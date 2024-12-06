¡ÚµÜ¾ë¸©À¾Éô¡Û½¾¶È°÷¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¸ø³«¡ª¡¿SalesNow DB¥ì¥Ýー¥È
¡ÖÃ¯¤â¤¬³èÌö¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥»ー¥ë¥¹¥Áー¥à¤ÎÉð´ï¤È¤Ê¤ë¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡ÖSalesNow¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒSalesNow¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Â¼²¬¸ùµ¬¡¢°Ê²¼¡ÖSalesNow¡×¡Ë¤Ï¡¢¹ñÆâ540Ëü¼Ò¤Î´ë¶È¾ðÊó¤ò´°Á´ÌÖÍå¤·¤¿ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡ÖSalesNow DB¡×¤è¤ê¡¢µÜ¾ë¸©À¾Éô¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯´ë¶È¤Î½¾¶È°÷¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½¾¶È°÷¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
¡¦2024/9·î»þÅÀ¤Î³ÆÅÔ»ÔÊÌ¤Î½¾¶È°÷¿ôTop30
¡¦½¾¶È°÷¿ô¤¬5Ì¾°Ê¾å¤Î²ñ¼Ò¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°Æâ¤È¤·¤Æ½¸·×
¡¦5Ì¾°Ê¾å¤Î´ë¶È¤¬¤¢¤ëÅÔ»Ô¤¬ÂÐ¾Ý
¢¨SalesNow DB¤Ç¤Ï¾¦¶ÈÅÐµ¤äÉÔÆ°»ºÅÐµ¡¢ÀÇÌ³½ð¤Î¸ø¼¨¥Çー¥¿¡¢´±Êó¸ø¹ðµ»ö¡¢´±¸øÄ£´ë¶È¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤ä¡¢¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤äSNS¤Ç¼«¤é¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¥Çー¥¿¤òÃê½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾ðÊó¤ÎÀµ³Î¤µ¤Ë´Ø¤·¤ÆËüÁ´¤ò´ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾ðÊó¤ÎÁ´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ËÜ¥Çー¥¿°úÍÑ¤ÎºÝ¤Î¤ª´ê¤¤
¥á¥Ç¥£¥¢·ÇºÜ¤ÎºÝ¤Ë½ÐÅµÀè¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢²¼µ¤òÄÉ²Ã¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
½ÐÅµ¡§SalesNow DB¡Êhttps://salesnow.jp/db¡Ë
¡Ú¥é¥ó¥¥ó¥°TOP30¡Û
1°Ì. ¥È¥è¥¿¼«Æ°¼ÖÅìÆüËÜ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊµÜ¾ë¸©Âç¹ÕÂ¼¡Ë¡§6,949¿Í
2°Ì. £Å£Í¥Ç¥Ð¥¤¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊµÜ¾ë¸©ÇòÀÐ»Ô¡Ë¡§2,900¿Í
3°Ì. Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥óµÜ¾ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊµÜ¾ë¸©ÂçÏÂÄ®¡Ë¡§1,381¿Í
4°Ì. ³ô¼°²ñ¼Ò¥Èー¥¥ó¡ÊµÜ¾ë¸©ÇòÀÐ»Ô¡Ë¡§766¿Í
5°Ì. ¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿ÍÂçºê»Ô¼Ò²ñÊ¡»ã¶¨µÄ²ñ¡ÊµÜ¾ë¸©Âçºê»Ô¡Ë¡§577¿Í
6°Ì. ¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í±Ê³Ú²ñ¡ÊµÜ¾ë¸©ÂçÏÂÄ®¡Ë¡§374¿Í
7°Ì. °åÎÅË¡¿Í²Úºù²ñ¡ÊµÜ¾ë¸©Âçºê»Ô¡Ë¡§329¿Í
8°Ì. ³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥±ー¥¨¥¹¡ÊµÜ¾ë¸©Âçºê»Ô¡Ë¡§327¿Í
9°Ì. ¸ÅÀî¥¨¥Ì¡¦¥Çー¡¦¥±ー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊµÜ¾ë¸©Âçºê»Ô¡Ë¡§323¿Í
10°Ì. ¥»¥³¥à¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊµÜ¾ë¸©ÇòÀÐ»Ô¡Ë¡§319¿Í
11°Ì. ¥ä¥Þ¥»¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊµÜ¾ë¸©Âçºê»Ô¡Ë¡§315¿Í
11°Ì. ¥ä¥Þ¥»ÅÅµ¤³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊµÜ¾ë¸©¿§ËãÄ®¡Ë¡§315¿Í
13°Ì. ³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥¬¥ï´ë²è¡ÊµÜ¾ë¸©Âç¹ÕÂ¼¡Ë¡§308¿Í
14°Ì. ³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥Ã¥È¥¹¥¿¥Ã¥ÕÀçÂæËÌ¡ÊµÜ¾ë¸©ÂçÏÂÄ®¡Ë¡§307¿Í
14°Ì. µÜ¾ë¸©ÇÀ¶È¶¦ºÑÁÈ¹ç¡ÊµÜ¾ë¸©Âçºê»Ô¡Ë¡§307¿Í
16°Ì. ¥¢¥¤¥·¥ó¹âµÖÅìËÌ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊµÜ¾ë¸©Âç¹ÕÂ¼¡Ë¡§301¿Í
17°Ì. ÀçÂæ¾®ÎÓÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊµÜ¾ë¸©ÂçÏÂÄ®¡Ë¡§287¿Í
18°Ì. Âç¹Õ±¿Á÷³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊµÜ¾ë¸©Âç¹ÕÂ¼¡Ë¡§285¿Í
19°Ì. ÅìËÌ·×´ï¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊµÜ¾ë¸©ÂçÏÂÄ®¡Ë¡§265¿Í
20°Ì. ¥»¥ì¥¹¥Æ¥£¥«¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊµÜ¾ë¸©ÂçÏÂÄ®¡Ë¡§259¿Í
21°Ì. ²ÃÈþ¤è¤Ä¤ÐÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡ÊµÜ¾ë¸©¿§ËãÄ®¡Ë¡§255¿Í
22°Ì. ³ô¼°²ñ¼ÒËÜ»³À½ºî½ê¡ÊµÜ¾ë¸©Âç¹ÕÂ¼¡Ë¡§246¿Í
23°Ì. ¥é¥Ô¥¹¥»¥ß¥³¥ó¥À¥¯¥¿µÜ¾ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊµÜ¾ë¸©Âç¹ÕÂ¼¡Ë¡§229¿Í
24°Ì. ¸ÅÀîÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡ÊµÜ¾ë¸©Âçºê»Ô¡Ë¡§218¿Í
25°Ì. ¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿ÍÇòÀÐÍÛ¸÷±à¡ÊµÜ¾ë¸©ÇòÀÐ»Ô¡Ë¡§214¿Í
26°Ì. µÜ¾ë£Î£Ï£Ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊµÜ¾ë¸©²ÃÈþÄ®¡Ë¡§209¿Í
27°Ì. °åÎÅË¡¿Í¾ô¿Î²ñ¡ÊµÜ¾ë¸©ÇòÀÐ»Ô¡Ë¡§205¿Í
28°Ì. ¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿ÍÂçºêÀ¿¿´²ñ¡ÊµÜ¾ë¸©Âçºê»Ô¡Ë¡§192¿Í
29°Ì. ÀçÆî¿®ÍÑ¶â¸Ë¡ÊµÜ¾ë¸©ÇòÀÐ»Ô¡Ë¡§191¿Í
30°Ì. ÉÙÅÄ±¿Í¢³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊµÜ¾ë¸©ÂçÏÂÄ®¡Ë¡§189¿Í
¡ÖSalesNow¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖSalesNow¡×¤Ï¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ540Ëü¼Ò¤Î´ë¶È¾ðÊó¤òÌÖÍå¤·¤¿ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤Ç¤¹¡£
BtoB¤Î¥»ー¥ë¥¹³èÆ°¤Ë¤Ï¼êºî¶È¤Ç¤Î±Ä¶È¥ê¥¹¥ÈºîÀ®¤ä´ë¶È¾ðÊó¤Î¼ý½¸¡¢¥íー¥éー²ÍÅÅ¤È¤¤¤Ã¤¿Èó¸úÎ¨¤Ê¶ÈÌ³¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´ë¶È¥Çー¥¿¤ò´ðÈ×¤Ë±Ä¶È¤Î¸úÎ¨²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖSalesNow¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´üËöÍ½»»¤ËÂÐ¤¹¤ëÄó°Æ¤Ê¤É¤Î±Ä¶È¥¢¥×¥íー¥Á¤ä½¾Íè¼êºî¶È¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥»ー¥ë¥¹¶ÈÌ³¤ò¼«Æ°²½¤·¡¢±Ä¶È¸úÎ¨¤ÎºÇÂç²½¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒSalesNow
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®1-4 ½ÂÃ«¥µ¥¯¥é¥¹¥Æー¥¸SHIBUYA¥µ¥¤¥ÉSHIBUYA¥¿¥ïー7F
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò Â¼²¬ ¸ùµ¬
ÀßÎ©¡¡¡¡ ¡§2019Ç¯8·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§SalesNow¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä
²ñ¼ÒHP¡¡¡§https://salesnow.jp/
¥µー¥Ó¥¹¡§
- ¥»ー¥ë¥¹¥Áー¥à¤ÎÉð´ï¤È¤Ê¤ë¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡ÖSalesNow¡× https://top.salesnow.jp/
- ÆüËÜºÇÂçµé¤Î´ë¶È¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖSalesNow DB¡× https://salesnow.jp/db