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https://prtimes.jp/i/72793/2742/resize/d72793-2742-3a359a88eeff8bf18fec-1.jpg ][²èÁü3: https://prtimes.jp/i/72793/2742/resize/d72793-2742-e3db5e9e8c57466b704c-2.jpg ][²èÁü4: https://prtimes.jp/i/72793/2742/resize/d72793-2742-1becc4204366723e595c-3.jpg ][²èÁü5: https://prtimes.jp/i/72793/2742/resize/d72793-2742-b61c241ed085a4b6dad0-4.jpg ][²èÁü6: https://prtimes.jp/i/72793/2742/resize/d72793-2742-a36358984edb6738ea27-5.jpg ][²èÁü7: https://prtimes.jp/i/72793/2742/resize/d72793-2742-f33bf251c398ecca6b86-7.jpg ][²èÁü8: https://prtimes.jp/i/72793/2742/resize/d72793-2742-b1d093e57c17b697c8ec-6.jpg ][²èÁü9: https://prtimes.jp/i/72793/2742/resize/d72793-2742-a6a63e98fe11e1220b81-8.jpg ][²èÁü10: https://prtimes.jp/i/72793/2742/resize/d72793-2742-64e6a7d96157a5293cd6-9.jpg ]¢¡»² ¹Í¡¦¹Êó»ï¡Ö¤¤¤Á¤ç¤¦ÊÂÌÚ¡×¡Ê¥Ð¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ðー¡Ë¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/tp/profile/kohoshi.html¡¦²¬»³Âç³ØÅý¹çÊó¹ð½ñ¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/tp/profile/annual.html¡¦²¬»³Âç³ØMONTHLY DIGEST¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/tp/profile/monthlydigest.html¡¦²¬»³Âç³ØOUTLINE¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/tp/profile/ou_outline.html¡¦J-PEAKS MONTHLY DIGEST¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/tp/profile/jpeaks_digest.html¡¦²¬»³Âç³Ø¥Ó¥¸¥ç¥ó3.0¡¦²¬»³Âç³ØÄ¹´ü¥Ó¥¸¥ç¥ó2050¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/tp/profile/ou-vision.html¢¡»²¹Í¾ðÊó¡¦²¬»³Âç³Ø ³Ø½Ñ¸¦µæ±¡ ´Ä¶À¸Ì¿²Ê³Ø³Ø°è º«ÃîÀ¸ÂÖ³Ø¸¦µæ¼¼¡ÊµÜÃÝµ®µ×¶µ¼ø¡Ë¡¡https://sites.google.com/view/miyatake/home¡¦²¬»³Âç³ØÎ¦¾å¶¥µ»Éô¡¡https://www.okautf.com/¡¦²¬»³Âç³Ø¥¦¥¨¥¤¥È¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°Éô¡¡http://www.ouwtc.com/¡¦²¬»³Âç³ØÂç³Ø±¡¥Ø¥ë¥¹¥·¥¹¥Æ¥àÅý¹ç²Ê³Ø¸¦µæ²Ê¡¡https://www.gisehs.okayama-u.ac.jp/¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡§Âç³Ø»Ë¾å½é¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³Ø±Ø½Ð¾ì¡ª²¬»³Âç³ØÎ¦¾åÉô±ØÅÁ¶¯²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È2¡ÊREADYFOR¡Ë¡Ì～´óÉÕÊç½¸¤Ï12·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸á¸å11:00¤Þ¤Ç¡Í¡ÌÌÜÉ¸´óÉÕ¶â³Û¡§Next Goal 310Ëü±ß¡Íhttps://readyfor.jp/projects/okadai_zennihon[²èÁü11: https://prtimes.jp/i/72793/2742/resize/d72793-2742-fc89653dd190b59da4c9-10.jpg ][²èÁü12: https://prtimes.jp/i/72793/2742/resize/d72793-2742-d5297e0611bab98f6a1d-11.jpg ][²èÁü13: https://prtimes.jp/i/72793/2742/resize/d72793-2742-6c0608addb9f1d07616c-12.jpg ]¢¡ËÜ·ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¡²¬»³Âç³Ø ÁíÌ³¡¦´ë²èÉô ¹Êó²Ý¡¡¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ1-1-1 ²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ËÜÉôÅï¡¡TEL¡§086-251-7292¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id13805.html¡ã²¬»³Âç³ØÉÂ±¡¤È¤ÎÏ¢·ÈÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë·ï¡ÊÀ½Ìô¡¦°åÎÅµ¡´ï´ë¶È´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡Ë¡ä¡¡²¬»³Âç³ØÉÂ±¡ ¿·°åÎÅ¸¦µæ³«È¯¥»¥ó¥¿ー¡¡¢©700-8558 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶è¼¯ÅÄÄ®2-5-1¡¡²¼µURL¤è¤ê³ºÅö¤¹¤ë°Æ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡¡http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/¡ã²¬»³Âç³ØÉÂ±¡¤È¤ÎÏ¢·ÈÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë·ï¡Ê°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¡¦¸¦µæ¼Ô¤ÎÊý¡Ë¡ä¡¡²¬»³Âç³ØÉÂ±¡ ¸¦µæ¿ä¿Ê²Ý »º³Ø´±Ï¢·È¿ä¿ÊÃ´Åö¡¡¢©700-8558 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶è¼¯ÅÄÄ®2-5-1¡¡TEL¡§086-235-7983¡¡E-mail¡§ouh-csnw¡ýadm.okayama-u.ac.jp¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡¡http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/¡ã²¬»³Âç³Ø¤Î»º³Ø´±Ï¢·È¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä¡¡²¬»³Âç³Ø¸¦µæ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¦ÁÏµ¡¹½ »º³Ø´±Ï¢·ÈËÜÉô¡¡¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ1-1-1¡¡²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ËÜÉôÅï1³¬¡¡TEL¡§086-251-8463¡¡E-mail¡§sangaku¡ýokayama-u.ac.jp¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡¡https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/¡ã²¬»³Âç³Ø¤Î¸¦µæµ¡´ï¶¦ÍÑ¡Ê¥³¥¢¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£¡Ë¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä¡¡²¬»³Âç³Ø¸¦µæ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¦ÁÏµ¡¹½ µ¡´ï¶¦ÍÑ¿ä¿ÊËÜÉô¡¡¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ1-1-1 ²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ËÜÉôÅï1³¬¡¡TEL¡§086-251-8745¡¢086-251-8746¡¡FAX¡§086-251-8748¡¡E-mail¡§cfp¡ýokayama-u.ac.jp¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡¡https://fspp.kikibun.okayama-u.ac.jp/¡ã²¬»³Âç³Ø¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä¡¡²¬»³Âç³Ø¸¦µæ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¦ÁÏµ¡¹½ ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãーÁÏ½ÐËÜÉô¡¡¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ1-1-1 ²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ËÜÉôÅï1³¬¡¡E-mail¡§start-up1¡ýadm.okayama-u.ac.jp¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡¡https://venture.okayama-u.ac.jp/¡¡²¬»³Âç³Ø¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖOTD¡×¡Ê¥¢¥×¥ê¡Ë¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html¡¡²¬»³Âç³Ø¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖOTD¡×¡Ê¥¦¥§¥Ö¡Ë¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html¡¡²¬»³Âç³ØÅý¹çÊó¹ð½ñ2023¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001926.000072793.html¡¡²¬»³Âç³ØSDGs¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://sdgs.okayama-u.ac.jp/¡¡²¬»³Âç³ØSDGs～ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¤ë¡ÊYouTube¡Ë¡§https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik¡¡²¬»³Âç³ØImage Movie (YouTube)¡§https://youtu.be/pKMHm4XJLtw¡¡»º³Ø¶¦ÁÏ³èÆ°¡Ö²¬»³Âç³Ø¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×2024Ç¯12·î´ü¶¦ÁÏ³èÆ°¥Ñー¥È¥ÊーÊç½¸Ãæ¡§¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002721.000072793.html[²èÁü14: https://prtimes.jp/i/72793/2742/resize/d72793-2742-1f101b7cfbbd06aee1a2-13.jpg ][²èÁü15: https://prtimes.jp/i/72793/2742/resize/d72793-2742-64f5150c07b9995b9f24-14.jpg ]¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø¤Ï¡¢¹ñÏ¢¤Î¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡ÊSDGs¡Ë¡×¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¯ÉÜ¤ÎÂè1²ó¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥óSDGs¥¢¥ïー¥É¡×ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¤È¤·¤Æ¶¦°é¶¦ÁÏ¤ò¿Ê¤á¤ë²¬»³Âç³Ø¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤²¬»³Âç³Ø Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë¡×¤ËºÎÂò～ÃÏ°è¤ÈÃÏµå¤ÎÌ¤Íè¤ò¶¦ÁÏ¤·¡¢À¤³¦¤Î³×¿·¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤ë¸¦µæÂç³Ø¡§²¬»³Âç³Ø¤Î¼Â¸½¤ò²ÃÂ®¤È¤È¤â¤ËÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë²æ¤¬¹ñ¤Î¸¦µæÂç³Ø¤Î»³Ì®¤òÃÛ¤¯～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html