»Ò¶¡¤Î³¤³°Î±³Ø¤Ëµá¤á¤ë²ÈÄí¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë»×¹Í¤¬²ÃÂ®¡©Ã»´ü³¤³°Î±³Ø¤Ëµá¤á¤ëÀ®²Ì¤Ï¡Ö³¤³°¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë»×¹ÍÎÏ¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÎÏ¤ÎÍÜÀ®¡×¤¬55.8¡ó¤ÈºÇÂ¿
Nisai Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§Dhruv Patel¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëNisai British International Online School¤Ï»Ò¶¡¤¬¤Þ¤À³¤³°Î±³ØÌ¤·Ð¸³¤À¤¬³¤³°Î±³Ø¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤È²óÅú¤·¤¿ÊÝ¸î¼Ô35～55ºÐ¤ÎÊÝ¸î¼Ô217Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö³¤³°Î±³Ø¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ä´ºº³µÍ×
- Ä´ºº³µÍ×¡§³¤³°Î±³Ø¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº
- Ä´ºº´ü´Ö¡§2024/11/26～2024/11/29
- Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
- Í¸ú²óÅú¡§»öÁ°Ä´ºº¤Ç¡Ö³¤³°Î±³ØÌ¤·Ð¸³¤À¤¬»Ò¶¡¤Î³¤³°Î±³Ø¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿35～55ºÐ¤ÎÃË½÷217Ì¾
»Ò¶¡¤Î³¤³°Î±³Ø¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊÝ¸î¼Ô¤Î52.5¡ó¤¬³¤³°Î±³Ø¤Ë¡Ø±Ñ¸ìÎÏ¶¯²½¡Ù¤ò´üÂÔ¡ª
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/75000/table/11_1_4c8441fc8706a0db6f482b3407086929.jpg ]
»Ò¶¡¤Î³¤³°Î±³Ø¤ò´õË¾¤¹¤ëÊÝ¸î¼Ô¤¬Áý¤¨¤ëÃæ¡¢Î±³ØÌ¤·Ð¸³¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é³¤³°¶µ°é¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤ÄÊÝ¸î¼Ô¤Î¥Ëー¥º¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÎ±³Ø¤ò¤µ¤»¤¿¤¤ÍýÍ³¡×¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢52.5¡ó¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤¬¡Ö»Ò¶¡¤Î±Ñ¸ìÎÏ¶¯²½¡×¤òÍýÍ³¤Ëµó¤²¡¢Â³¤¤¤Æ¡Ö¾Íè¤Î¿ÊÏ©¤òÆüËÜ¤Ë¸ÂÄê¤·¤Ê¤¤¡×¡Ê37.3¡ó¡Ë¡¢¡Ö±Ñ¸ì¤ËÂÐ¤¹¤ë¶ì¼ê°Õ¼±¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¤¤¡×¡Ê25.3¡ó¡Ë¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£»Ò¶¡¤Î³¤³°Î±³Ø¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊÝ¸î¼Ô¤¿¤Á¤¬µá¤á¤ë¥Ëー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö±Ñ¸ìÎÏ¶¯²½¡×52.5¡ó¤¬¥È¥Ã¥×¡ªÊÝ¸î¼Ô¤¬´¶¤¸¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë²½¤ÎÇÈ
Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Î²áÈ¾¿ô¤Ë¤¢¤¿¤ë52.5¡ó¤¬¡Ö»Ò¶¡¤Î±Ñ¸ìÎÏ¤ò¶¯²½¤·¤¿¤¤¡×¤³¤È¤ò³¤³°Î±³Ø¤ò´õË¾¤¹¤ëÍýÍ³¤È¤·¤Æµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¶µ°é¸½¾ì¤Ç¤Î±Ñ¸ì¶µ°é¶¯²½¤¬¿Ê¤à°ìÊý¤Ç¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê±Ñ¸ì±¿ÍÑÇ½ÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë´Ä¶¤È¤·¤Æ³¤³°Î±³Ø¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
37.3¡ó¤¬¡Ö¾Íè¤Î¿ÊÏ©¤òÆüËÜ¤Ë¸ÂÄê¤·¤Ê¤¤¡×―Â¿ÍÍÀ¤òµá¤á¤ëÀ¼
¼¡¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤Î¾Íè¤Î¿ÊÏ©¤òÆüËÜ¤Ë¸ÂÄê¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡×¡Ê37.3¡ó¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£¹ñÆâ³°¤ÎÂç³Ø¿Ê³Ø¤ä¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹ñºÝÅª¤Ê·Ð¸³¤ä°ÛÊ¸²½Íý²ò¤¬½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤ë»þÂå¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÎÁªÂò»è¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢³¤³°¤Ç¤Î¿ÊÏ©¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ëÊÝ¸î¼Ô¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö±Ñ¸ì¤Ë¶ì¼ê°Õ¼±¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤¬25.3¡ó―Î±³Ø¤Ç¼«¿®¤ò°é¤à´üÂÔ
¡Ö±Ñ¸ì¤ËÂÐ¤¹¤ë¶ì¼ê°Õ¼±¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤òµó¤²¤¿ÊÝ¸î¼Ô¤Ï25.3¡ó¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±Ñ¸ì¤Î³Ø½¬¤¬¶ì¼ê¤Ê»Ò¶¡¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Î±³Ø¤Ï¸À¸ì¤ÎÊÉ¤ò¹îÉþ¤·¼«¿®¤ò°é¤àÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö»È¤¨¤ë±Ñ¸ì¡×¤ò³Ø¤Ó¡¢¼ÂÁ©Åª¤ÊÇ½ÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÊÝ¸î¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¿¤À³ØÎÏ¸þ¾å¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»Ò¶¡¼«¿È¤¬ÀÑ¶ËÅª¤ËÄ©Àï¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÊÝ¸î¼Ô¤¬³¤³°Î±³Ø¤Ëµá¤á¤ë¤³¤È¤È¤Ï¡©―¥°¥íー¥Ð¥ë¼Ò²ñ¤ËÉ¬Í×¤Ê¶µ°é¥Ëー¥º¤òÃµ¤ë
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/75000/table/11_2_ba4ae29be1d4b2e511da0f7ec9fb5d44.jpg ]
³¤³°Î±³ØÌ¤·Ð¸³¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤¬¡¢»Ò¶¡¤Î³¤³°Î±³Ø¤ËÂÐ¤·¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¤²óÅú¤Ï¡Ö³¤³°¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë»×¹ÍÎÏ¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÎÏ¤ÎÍÜÀ®¡×¡Ê55.8¡ó¡Ë¡£¼¡¤¤¤Ç¡Ö±Ñ¸ìÎÏ¤Î¸þ¾å¡×¡Ê49.3¡ó¡Ë¡¢¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÍ§¿Í¤È¤Î¸òÎ®¡×¡Ê39.2¡ó¡Ë¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
55.8¡ó¤¬»×¹ÍÎÏ¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÎÏ¤ÎÍÜÀ®¤ò½Å»ë¡ªÊÝ¸î¼Ô¤¬¹Í¤¨¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¼Ò²ñ¤ÎÀ¸¤Êý
Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢¡Ö³¤³°¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë»×¹ÍÎÏ¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÎÏ¤ÎÍÜÀ®¡×¤¬55.8¡ó¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë±Ñ¸ìÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÌäÂê²ò·èÇ½ÎÏ¤ä°ÛÊ¸²½Íý²òÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤òÊÝ¸î¼Ô¤¬½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¾ÍèÅª¤Ë³¤³°¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤ä¡¢°Û¤Ê¤ëÊ¸²½ÇØ·Ê¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤È¶¨Æ¯¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤ò¸«¿ø¤¨¤¿°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
±Ñ¸ìÎÏ¤Î¸þ¾å¤Ï49.3¡ó―´ðÁÃ¥¹¥¥ë¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ïº£¤âº¬¶¯¤¤
¼¡¤¤¤ÇÂ¿¤«¤Ã¤¿²óÅú¤¬¡Ö±Ñ¸ìÎÏ¤Î¸þ¾å¡×¡Ê49.3¡ó¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£±Ñ¸ì¤ÏÀ¤³¦¶¦ÄÌ¸À¸ì¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤¬»Ò¶¡¤ÎÌ¤Íè¤ËÉ¬Í×¤Ê´ðÁÃ¥¹¥¥ë¤È¤·¤Æ±Ñ¸ì¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Î¶µ°é¤À¤±¤Ç¤Ï¿È¤Ë¤Ä¤±¤Ë¤¯¤¤¡Ö¼ÂÁ©Åª¤Ê±Ñ¸ìÎÏ¡×¤ò°é¤Æ¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡¢³¤³°Î±³Ø¤¬Âç¤¤Ê´üÂÔ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
39.2¡ó¤¬¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÍ§¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤ò´õË¾―Â¿Ê¸²½´Ä¶¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤ËÃíÌÜ
¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÍ§¿Í¤È¤Î¸òÎ®¡×¤òµó¤²¤¿ÊÝ¸î¼Ô¤Ï39.2¡ó¤Ç¤·¤¿¡£°ÛÊ¸²½´Ä¶¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹ñºÝÅª¤Ê»ëÌî¤ä¶¨Ä´À¤ò°é¤à¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£Î±³ØÀè¤Ç¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¸òÎ®ÂÎ¸³¤Ï¡¢»Ò¶¡¤Î½ÀÆðÀ¤äÅ¬±þÎÏ¤ò¹â¤á¡¢µ¢¹ñ¸å¤ÎÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ç¤âÌòÎ©¤Äµ®½Å¤Êºâ»º¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ã»´ü³¤³°Î±³Ø¤ÎÍ½»»¡¢Ìó3³ä¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤¬¡Ø30Ëü±ß°Ê¾å50Ëü±ßÌ¤Ëþ¡Ù¤òÁÛÄê¡ª―²È·×¤«¤é¸«¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë¶µ°é¤ÎÅê»ñ¤È¤Ï¡©
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/75000/table/11_3_4ebd2a27f23f1d8ab31f2e66d5bbfb41.jpg ]
»Ò¶¡¤ÎÃ»´ü³¤³°Î±³Ø¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÝ¸î¼Ô¤ÎÈñÍÑ°Õ¼±¤¬Ä´ºº¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤ª»ÒÍÍ¤ËÃ»´ü¤Î³¤³°Î±³Ø¡Ê²ÆµÙ¤ß¡¦ÅßµÙ¤ß¡Ë¤ò¤µ¤»¤ë¾ì¹ç¡¢¤«¤±¤Æ¤â¤è¤¤¤È»×¤¦ÈñÍÑ¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤ÆºÇ¤âÂ¿¤¤²óÅú¤Ï¡Ö30Ëü±ß°Ê¾å50Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¡Ê31.8¡ó¡Ë¡¢Â³¤¤¤Æ¡Ö10Ëü±ß°Ê¾å30Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¡Ê25.8¡ó¡Ë¡¢¡Ö50Ëü±ß°Ê¾å100Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¡Ê18.9¡ó¡Ë¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¤âÂ¿¤¤31.8¡ó¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤¬30Ëü～50Ëü±ß¤òÅ¬Àµ¤ÊÃ»´üÎ±³ØÈñÍÑ¤È¹Í¤¨¤ë
Ä´ºº·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ã»´ü³¤³°Î±³Ø¤ÎÈñÍÑ¤È¤·¤Æ¡Ö30Ëü±ß°Ê¾å50Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÊÝ¸î¼Ô¤¬31.8¡ó¤ÈºÇÂ¿¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¶â³ÛÂÓ¤Ï¡¢»Ò¶¡¤ÎÂÚºßÈñ¡¢¸ì³Ø³Ø¹»¤Î¼ø¶ÈÎÁ¡¢ÅÏ¹ÒÈñ¤Ê¤É¤ò´Þ¤à¸½¼ÂÅª¤ÊÍ½»»¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÊÝ¸î¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¾Íè¤Î¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤ä¸ì³ØÎÏ¸þ¾å¤Ø¤Î³Î¤«¤Ê¥ê¥¿ー¥ó¤ò´üÂÔ¤·¡¢¤³¤ÎÅê»ñ³Û¤ò¡ÖÂÅÅö¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
25.8¡ó¤¬10Ëü～30Ëü±ß¤ò´õË¾―¿µ½ÅÇÉ¤â°ìÄê¿ô
¼¡¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö10Ëü±ß°Ê¾å30Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¡Ê25.8¡ó¡Ë¡£¤³¤ÎÁØ¤Ï¡¢Ã»´üÎ±³Ø¤Ë¤«¤±¤ëÈñÍÑ¤ò²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢»Ò¶¡¤Ë³¤³°ÂÎ¸³¤ò¤µ¤»¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¿µ½ÅÇÉ¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
18.9¡ó¤¬50Ëü～100Ëü±ß¤â¡ª¹â³ÛÅê»ñ¤Ë¸«¤¨¤ë´üÂÔÃÍ
°ìÊý¡¢¡Ö50Ëü±ß°Ê¾å100Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¤òÁÛÄê¤¹¤ëÊÝ¸î¼Ô¤â18.9¡ó¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤Ï¡¢Ã»´üÎ±³Ø¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¼Á¤Î¹â¤¤¥×¥í¥°¥é¥à¤ä¡¢ÆÃÄê¤ÎÃÏ°è¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ê¤É¡Ë¤Ø¤ÎÎ±³Ø¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤êÂç¤¤Ê³Ø¤Ó¤òµá¤á¤Æ¡¢»Ò¶¡¤Ø¤Î¶µ°é¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËÅê»ñ¤¹¤ë»ÑÀª¤¬»Ç¤¨¤Þ¤¹¡£
ÊÝ¸î¼Ô¤Î57.6¡ó¤¬Ã»´üÎ±³Ø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ø¼£°Â¡Ù¤òºÇÂç¤ÎÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤È²óÅú¡ª
[É½4: https://prtimes.jp/data/corp/75000/table/11_4_873dd30d234b79d31f429fcdb8816f9f.jpg ]
¡Ö³¤³°Î±³Ø¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉÔ°Â¤ÊÅÀ¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼£°Â¡×¤¬57.6¡ó¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Î±³ØÀè¤Ç¤Î°ÂÁ´¤¬»Ò¶¡¤ÎÎ±³ØÀ¸³è¤òº¸±¦¤¹¤ëºÇ½ÅÍ×¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¸½ÃÏ¤ÎÈÈºáÎ¨¤ä¼£°Â¾õ¶·¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬ÊÝ¸î¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÊÝ¸î¼Ô¤¬°Â¿´¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Î±³Ø¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ä¶µ°éµ¡´Ø¤¬¸½ÃÏ¤Î¼£°Â¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ©ÌÀÀ¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê°ÂÁ´ÂÐºö¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
32.7¡ó¤¬Î±³ØÈñÍÑ¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë―¶µ°éÅê»ñ¤Î¸½¼Â¤ÈÍýÁÛ
¼¡¤ËÂ¿¤¤¡ÖÎ±³ØÈñÍÑ¡×¤òÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æµó¤²¤¿ÊÝ¸î¼Ô¤Ï32.7¡ó¤Ë¾å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ã»´üÎ±³Ø¤Ç¤âÂ¿³Û¤ÎÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£ÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤ò½Å»ë¤¹¤ë²ÈÄí¤âÂ¿¤¤¤È¿ä»¡¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤ÎÀ¸³èÈñ¤ä¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¾ÜºÙ¤òÌÀ¼¨¤·¡¢²¿¤Ë¤¤¤¯¤éÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤«ÌÀ³Î¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
24.9¡ó¤¬À¸³è´Ä¶¤ò·üÇ°―¸½ÃÏ¤Ç¤Î¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤¬¥«¥®
£³ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤¤ÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤¬¡ÖÀ¸³è´Ä¶¡×¤Ç24.9¡ó¤Ç¤·¤¿¡£°ÛÊ¸²½¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤ä¡¢»Ò¶¡¤¬·ò¹¯¤Ç²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¸½ÃÏ¤Ç¤Î¥µ¥Ýー¥È¡×¤¬18.9¡ó¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¡¢»Ò¶¡¤¬º¤¤Ã¤¿¤È¤¤ËÍê¤ì¤ë¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Î¿´ÇÛ»ö¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
42.4¡ó¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤¬Ã»´ü³¤³°Î±³Ø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ø¥ª¥ó¥é¥¤¥óÎ±³Ø¤òÁªÂò¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¡Ù¤È²óÅú¡ª―¿·¤·¤¤·Á¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¶µ°é¤Î²ÄÇ½À¤ËÃíÌÜ
¥ª¥ó¥é¥¤¥óÎ±³Ø¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÃæ¡¢³¤³°ÅÏ¹Ò¤òÈ¼¤ï¤Ê¤¤¿·¤·¤¤Î±³Ø·ÁÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤Î°Õ¼±¤¬Ä´ºº¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥óÎ±³Ø¤òÁªÂò¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ëÊÝ¸î¼Ô¤Ï42.4¡ó¡Ê¡Ö»×¤¦¡×10.6¡ó¡¢¡Ö¤ä¤ä»×¤¦¡×31.8¡ó¡Ë¤Ë¾å¤ê¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê»×¤ï¤Ê¤¤¡×¡Ê24.0¡ó¡Ë¤ä¡Ö»×¤ï¤Ê¤¤¡×¡Ê15.2¡ó¡Ë¤ò¾å²ó¤ë·ë²Ì¤Ë¡£¤³¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·Á¼°¤Ë¤è¤ëÈñÍÑºï¸º¤ä¡¢»Ò¶¡¤ò°ÂÁ´¤Ê´Ä¶¤Ç³Ø¤Ð¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö24.0¡ó¤¬¡Ø¤¢¤Þ¤ê»×¤ï¤Ê¤¤¡Ù―¥ª¥ó¥é¥¤¥óÎ±³Ø¤Ø¤Î²ÝÂê¤âÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¡×
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿ÊÝ¸î¼Ô¤Ï24.0¡ó¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·Á¼°¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤ÂÐÌÌ¤Ç¤ÎÊ¸²½¸òÎ®¤ä°ÛÊ¸²½ÂÎ¸³¤Î²ÁÃÍ¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Í×°ø¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¶µ°é¤Ë¤ª¤±¤ëµ»½ÑÅª¤Ê²ÝÂê¤ä¡¢³Ø¤Ó¤Î¼Á¤ËÂÐ¤¹¤ë·üÇ°¤âÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
15.2¡ó¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥óÎ±³Ø¤ò´°Á´ÈÝÄê―¡Ø»×¤ï¤Ê¤¤¡ÙÊÝ¸î¼Ô¤¬¹Í¤¨¤ëÍýÍ³
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥óÎ±³Ø¤òÁªÂò¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ³Î¤Ë²óÅú¤·¤¿ÊÝ¸î¼Ô¤Ï15.2¡ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎÁØ¤Ï¡¢³¤³°ÅÏ¹Ò¤Ë¤è¤ëÄ¾ÀÜÅª¤Ê°ÛÊ¸²½ÂÎ¸³¤ä¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î¼ÂÀ¸³è¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ëÀ®Ä¹¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·Á¼°¤Ç¤Ï»Ò¶¡¤Î±Ñ¸ìÎÏ¸þ¾å¤ä»×¹ÍÎÏ¤ÎÍÜÀ®¤Ë½½Ê¬¤Ê¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥óÎ±³Ø¤òÁªÂò¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤È»×¤¦ÊÝ¸î¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤¿¡ª¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡©
[É½5: https://prtimes.jp/data/corp/75000/table/11_5_4e3bc9185f81554e707280b7565ebf72.jpg ]
Á°½Ò¤Î¼ÁÌä¤Ç¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥óÎ±³Ø¤òÁªÂò¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿ÊÝ¸î¼Ô92¿Í¤Ë¤½¤ÎÍýÍ³¤òÄ´ºº¤·¤¿·ë²Ì¡¢¡Ö´Ä¶¤ä¼£°Â¤ÎÌÌ¤Ç³¤³°ÅÏ¹Ò¤Ï¿´ÇÛ¤À¤«¤é¡×¡Ê40.2¡ó¡Ë¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¾ì½ê¤òµ¤¤Ë¤»¤º¼ê·Ú¤Ë¼õ¹Ö¤Ç¤¤ë¤«¤é¡×¡Ê34.8¡ó¡Ë¡¢¡Ö²Á³Ê¤¬³¤³°ÅÏ¹Ò¤ÎÎ±³Ø¤è¤ê°Â¤¤¤«¤é¡×¡Ê33.7¡ó¡Ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£¤³¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¸½Âå¤Î¼Ò²ñ¾ðÀª¤ä²È·×¤Î¸½¼Â¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÍýÍ³1°Ì¡§40.2¡ó¤¬¡Ø¼£°ÂÌÌ¤ÎÉÔ°Â¡Ù¤òÍýÍ³¤ËÁªÂò―°Â¿´¤·¤Æ³Ø¤Ù¤ë´Ä¶¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥óÎ±³Ø¤ÎÌ¥ÎÏ
Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡Ö´Ä¶¤ä¼£°Â¤ÎÌÌ¤Ç³¤³°ÅÏ¹Ò¤Ï¿´ÇÛ¤À¤«¤é¡×¡Ê40.2¡ó¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£ÊÝ¸î¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢³¤³°ÅÏ¹Ò»þ¤Î¼£°Â¤äÀ¸³è´Ä¶¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÎ±³Ø¤òÁªÂò»è¤Ëµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¹ñºÝ¾ðÀª¤ÎÊÑ²½¤äÉÔ°ÂÄê¤µ¤Î±Æ¶Á¤¬¤³¤Î·¹¸þ¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·Á¼°¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼«Âð¤«¤é¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ³Ø¤Ó¤òÆÀ¤é¤ì¤ëÅÀ¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÍýÍ³2°Ì¡§34.8¡ó¤¬¡Ø¾ì½ê¤òµ¤¤Ë¤»¤º¼ê·Ú¤Ë¼õ¹Ö¡Ù―½ÀÆðÀ¤Î¹â¤¤³Ø½¬·ÁÂÖ¤¬É¾²Á
¼¡¤¤¤ÇÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¾ì½ê¤òµ¤¤Ë¤»¤º¼ê·Ú¤Ë¼õ¹Ö¤Ç¤¤ë¤«¤é¡×¡Ê34.8¡ó¡Ë¤È¤¤¤¦²óÅú¤Ç¤¹¡£¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢»þ´Ö¤ä¾ì½ê¤ÎÀ©Ìó¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¶µ°é¤ÎÍøÊØÀ¤¬¡¢Â¿Ë»¤Ê²ÈÄí´Ä¶¤ä¸½ºß¤Î»Ò¶¡¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤âÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍýÍ³3°Ì¡§33.7¡ó¤¬¡Ø²Á³Ê¤¬°Â¤¤¡Ù¤È²óÅú―²È·×¤ËÍ¥¤·¤¤ÁªÂò»è¤È¤·¤ÆÃíÌÜ
¡Ö²Á³Ê¤¬³¤³°ÅÏ¹Ò¤ÎÎ±³Ø¤è¤ê°Â¤¤¤«¤é¡×¡Ê33.7¡ó¡Ë¤È¤¤¤¦²óÅú¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÈñÍÑÌÌ¤Ç¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¤Ä¤Ä¡¢»Ò¶¡¤Ë¼Á¤Î¹â¤¤¶µ°é¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÊÝ¸î¼Ô¤Î°Õ¸þ¤¬¶¯¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
ÍýÍ³£´¡§31.5¡ó¤¬¡Ø¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤â³¤³°Î±³Ø¤ÈÆ±Åù¤Î·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤ë¡Ù¤È²óÅú―¥Ç¥¸¥¿¥ë»þÂå¤¬ÀÚ¤ê³«¤¯¿·¤·¤¤³Ø¤Ó¤Î·Á¡×
Ä´ºº¤Ç¤Ï31.5¡ó¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤¬¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤â³¤³°Î±³Ø¤ÈÆ±Åù¤Î·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¡×¤òÍýÍ³¤Ëµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£¶áÇ¯¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¶µ°é¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë³¤³°¤Ç³Ø¤Ö¤Î¤Ë¶á¤¤ÂÎ¸³¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¸½ÃÏ¤Î¹Ö»Õ¤È¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤äÂ¿¹ñÀÒ¤Î³ØÀ¸¤È¤Î¸òÎ®¤¬¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÎ±³Ø¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥óÎ±³Ø¤ËÂÐ¤·¤ÆÊÝ¸î¼Ô¤¬ºÇ¤âÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤ëÅÀ¤Ï¡Ø¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó°Ý»ý¡Ù¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯43.3¡ó
[É½6: https://prtimes.jp/data/corp/75000/table/11_6_b38a6cd6fb4df6faeff4ba02bc01d29a.jpg ]
¥ª¥ó¥é¥¤¥óÎ±³Ø¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤ÄÊÝ¸î¼Ô¤Î´Ö¤Ç¡¢»Ò¶¡¤¬Â³¤±¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÎÉÔ°Â¤ä¡¢±Ñ¸ìÎÏ¤Î¸þ¾å¤ËÂÐ¤¹¤ë·üÇ°¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¶¯À©¤µ¤ì¤¿´Ä¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤«¿´ÇÛ¡×¡Ê43.3¡ó¡Ë¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö±Ñ¸ìÎÏ¤¬¤Ä¤¯¤Î¤«¿´ÇÛ¡×¡Ê41.9¡ó¡Ë¡¢¡Ö±Ñ¸ì¤Ë¿¨¤ì¤ë»þ´Ö¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤¬¿´ÇÛ¡×¡Ê31.3¡ó¡Ë¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÝ¸î¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·Á¼°¤Ç¤Ï¼«È¯Åª¤Ë³Ø¤ÓÂ³¤±¤ë»ÑÀª¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢»Ò¶¡¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó°Ý»ý¤¬Æñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
41.9¡ó¤¬¡Ø±Ñ¸ìÎÏ¤¬¤Ä¤¯¤Î¤«¿´ÇÛ¡Ù―¼ÂÁ©Åª¤Ê±Ñ¸ì³Ø½¬¤ÎÉ¬Í×À¡×
¼¡¤¤¤ÇÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö±Ñ¸ìÎÏ¤¬¤Ä¤¯¤Î¤«¿´ÇÛ¡×¡Ê41.9¡ó¡Ë¤È¤¤¤¦²óÅú¤Ç¤¹¡£ÊÝ¸î¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤äÄ¾ÀÜÅª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÂåÂØ¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·Á¼°¤¬±Ñ¸ìÎÏ¤Î¸þ¾å¤Ë¤ª¤¤¤Æ½½Ê¬¤Ê¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Î¤«µ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼ø¶È¤Ç¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¹Ö»Õ¤Ë¤è¤ëÂÐÏÃ¤Îµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤·¤¿¤ê¡¢¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê³Ø½¬ÊýË¡¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Ø¤Ó¤Î¸ú²Ì¤ò¤è¤ê¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
31.3¡ó¤¬¡Ø±Ñ¸ì¤Ë¿¨¤ì¤ë»þ´Ö¤Î¾¯¤Ê¤µ¡Ù¤ò·üÇ°―Ç»Ì©¤Ê³Ø½¬ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¹©É×¤¬¸°
¡Ö±Ñ¸ì¤Ë¿¨¤ì¤ë»þ´Ö¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤¬¿´ÇÛ¡×¤ÈÅú¤¨¤¿ÊÝ¸î¼Ô¤Ï£³ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤¤31.3¡ó¤Ë¾å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂÐÌÌ¤Ç¤ÎÎ±³Ø¤Ç¤Ï¡¢Æü¾ï²ñÏÃ¤äÊ¸²½¤äÉ÷ÅÚ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é±Ñ¸ì³Ø½¬¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï³Ø½¬Åª¤Ê²ñÏÃ¤ä¥È¥Ô¥Ã¥¯¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¥ª¥ó¥é¥¤¥óÎ±³Ø¤òÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ïµ¡²ñ¤ÎÆÃÄ§¤òÂª¤¨¤Æ»²²Ã·èÄê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
88.9¡ó¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥óÎ±³ØÌ¤·Ð¸³¡£°ìÊý¥ª¥ó¥é¥¤¥óÎ±³Ø¤ò·Ð¸³¤·¤¿²ÈÄí¤ÎËþÂÅÙ¤Ï79.2¡ó¤È¹â¤¤·ë²Ì¤Ë¡£
Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢88.9¡ó¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥óÎ±³Ø¤òÌ¤·Ð¸³¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÎ±³Ø¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Â¿¤¯¤Î²ÈÄí¤Ç¤Ï¤Þ¤À°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸½¾õ¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¸ú²Ì¤Î¼Â´¶¤ä»Ò¶¡¤¬Å¬±þ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥¤¥áー¥¸¤¬Í¯¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¸¶°ø¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
79.2¡ó¤Î²ÈÄí¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥óÎ±³Ø¤Ë¡ØËþÂ¡Ù¤È²óÅú¡ª―ËþÂÅÙ¤Î¹â¤µ¤¬¼¨¤¹¿·¤¿¤Ê¶µ°é¤Î·Á
[É½7: https://prtimes.jp/data/corp/75000/table/11_7_2bd78ce79bdc16f8162e57c7e880d4df.jpg ]
³¤³°¥ª¥ó¥é¥¤¥óÎ±³Ø¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë²ÈÄí¤Î¤ß¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ËþÂÅÙÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²óÅú¼Ô¤Î79.2¡ó¤¬¡ÖÂçÊÑËþÂ¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖËþÂ¡×¤È²óÅú¤·¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¸ú²Ì¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤¿²ÈÄí¤Ï¥¼¥í¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤È¤á
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢»Ò¶¡¤Î³¤³°Î±³Ø¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥óÎ±³Ø¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÝ¸î¼Ô¤Î°Õ¼±¤È´üÂÔ¡¢ÉÔ°Â¡¢¤½¤·¤Æ¼ÂºÝ¤ÎËþÂÅÙ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°Ê²¼¤ËÁ´ÂÎ¤Î³µÍ×¤ò´Ê·é¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤¹¡£
Î±³Ø¤ÎÌÜÅª
ÊÝ¸î¼Ô¤¬³¤³°Î±³Ø¤Ë´üÂÔ¤¹¤ëÍýÍ³¤Î¥È¥Ã¥×¤Ï¡Ö±Ñ¸ìÎÏ¤Î¶¯²½¡×¡Ê52.5¡ó¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¾Íè¤Î¿ÊÏ©¤òÆüËÜ¤Ë¸ÂÄê¤·¤Ê¤¤¡×¡Ê37.3¡ó¡Ë¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¼Ò²ñ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¹¥¥ë¤ò½Å»ë¤¹¤ë»ÑÀª¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Î±³Ø¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤ÈÉÔ°Â
Ã»´ü³¤³°Î±³Ø¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊÝ¸î¼Ô¤¬ºÇ¤â·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ï¡Ö¼£°Â¡×¡Ê57.6¡ó¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÎ±³ØÈñÍÑ¡×¡Ê32.7¡ó¡Ë¤ä¡ÖÀ¸³è´Ä¶¡×¡Ê24.9¡ó¡Ë¤â²ÝÂê¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÎ±³Ø¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¡Ê43.3¡ó¡Ë¤ä¡Ö±Ñ¸ìÎÏ¤¬¤Ä¤¯¤Î¤«¡×¡Ê41.9¡ó¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤¬Â¿¤¯¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¼Á¤ä¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥óÎ±³Ø¤Î¼õÍÆÅÙ¤ÈËþÂÅÙ
¥ª¥ó¥é¥¤¥óÎ±³Ø¤ÎÌ¤·Ð¸³¼Ô¤Ï88.9¡ó¤ÈÂ¿¿ôÇÉ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢·Ð¸³¤·¤¿²ÈÄí¤Î79.2¡ó¤¬¡ÖÂçÊÑËþÂ¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖËþÂ¡×¤È²óÅú¡£ÉÔËþ¤ÈÅú¤¨¤¿²ÈÄí¤Ï¥¼¥í¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤«¤é¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÎ±³Ø¤¬¼Á¤Î¹â¤¤¶µ°é¤ÎÄó¶¡¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈñÍÑ°Õ¼±
Ã»´ü³¤³°Î±³Ø¤ÎÈñÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö30Ëü±ß°Ê¾å50Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¤òÁÛÄê¤¹¤ëÊÝ¸î¼Ô¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡Ê31.8¡ó¡Ë¡¢¼êº¢¤ÊÈñÍÑ¤Ç¼Â¸½²ÄÇ½¤Ê¥×¥é¥ó¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÎ±³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼£°ÂÌÌ¤Î¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ê40.2¡ó¡Ë¤ä¡Ö²Á³Ê¤¬°Â¤¤¡×¡Ê33.7¡ó¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿°Â¿´´¶¤È¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î¹â¤µ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥óÎ±³Ø¤ÎÀ¸ÅÌÊç½¸Ãæ¡ªÀ¤³¦´ð½à¤Î¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¶µ°é¤ò¼«Âð¤ÇÂÎ¸³¤·¤è¤¦
Nisai¡ÊNisai British International Online School¡Ë¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼õ¹Ö¤Ç¤¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥óÎ±³Ø¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Î¥¹¥¯ー¥ë¤Ç¤Ï¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¹Ö»Õ¿Ø¤¬´°Á´¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ÇÀ¸ÅÌ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£¼«Âð¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢À¤³¦¿å½à¤Î¶µ°é¤È¹ñºÝÅª¤Ê³Ø¤Ó¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
Nisai¤ÎÃ»´ü³¤³°¥ª¥ó¥é¥¤¥óÎ±³Ø¥³ー¥¹ :
https://nisai-british-onlineschool.com/course/study-abroad-online/
²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾ ¡§Nisai Japan³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ ¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô²¼µþ¶èÃæÆ²»û°ÀÅÄÄ® µþÅÔ¥ê¥µー¥Á¥Ñー¥¯£´¹æ´Û
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO Dhruv Patel
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0120-272－458
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥«¥ê¥¥å¥é¥à¡¦¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥×¥í¥°¥é¥à¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥óÎ±³Ø¥×¥í¥°¥é¥à
URL ¡§https://nisai-british-onlineschool.com/