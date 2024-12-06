Audible¤ÈMarvel¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ëAudible¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥Ã¥É¥­¥ã¥¹¥È¥·¥êー¥ºÆüËÜ¸ìÈÇ¡ØMarvel¡Çs¡¦¥¦¥§¥¤¥¹¥È¥é¥ó¥Àー¥º¡Ù¥·ー¥º¥ó6/ºÇ½ª¾Ï¡¡2025Ç¯1·î22Æü¤ËÇÛ¿®³«»Ï

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Audible, Inc.[²èÁü: https://prtimes.jp/i/36126/257/resize/d36126-257-72e620faed9d0b7f22d5-0.jpg ]À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤ª¤è¤Ó²»À¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¡¦ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ëAmazon¥ªー¥Ç¥£¥Ö¥ë¡Ê°Ê²¼¡¢Audible¡Ë¤Ï¡¢ËÜÆü¡¢Audible¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¥·¥êー¥ºÆüËÜ¸ìÈÇ¡ØMarvel¡Çs¡¦¥¦¥§¥¤¥¹¥È¥é¥ó¥Àー¥º¡Ù¥·ー¥º¥ó6/ºÇ½ª¾Ï¤ò2025Ç¯1·î22Æü¤ËÆÈÀêÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ØMarvel¡Çs¡¦¥¦¥§¥¤¥¹¥È¥é¥ó¥Àー¥º¡Ù¥·ー¥º¥ó6/ºÇ½ª¾Ï¤Ï¥¹¥¿ー¥íー¥ÉÌò¤òÌ³¤á¤¿¸ÅÅÄ¿·ÂÀ¤µ¤ó¡¢¥Ûー¥¯¥¢¥¤Ìò¤òÌ³¤á¤¿Ä»³¤¹ÀÊå¤µ¤ó¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¦¥£¥É¥¦Ìò¤òÌ³¤á¤¿ÀÆÆ£Í³µ®¤µ¤ó¡¢¥¦¥ë¥ô¥¡¥ê¥óÌò¤òÌ³¤á¤¿ÂçÄÍÌÀÉ×¤µ¤ó¡¢¥É¥¥ー¥àÌò¤òÌ³¤á¤¿»Ò°ÂÉð¿Í¤µ¤ó¡¢¥ô¥¡¥ì¥ê¥¢¡¦¥ê¥Á¥ãー¥ºÌò¤òÌ³¤á¤¿À¥¸ÍËãº»Èþ¤µ¤ó¤¬½¸·ë¤·¤Þ¤¹¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥ë¥ô¥¡¥ê¥ó¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¦¥£¥É¥¦¡¢¥¹¥¿ー¥íー¥É¡¢¥Ûー¥¯¥¢¥¤¡¢¤½¤·¤Æ¥É¥¯¥¿ー¡¦¥É¥¥ー¥à¤¬¶¨ÎÏ¤·¡¢¥ô¥¡¥ì¥ê¥¢¡¦¥ê¥Á¥ãー¥º¤Î´í¸±¤Ê·×²è¤òÁË»ß¤·¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£¥ô¥¡¥ì¥ê¥¢¡¦¥ê¥Á¥ãー¥º¤ÏÃÏµå¾å¤ÇºÇ¤â¸¤¯¡¢ÉÔÏ·ÉÔ»à¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¤¸ÉÆÈ¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£Æî¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Ç¤Î³Ë¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÌÔ¹¶¤òÀ¸¤±ä¤Ó¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¸½¼Â¤ò²þÊÑ¤Ç¤¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ä¡Ö¥³¥º¥ß¥Ã¥¯¡¦¥¥åー¥Ö¡×¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢¼¡Âè¤Ë¶¸µ¤¤Ø¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Êü¼ÍÇ½¤Ç±øÀ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ç¥Ã¥É¥¾ー¥ó¡×¤ÇÉÔ²Ä²ò¤Ê½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¥Òー¥íー¤¿¤Á¤Ï¤½¤Î¿¿Áê¤òÃµ¤ê¡¢¥ô¥¡¥ì¥ê¥¢¤¬µæ¶Ë¤Î°¹Ô¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤ëÁ°¤Ë¿©¤¤»ß¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ØMarvel¡Çs¡¦¥¦¥§¥¤¥¹¥È¥é¥ó¥Àー¥º¡Ù¤ÏAudible¤ÈMarvel¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Î½é¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óºîÉÊ¤Ç¤¹¡£2025Ç¯1·îÇÛ¿®³«»ÏÍ½Äê¤Î¡ØMarvel¡Çs¡¦¥¦¥§¥¤¥¹¥È¥é¥ó¥Àー¥º¡Ù¥·ー¥º¥ó6/ºÇ½ª¾Ï¤Ï¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤Ë¤è¤ë¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤³¤Î6¥·ー¥º¥ó¤Ë¤ï¤¿¤ë³×¿·Åª¤Ê¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Ï¡¢2021Ç¯6·î¤Ë±Ñ¸ìÈÇ¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£±Ñ¸ìÈÇ¤Î¡ØMarvel¡Çs¡¦¥¦¥§¥¤¥¹¥È¥é¥ó¥Àー¥º¡Ù¥·ー¥º¥ó6/ºÇ½ª¾Ï¤Ï¥¥ó¥Ð¥êー¡¦¥·¥Ë¥¢ー¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏOne Thousand Birds¤¬Ã´Åö¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤Ï¥ê¥ó¥¸ー¡¦¥¸¥çー¥ó¥º¤¬Ã´Åö¡¢¥¹¥Èー¥êー¥Þー¥¯¡¦¥¦¥§¥¤¥É¤¬Ã´Åö¡¢µÓËÜ¤Ï¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Ðー¥Ê¥Éー¥ó¡¢J¡¦¥Û¥ë¥µ¥à¡¢¥Þー¥¯¡¦¥¦¥§¥¤¥É¤¬Ã´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡£https://www.audible.co.jp/ep/marvel-wastelandersAudible¤ÏËÜÆü2024Ç¯12·î6Æü¤«¤é3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó2024¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¡¢Marvel¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò»Ï¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¼¤Ò¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£Åìµþ¥³¥ß¥³¥ó³µÍ×¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000254.000036126.html Marvel¤Ë¤Ä¤¤¤ÆMarvel¤Ï¡¢85Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¿¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤äÊª¸ì¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤âÃøÌ¾¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£Marvel¤Ï¡¢¤½¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¦¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤ò¡¢±Ç²è¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢½ÐÈÇ¡¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡¢¥²ー¥à¡¢¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÁ´ÈÌ¤Ç³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢https://www.marvel.com¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£(C) 2024 MARVELAudible¡Ê¥ªー¥Ç¥£¥Ö¥ë¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë²»À¼¤Ç¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ª¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥×¥í¤Î¥Ê¥ìー¥¿ー¤äÇÐÍ¥¡¢À¼Í¥¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤ëËÉÙ¤Ê¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤ä¡¢¥Ë¥åー¥¹¤«¤é¤ª¾Ð¤¤¤Þ¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤¢¤Õ¤ì¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Ê¤É¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¸þ¤±¤Î²ñ°÷¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢²ñ°÷ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ20Ëü°Ê¾å¤ÎÂÐ¾ÝºîÉÊ¤òÄ°¤ÊüÂê¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ºÆÀ¸Â®ÅÙ¤ÎÄ´À°¤ä¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥é¥¤¥óºÆÀ¸¤Ë¤âÂÐ±þ¡£¸½ºß¡¢À¤³¦11¥ö¹ñ¡ÊÆüËÜ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤Ç¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤ÎÀ©ºî¤ä¡¢½ñÀÒ¤È¤ÎÆ±»þÇÛ¿®¤Ê¤É¡¢¥ªー¥Ç¥£¥ª¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÀè¶î¼Ô¤È¤·¤Æ²ÄÇ½À¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ URL¡§https://www.audible.co.jp