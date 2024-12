¥Û¥¢¥­¥ó¡¦¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡ß¥ì¥Ç¥£ー¡¦¥¬¥¬ Á´À¤³¦ÂÔË¾¤Î¾×·âºÆ¤Ó ¥¸¥çー¥«ー¤Î¿·¤·¤¤Êª¸ì¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë·æºî¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡Ø¥¸¥çー¥«ー¡§¥Õ¥©¥ê¡¦¥¢¡¦¥É¥¥¡ÙËÜÆü12·î6Æü ÇúÂ®¥×¥ì¥ß¥¢ÇÛ¿®¤ÇÅÐ¾ì

ワーナー ブラザース ジャパン合同会社

ワーナー ブラザース ジャパン合同会社のテレビジョン&ホームエンターテイメント部門は、世界中で大旋風を巻き起こしたトッド・フィリップス監督『ジョーカー』の最新作、『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』のプレミア配信を開始いたします。

ワーナー・ブラザースの「プレミア配信」は、話題の最新映画を、自宅をはじめ、お好きな環境でお楽しみいただけるようデジタルレンタル&デジタルダウンロード販売にて最速でご提供するもの。今年10月に公開されたばかりの映画『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』が早くもプレミア配信開始となりました!さらに、Prime Videoでは本編のプレビュー映像10分を無料独占配信いたします!

世紀のショーがはじまる。ジョーカーになった男のその後-衝撃のラストに備えよ

2019年に公開されると世界中で大旋風を巻き起こし、日本でも社会現象となった『ジョーカー』の最新作『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』、通称「ジョーカー2」。66の国と地域で初登場No.1となった前作を超え、世界77の国と地域でオープニングNo.1を記録。日本でも週末公開洋画作品で初登場1位スタートを切り、誰の予想をも覆す衝撃的な展開に日本中で様々な感想や考察が発生!まさに“観客の声で完成する映画”であり、“この危うい時代だからこそ必要な作品”として日本でも注目を集めています。

歪な現代では誰もがジョーカーになり得る――『ジョーカー』から5年の時を経てついに、“悪のカリスマ”のその後の衝撃の物語が本作で語られます。前作でアカデミー賞(R)主演男優賞を受賞した名優ホアキン・フェニックスが再びジョーカーを熱演。さらに、物語の鍵を握る新キャラクター、ハーレイ・クインことリー・クインゼルをレディー・ガガが演じます。監督・共同脚本・制作は、前作から引き続きトッド・フィリップス。実力派スタッフ&キャストが放つ、傑作サスペンス・エンターテイメントです。

吹替声優陣は、ジョーカー(ホアキン・フェニックス)役に平田広明が続投。リー・クインゼル/ハーレイ・クイン(レディー・ガガ)の声には「ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY」でブラックキャナリーを演じた村中知、アーサーが収監されているアーカム州立病院の看守ジャッキー・サリバン(ブレンダン・グリーソン)の声を斎藤志郎(「ハリーポッター」シリーズ ハグリッド役)が担当。そして、ジョーカーを追い詰める検事ハービー・デント(ハリー・ローティー)役に俳優の山田裕貴を起用するなど、超豪華吹替声優陣が集結!この理不尽な世界を生きるすべての人へ放たれる、誰の予想をも覆す世紀の傑作を見逃すな!

人気声優の諏訪部順一がナレーションを務めたプレミア配信予告も公開!

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Is8u8EHNL6g ]

ジョーカーとリーの衝撃的な出会いが描かれる!『ジョーカー2』本編プレビュー映像 無料公開中!

この度Prime Videoでは、本作の見どころをぎゅっと凝縮した本編のプレビュー映像10分を無料独占配信中!アーカム州立病院に収監された痩せ細ったアーサーの姿からも分かるように、ホアキン・フェニックスの過酷な減量による役作りは今作でも健在。そして冷たい雨に濡れたアーサーがレディー・ガガ演じる謎の女性・リーと出会うシーンも。今度のジョーカーはもう一人じゃない。リーとの出会いで次第に変わっていくアーサーの表情から目を離せません!

◆Prime Videoで本編プレビュー映像 10分 無料独占配信中!

Prime Videoにて、『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』の本編プレビュー映像10分の無料独占配信が開始いたしました。

独占配信期間は2024年12月6日から2025年1月14日までとなります。

URL:https://www.amazon.co.jp/dp/B0DC29N6KG(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DC29N6KG)

STORY

理不尽な世の中の代弁者として、時代の寵児となったジョーカー(ホアキン・フェニックス)。彼の前に突然現れた謎の女リー(レディー・ガガ)とともに、狂乱が世界へ伝播していく。孤独で心優しかった男の暴走の行方とは?誰もが一夜にして祭り上げられるこの世界――彼は悪のカリスマなのか、ただの人間なのか?衝撃のラストに備えよ。

CAST

・アーサー・フレック/ジョーカー:ホアキン・フェニックス(平田広明)

・リー・クインゼル/ハーレイ・クイン:レディー・ガガ(村中知)

・ジャッキー・サリバン:ブレンダン・グリーソン(斎藤志郎)

・ハービー・デント:ハリー・ローティー(山田裕貴)

STAFF

・監督/共同脚本/制作:トッド・フィリップス

・共同脚本:スコット・シルバー

・制作:エマ・ティリンジャ―・コスコフ

・制作:ジョセフ・ガーナ―

『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』

12月6日(金)よりプレミア配信開始!(字幕版・吹替版)

◆プレミア配信は、いつでも、どこでも、だれとでも!

字幕版も吹替版も!楽しみ方はあなた次第!

URL:https://wwws.warnerbros.co.jp/jokermovie/home_entertainment/(https://wwws.warnerbros.co.jp/jokermovie/home_entertainment/)

※『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』プレミア配信プラットホーム一覧 (50音順)

カンテレドーガ、 Google Play(TM)、ビデオマーケット、Hulu、Prime Video、Microsoft 映画&テレビ、 music.jp、U-NEXT、Lemino

発売・販売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

(C) 2024 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND DOMAIN PICTURES, LLC. (C) & (TM) DC. ALL RIGHTS RESERVED.