https://prtimes.jp/i/13450/4757/resize/d13450-4757-00812ba8c3bf4f643a45-1.png ]ÉÔÃÎ²ÐÎ®Ç¦½Ñ¤ò¶Ë¤á¤¿Éñ¤ÏÂç¤¤ÊÀð»Ò¤òÉð´ï¤Ë¡Ö±ê¡×¤òÁà¤ê¡¢²ÚÎï¤Ê¿È¤´¤Ê¤·¤ÇÆ®¤¦¡£[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/13450/4757/resize/d13450-4757-64b85e5bea8137ffcdfc-3.png ]²Ö¤Ó¤é¤Î¤è¤¦¤ËÁê¼ê¤òÀÚ¤êÎö¤¯¡ÖÈôæÆÎ¶±ê¿Ø¡×¤ÏËÜºî¤Ç¤â¶õ¹â¤¯Éñ¤¤¾å¤¬¤ë¡£[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/13450/4757/resize/d13450-4757-102441676bf8c7a51672-1.png ]Éñ¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥é¥¦¥ó¥É¡×¤Ç¥×¥ì¥¤¥¢¥Ö¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æ»²Àï¤¹¤ëÂ¾¡¢¡Ö¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¡×¤Î¿·¥¨¥ê¥¢¡ÖÀÄÌÚ¥ö¸¶¡Ê¤¢¤ª¤¤¬¤Ï¤é¡Ë¡×¤Ë¤âÅÐ¾ìÍ½Äê¡£[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/13450/4757/resize/d13450-4757-902d43b8eeff1e15683c-3.png ]ÉÔÃÎ²ÐÎ®Ç¦½ÑÅÁ¾µ¼Ô¡ÖÉÔÃÎ²ÐÉñ¡×¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤·¤Æ¤É¤ó¤Êµ»¤ò³Ø¤Ù¤ë¤Î¤«¡¢Â³Êó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ªÂÐÀï³ÊÆ®¥²ー¥à¤Î¿·¤¿¤Ê»þÂå¤¬¡¢º£¡¢»Ï¤Þ¤ë¡£[²èÁü6: https://prtimes.jp/i/13450/4757/resize/d13450-4757-852213ade8673b73c4f0-5.png ]¢£¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー6¢£¥¸¥ã¥ó¥ë¡§ÂÐÀï³ÊÆ®¢£CERO¥ìー¥Æ¥£¥ó¥°¡§£Ã¢£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§PlayStation(R)5¡¢PlayStation(R)4¡¢Xbox Series X|S¡¢Steam¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.streetfighter.com/6/¢£¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§1～2¿Í¡Ê¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Î¾ì¹ç¡Ë¡Ã2～16¿Í¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¾ì¹ç¡Ë¢£È¯ÇäÆü¡§¹¥É¾È¯ÇäÃæ¢£²Á³Ê¡§¡Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Û¡¦PS5/PS4¡¡¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡¡ÀÇ¹þ¡§8,789±ß¡¡¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡¡ÀÇ¹þ¡§7,990±ß¡¦Xbox Series X|S/PC¡ÊSteam¡Ë¡¡¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡¡ÀÇ¹þ¡§7,990±ß¡Ú¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Û¡¦PS5/PS4/Xbox Series X|S/PC¡ÊSteam¡Ë¡¡¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡¡ÀÇ¹þ¡§10,490±ß¡Ú¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Û¡¦PS5/PS4/Xbox Series X|S/PC¡ÊSteam¡Ë¡¡¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡¡ÀÇ¹þ¡§12,490±ß¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤Æ´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ç¤¹¡£¢¨PS4ÈÇ¤Î¡Ø¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー6¡Ù¤Ï¡ÖPS5ÈÇÌµÎÁ¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥ÉÂÐ±þ¡×¤Ç¤¹¡£¢£¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¡§(C)CAPCOM (C)︎SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.