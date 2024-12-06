¡Ú»²²Ã¼ÔÊç½¸¡ª2025Ç¯1·î27Æü(·î)³«ºÅ¡Û¼«¼£ÂÎÄÌ¿®¼çºÅ¥»¥ß¥Êー¡ÖÃÏ°è´ë¶È¤Î³èÀ²½¤òÌÜ»Ø¤¹¡ª¼«¼£ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ëDXÈ¼Áö»Ù±ç¤ÎºÇ¿·»öÎã¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹
¡¡¥¤¥·¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÊÒ²¬ Áï¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§143A¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¸øÌ±¶¦ÁÏ¤ÎÀè¿Ê»öÎã¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¼«¼£ÂÎÄÌ¿®¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎÄÌ¿®¼çºÅ¥»¥ß¥Êー¡ÖÃÏ°è´ë¶È¤Î³èÀ²½¤òÌÜ»Ø¤¹¡ª¼«¼£ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ëDXÈ¼Áö»Ù±ç¤ÎºÇ¿·»öÎã ¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://go.jt-tsushin.jp/jt_webinar_202501-03?utm_source=20251209&utm_medium=PRTimes&utm_content=press
¡¡ºòº£µÞÂ®¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ä¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò¿Þ¤ëÁ´¤Æ¤Î´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤ÆDX¤ÏµÞÌ³¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¾®´ë¶È¤ä¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶ÈÅù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âDX¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÏÏ«Æ¯À¸»ºÀ¤äÇä¾å¹â¸þ¾å¤ËÂç¤¤¯´ØÏ¢¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢ÆÃ¤ËÃÏÊý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ä¥Çー¥¿³èÍÑ¤Ê¤É¤Î·Ð¸³¡¦ÃÎ¸«¤ò»ý¤ÄDX¿Íºà¤ÎÉÔÂ¤¬¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¡¡ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢¸½ºß¤ÏÂ¿¤¯¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬ÃÏ°è¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤ä¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤ÆDX¿ä¿Ê»Ù±ç¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾ÊÄ£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Î¡ÖDX»Ù±ç¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¡×¡¢Ãæ¾®´ë¶ÈÄ£¤Î¡Ö·Ð±ÄÎÏºÆ¹½ÃÛÈ¼Áö»Ù±ç¥â¥Ç¥ë¡×¤Ê¤É¡¢¼«¼£ÂÎÅù¤Î»Ù±çµ¡´Ø¤Ë¤è¤ë´ë¶È¤ÎDX¿ä¿Ê»Ù±ç¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÊý¿Ë¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¡ÖÀ©ÅÙ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤â¸½¾ì¤¬Ãæ¡¹²þÁ±¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Ù±ç¤¬Å¬ÀÚ¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤ËÇº¤à¼«¼£ÂÎ¿¦°÷ÍÍ¤âÂ¿¤¯¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡º£²ó¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤Ë¤è¤ëÃÏ°è´ë¶È¤Ø¤ÎDXÈ¼Áö»Ù±ç¤Î¼êË¡¤òÄÉµá¤·¡¢Åö³ºÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¿·»öÎã¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è´ë¶È¸þ¤±¤ÎDX»Ù±ç¤Ë¤è¤ë»º¶È¿¶¶½¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤Ë·È¤ï¤ëÊý¤ÏÉ¬¸«¤Î¥»¥ß¥Êー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£ ³«ºÅ³µÍ×
¡Ê£±¡Ë³«ºÅÆü»þ¡¡2025Ç¯ 1·î27Æü (·î)14:00～15:30
¡Ê£²¡ËÊý¡¡¡¡Ë¡¡¡¥¦¥§¥Ó¥Êー·Á¼°¡Êzoom¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Ë¢¨Æ°²è¤Ï¸åÆü¸ø³«(¿½¹þ¼Ô¸ÂÄê)
¡Ê£³¡Ë»²²ÃÂÐ¾Ý¡¡¼«¼£ÂÎ´Ø·¸¼Ô¡ÊÃÏÊý¸øÌ³°÷¡¦µÄ°÷¡Ë
¡Ê£´¡Ë»² ²Ã Èñ¡¡ ÌµÎÁ
¡Ê£µ¡Ë¼ç¡¡¡¡ºÅ¡¡¼«¼£ÂÎÄÌ¿®±¿±Ä»öÌ³¶É¡Ê¥¤¥·¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
¡Ê£¶¡Ë¶¨¡¡¡¡»¿¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥¶¥¹¥¯
¢£ ¹Ö±éÆâÍÆ¡ÊÍ½Äê¡Ë
¹Ö±é£±.¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×
·ÐºÑ»º¶È¾Ê ¾¦Ì³¾ðÊóÀ¯ºö¶É ¾ðÊóµ»½ÑÍøÍÑÂ¥¿Ê²Ý Ä´ºº´± »³ºê Í³è½ »á
¹Ö±é£².¡Ö¼«¼£ÂÎ¡ß¥Ó¥¶¥¹¥¯¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¡¢³°Éô¿Íºà³èÍÑ¤Ë¤è¤ëÃÏ°è´ë¶È¤ÎÈ¼Áö»Ù±ç¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥¶¥¹¥¯ Ë¡¿Í»ö¶È»ö¶È³«È¯ËÜÉô ËÜÉôÄ¹ ÁðÌî ÂöÌé »á
¢¨¤½¤ÎÂ¾¡¢¼«¼£ÂÎ¤äÌ±´Ö´ë¶È¤Î»öÎã¾Ò²ð¤òÍ½Äê¡Ê¿ï»þ¹¹¿·¡Ë
¢¨¹Ö±é¥¿¥¤¥È¥ëÅù¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ »²²ÃÊýË¡
²¼µ¤«¤é¤ª¿½¹þ¤ß¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://go.jt-tsushin.jp/jt_webinar_202501-03?utm_source=20251209&utm_medium=PRTimes&utm_content=press
¢¨¼«¼£ÂÎ´Ø·¸¼Ô¸ÂÄê¤Î¥»¥ß¥Êー¤Î¤¿¤á¡¢´ë¶È´Ø·¸¼ÔÅù¤ÎÊý¤Î¤´»²²Ã¤Ï¤´±óÎ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§¥¤¥·¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÊÒ²¬ Áï
½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É6-28-7 ¿·½É¥¤ー¥¹¥È¥³ー¥È7F
ÀßÎ© ¡§2005Ç¯4·î
URL ¡§https://www.ishin1853.co.jp/
¡ãËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¥¤¥·¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¡»ö¶È´ë²èËÜÉô ¸øÌ±¶¦ÁÏ´ë²èÉô
TEL ¡§03-5291-1580(ÂåÉ½)
Email¡§jt_webinar@ishin1853.co.jp