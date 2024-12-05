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¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø2024¡ÊÎáÏÂ6¡ËÇ¯ 12·î 5Æü¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Øhttps://www.okayama-u.ac.jp/[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/72793/2743/resize/d72793-2743-f9976a243e4801b769dc-0.jpg ]¡ãÈ¯É½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä¶¯ÅÙ¤Ê¥·¥«¤ÎºÎ¿©¤«¤é¿¹¤ÎÃÏÉ½Éô¤Ë¤¢¤ë¿¢À¸¡Ê²¼ÁØ¿¢À¸¡Ë¤òÊÝÁ´¤¹¤ë¤¿¤á¡¢³ÆÃÏ¤ÇËÉ¼¯ºô¤ÎÀßÃÖ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ºô¤ÎÀßÃÖ¤¬²¼ÁØ¿¢À¸°Ê³°¤ÎÀ¸Êª·²½¸¤ÎÊÝÁ´¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¤«¤ÏÃÎ¸«¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·§ËÜ¸©¤ÎÇòÈ±³Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËÉ¼¯ºô¤ÎÆâ³°¤Ç¥Ö¥Ê¤ÎÀ®Ä¹ÎÌ¤ÈÅÚ¾íÈùÀ¸Êª·²½¸¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤òÈæ³Ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ºô³°¤Ç¤Ï²¼ÁØ¿¢À¸¤Î¾Ã¼º¤ÈÂ³¤¯ÅÚ¾í¿¯¿©¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ö¥Ê¤ÎÀ®Ä¹¤äÅÚ¾í¿¿¶Ý·²½¸¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ºôÆâ¤Ç¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÄã²¼¤Ï¤ß¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤Ï¡¢ËÉ¼¯ºô¤Ë¤è¤ë²¼ÁØ¿¢À¸¤ÎÊÝÁ´¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÀ¸Êª·²½¸¤ÎÊÝÁ´¤Ë¤âÍ¸ú¤Ê¤³¤È¤ò¼Â¾Ú¤·¡¢º£¸å¤Î¥·¥«ºÎ¿©¤Ø¤ÎÂÐºö¤ò¹Í¤¨¤ë¾å¤ÇÌòÎ©¤Ä¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¢¡³µ Í×¡¡¶áÇ¯¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¥Ë¥Û¥ó¥¸¥«¤Î¸ÄÂÎ¿ô¤¬Áý²Ã¤·¡¢¿¹ÎÓÀ¸ÂÖ·Ï¤òÂç¤¤¯ÊÑ²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¯ÅÙ¤Ê¥·¥«ºÎ¿©¤Ï¡¢²¼ÁØ¿¢À¸¤ò¸º¾¯¤µ¤»¡¢ÅÚ¾í¿¯¿©¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¼ùÌÚ¿êÂà¤äÅÚ¾íÈùÀ¸Êª¤ÎÂ¿ÍÍÀÎô²½¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÀ¸Êª·²½¸¤Ë¤â°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¶¯ÅÙ¤Ê¥·¥«ºÎ¿©¤Ø¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢³ÆÃÏ¤ÇËÉ¼¯ºô¤ÎÀßÃÖ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ËÉ¼¯ºô¤¬²¼ÁØ¿¢À¸°Ê³°¤ÎÀ¸Êª·²½¸¤ÎÊÝÁ´¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¤«¤Ï¾ðÊó¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¶å½£Âç³Ø¡¢µÜºêÂç³Ø¡¢²¬»³Âç³Ø¤«¤é¤Ê¤ë¸¦µæ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢·§ËÜ¸©ÇòÈ±³Ù¤Î¥Ö¥ÊÎÓ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ËÉ¼¯ºô¤ÎÆâ³°¤Ç¡¢¥Ö¥Ê¤ÎÀ®Ä¹¤ÈÅÚ¾íÈùÀ¸ÊªÁê¤òÈæ³Ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¥Ö¥Ê¤ÎÀ®Ä¹ÎÌ¤Ï¡¢Ç¯ÎØ²òÀÏ¤òÄÌ¤¸¤ÆÈæ³Ó¤·¡¢ºô³°¤Î¸ÄÂÎ¤Ï¥·¥«ºÎ¿©¤Î·ã²½¤ËÈ¼¤¤À®Ä¹¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ºôÆâ¤Î¸ÄÂÎ¤Ç¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÀ®Ä¹Äã²¼¤Ï¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡¡ÅÚ¾íÈùÀ¸ÊªÁê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢´Ä¶DNAÊ¬ÀÏ¤òÄÌ¤¸¤ÆÈæ³Ó¤·¡¢ºôÆâ¤ÎÅÚ¾í¤Ï¿¿¶ÝÎà¤Ê¤É°ìÉô¤ÎÈùÀ¸Êª·²¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤¬¹â¤¤¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ì¤éºôÀßÃÖ¤Ë¤è¤ëÊÝÁ´·ë²Ì¤Ï¡¢²¼ÁØ¿¢À¸¤¬ÅÚ¾í¿¯¿©¤òÍÞÀ©¤·¡¢¥Ö¥Ê¤ÎÀ®Ä¹¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¼ùÌÚº¬·Ï¤ÎÏª½Ð¤ä¡¢ÅÚ¾íÈùÀ¸Êª¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ëÅÚ¾í¤ÎÊªÍý²½³ØÆÃÀ¤ÎÊÑ²½¤òÍÞ»ß¤·¤¿·ë²Ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡¡°Ê¾å¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¢ËÉ¼¯ºô¤ÎÀßÃÖ¤¬¼ùÌÚ¿êÂà¤äÅÚ¾íÈùÀ¸ÊªÁê¤ÎÎô²½¤ÎËÉ»ß¤Ë¤âÍ¸ú¤Ê¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£¡¡¥Ö¥Ê¤ÎÀ®Ä¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæÀ®²Ì¤Ï2024Ç¯11·î1Æü¤Ë¹ñºÝ³Ø½Ñ»ï¡ÖJournal of Environment Management¡×¤Ç¡¢ÅÚ¾íÈùÀ¸ÊªÁê¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæÀ®²Ì¤Ï2024Ç¯5·î30Æü¤Ë¹ñºÝ³Ø½Ñ»ï¡ÖForest Ecology and Management¡×¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/72793/2743/resize/d72793-2743-45ed0ec41a22013a51e6-1.jpg ][²èÁü3: https://prtimes.jp/i/72793/2743/resize/d72793-2743-18f5c16cfb74a4b9588f-2.jpg ][²èÁü4: https://prtimes.jp/i/72793/2743/resize/d72793-2743-3f29d3b3c072ef695fa3-3.jpg ]¢¡¸¦µæ¼Ô¤«¤é¤Ò¤È¤³¤È¡¡ËÜ¸¦µæ¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÇòÈ±³Ù¤Ï¡¢¾ÆÃñ¡ÖÇò³Ù¡×¤ÎÍ³Íè¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿»³¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï·§ËÜ¸©¤¢¤µ¤®¤êÄ®¡¢·§ËÜÆîÉô¿¹ÎÓ´ÉÍý½ð¡ÊÎÓÌîÄ£¶å½£¿¹ÎÓ¶É¡Ë¡¢ÇòÈ±³Ù¤ò¼é¤ë»³¤Î²ñ¤Î»°¼ÔÏ¢·È¤Ë¤è¤Ã¤ÆËÉ¼¯ºô¤¬ÀßÃÖ¡¦´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»°¼Ô¤ÎÉÔÃÇ¤Î¶¨Æ±¤Ë¤è¤Ã¤ÆËÉ¼¯ºô¤¬°Ý»ý¤µ¤ìÂ³¤±¤¿·ë²Ì¡¢ËÜ¸¦µæ¤¬¼Â»Ü¤Ç¤¡¢ÃÏ°è¤ÎÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¡¦¼«Á³´Ä¶¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÝÁ´¸ú²Ì¤Î¼Â¾Ú¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÃÎ¸«¤¬ÇòÈ±³Ù¤Ë¤ª¤±¤ë¿¹ÎÓ´ÉÍý¤ä»³ÃÏÊÝÁ´¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¤È¶¦¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¸¦µæ¥Áー¥à¤Ï¥·¥«ºÎ¿©¤¬¿¹ÎÓÀ¸ÂÖ·Ï¤ËÍ¿¤¨¤ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤È¤½¤ÎÊÝÁ´¼êÃÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ú¤Â³¤¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¢¡ÏÀÊ¸¾ðÊó¡¡ÏÀÊ¸1¡§¥Ö¥Ê¤ÎÀ®Ä¹¤ÎÈæ³Ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¡¡·ÇºÜ»ï¡§Journal of environmental management¡¡¥¿¥¤¥È¥ë: Protection of understory vegetation by deer exclosure fences prevent the reduction of beech growth due to soil erosion¡¡Ãø¼Ô: Hayato ABE*, Dongchuan FU, Tadamichi SATO, Yuji TOKUMOTO, Fujio HYODO. Ayumi KATAYAMA¡¡DOI¡§https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2024.123146¡¡ÏÀÊ¸2¡§ÅÚ¾íÈùÀ¸ÊªÁê¤ÎÈæ³Ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¡¡·ÇºÜ»ï¡§Forest Ecology and Management¡¡¥¿¥¤¥È¥ë: Effects of deer-exclusion fences on soil microbial communities through understory environmental changes in a cool temperate deciduous forest in Southern Japan¡¡Ãø¼Ô: Yuji TOKUMOTO, Yuki SAKURAI, Hayato ABE, Ayumi KATAYAMA¡¡DOI¡§https://doi.org/10.1016/j.foreco.2024.121993¢¡¼Õ¼¡¡ËÜ¸¦µæ¤ÏJSPS²Ê¸¦Èñ¡ÊJP22J20086, JP23K25047, JP22H03793, JP22H05729, JP22H05235¡Ë¡¢ÆüËÜÀ¸Ì¿ºâÃÄ (2021-03)¡¢¤ª¤è¤ÓÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê Âî±Û¸¦µæ°÷»ö¶È (JPMXS0320200080)¤Î½õÀ®¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¢¡¾Ü¤·¤¤¸¦µæÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡ËÉ¼¯ºô¤ÎÀßÃÖ¤Ï¥Ö¥Ê¤ÎÀ®Ä¹Äã²¼¤ÈÅÚ¾íÈùÀ¸Êª¤ÎÂ¿ÍÍÀÄã²¼¤òËÉ¤°～¥·¥«¤Î²áºÎ¿©¤Ë¤è¤ë¿¹ÎÓ¿êÂà¤ò»ß¤á¤ëÍ¸ú¤Ê¼êÎ©¤Æ¤È¤·¤Æ´üÂÔ～¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/press_r6/press20241127-11.pdf[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/72793/2743/resize/d72793-2743-a6bb44307b57a0c60bd5-4.png ]¢¡ËÜ·ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ã¸¦µæ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¡ä¡¡ÏÀÊ¸1¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¡¶å½£Âç³ØÂç³Ø±¡À¸Êª»ñ¸»´Ä¶²Ê³ØÉÜ Çî»Î¸å´ü²ÝÄø¡¡°¤Éô¡¡È»¿Í¡¡¡Ê¥¢¥Ù¡¡¥Ï¥ä¥È¡Ë¡¡TEL¡§092-948-3101¡¡ÏÀÊ¸2¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¡µÜºêÂç³Ø ¸¦µæ¡¦»º³ØÃÏ°èÏ¢·È¿ä¿Êµ¡¹½ ¥Æ¥Ë¥å¥¢¥È¥é¥Ã¥¯¿ä¿Ê¼¼¡¡ÆÁËÜ¡¡Íº»Ë¡Ê¥È¥¯¥â¥È¡¡¥æ¥¦¥¸¡Ë¡¡TEL¡§0985-58-7865¡¡ÏÀÊ¸1¤È2¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¡¶å½£Âç³ØÂç³Ø±¡ÇÀ³Ø¸¦µæ±¡¡¡½Ú¶µ¼ø¡¡ÊÒ»³¡¡ÊâÈþ¡¡¡Ê¥«¥¿¥ä¥Þ¡¡¥¢¥æ¥ß¡Ë¡¡TEL¡§0983-38-1116¡ãÊóÆ»¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¡ä¡¡¶å½£Âç³Ø ¹Êó²Ý¡¡TEL¡§092-802-2130¡¡FAX¡§092-802-2139¡¡µÜºêÂç³Ø ´ë²èÁíÌ³Éô ÁíÌ³¹Êó²Ý¡¡TEL¡§0985-58-7114¡¡²¬»³Âç³Ø ÁíÌ³¡¦´ë²èÉô ¹Êó²Ý¡¡TEL¡§086-251-7292¡ã²¬»³Âç³Ø¤Î»º³Ø´±Ï¢·È¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä¡¡²¬»³Âç³Ø¸¦µæ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¦ÁÏµ¡¹½ »º³Ø´±Ï¢·ÈËÜÉô¡¡¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ1-1-1¡¡²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ËÜÉôÅï1³¬¡¡TEL¡§086-251-8463¡¡E-mail¡§sangaku¡ýokayama-u.ac.jp¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡¡https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/¡ã²¬»³Âç³Ø¤Î¸¦µæµ¡´ï¶¦ÍÑ¡Ê¥³¥¢¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£¡Ë¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä¡¡²¬»³Âç³Ø¸¦µæ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¦ÁÏµ¡¹½ µ¡´ï¶¦ÍÑ¿ä¿ÊËÜÉô¡¡¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ1-1-1 ²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ËÜÉôÅï1³¬¡¡TEL¡§086-251-8745¡¢086-251-8746¡¡FAX¡§086-251-8748¡¡E-mail¡§cfp¡ýokayama-u.ac.jp¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡¡https://fspp.kikibun.okayama-u.ac.jp/¡ã²¬»³Âç³Ø¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä¡¡²¬»³Âç³Ø¸¦µæ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¦ÁÏµ¡¹½ ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãーÁÏ½ÐËÜÉô¡¡¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ1-1-1 ²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ËÜÉôÅï1³¬¡¡E-mail¡§start-up1¡ýadm.okayama-u.ac.jp¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡¡https://venture.okayama-u.ac.jp/¡¡²¬»³Âç³Ø¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖOTD¡×¡Ê¥¢¥×¥ê¡Ë¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html¡¡²¬»³Âç³Ø¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖOTD¡×¡Ê¥¦¥§¥Ö¡Ë¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html¡¡²¬»³Âç³ØÅý¹çÊó¹ð½ñ2023¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001926.000072793.html¡¡²¬»³Âç³ØSDGs¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://sdgs.okayama-u.ac.jp/¡¡²¬»³Âç³ØSDGs～ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¤ë¡ÊYouTube¡Ë¡§https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik¡¡²¬»³Âç³ØImage Movie (YouTube)¡§https://youtu.be/pKMHm4XJLtw¡¡»º³Ø¶¦ÁÏ³èÆ°¡Ö²¬»³Âç³Ø¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×2024Ç¯12·î´ü¶¦ÁÏ³èÆ°¥Ñー¥È¥ÊーÊç½¸Ãæ¡§¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002721.000072793.html[²èÁü6: https://prtimes.jp/i/72793/2743/resize/d72793-2743-2d38fb3990c1f863b8b3-5.jpg ][²èÁü7: https://prtimes.jp/i/72793/2743/resize/d72793-2743-423adf4a3e087e9341cb-6.jpg ]¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø¤Ï¡¢¹ñÏ¢¤Î¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡ÊSDGs¡Ë¡×¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¯ÉÜ¤ÎÂè1²ó¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥óSDGs¥¢¥ïー¥É¡×ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¤È¤·¤Æ¶¦°é¶¦ÁÏ¤ò¿Ê¤á¤ë²¬»³Âç³Ø¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤²¬»³Âç³Ø Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë¡×¤ËºÎÂò～ÃÏ°è¤ÈÃÏµå¤ÎÌ¤Íè¤ò¶¦ÁÏ¤·¡¢À¤³¦¤Î³×¿·¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤ë¸¦µæÂç³Ø¡§²¬»³Âç³Ø¤Î¼Â¸½¤ò²ÃÂ®¤È¤È¤â¤ËÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë²æ¤¬¹ñ¤Î¸¦µæÂç³Ø¤Î»³Ì®¤òÃÛ¤¯～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html