Âç½ÅÈÇÂ³¡¹¡õÇúÂ®10ËüÉôÆÍÇË!!¡¡¡Ø¥É¥«¿©¤¤¥À¥¤¥¹¥¡ª¤â¤Á¤Å¤¤µ¤ó¡ÙºÇ¿·Âè8ÏÃËÜÆü12·î6Æü¹¹¿·!!
¡Ö¥É¥«¿©¤¤¥À¥¤¥¹¥¡ª¤â¤Á¤Å¤¤µ¤ó¡×¡Ê¤Þ¤ë¤è¤Î¤«¤â¤á¡Ë
¡Ø¥É¥«¿©¤¤¥À¥¤¥¹¥¡ª¤â¤Á¤Å¤¤µ¤ó¡ÙºÇ¿·Âè8ÏÃ¤Ï¡Ö¥ä¥ó¥°¥¢¥Ë¥Þ¥ëWeb¡×¤Çº£¤¹¤°ÆÉ¤á¤ë¡ª
https://younganimal.com/episodes/defe980e93ea3/
Âè1ÏÃ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
https://younganimal.com/episodes/5a330f5016709/
ÇúÂ®10ËüÉôÆÍÇË¡ú¡¡¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Âè1´¬Âç¹¥É¾È¯ÇäÃæ!!
YA¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ø¥É¥«¿©¤¤¥À¥¤¥¹¥¡ª¤â¤Á¤Å¤¤µ¤ó¡Ù¡Ê¤Þ¤ë¤è¤Î¤«¤â¤á¡ËÂè1´¬
¥ä¥ó¥°¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ø¥É¥«¿©¤¤¥À¥¤¥¹¥¡ª¤â¤Á¤Å¤¤µ¤ó¡ÙÂè1´¬
¢£Ãø¼ÔÌ¾¡§ ¤Þ¤ë¤è¤Î¤«¤â¤á
¢£ISBN¥³ー¥É¡§9784592160311
¢£¥·¥êー¥ºÌ¾¡§¥ä¥ó¥°¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹
¢£Äê²Á¡§759±ß¡ÊËÜÂÎ690±ß¡ÜÀÇ10%¡Ë
¢£Âç¹¥É¾È¯ÇäÃæ
https://www.hakusensha.co.jp/comicslist/72311/
¡Ø¥É¥«¿©¤¤¥À¥¤¥¹¥¡ª¤â¤Á¤Å¤¤µ¤ó¡ÙLINE¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¥¹¥¿¥ó¥×È¯ÇäÃæ¡ª
(C)¤Þ¤ë¤è¤Î¤«¤â¤á¡¿ÇòÀô¼Ò
LINE¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¥¹¥¿¥ó¥×È¯ÇäÃæ¡ª¡¡SNS¤ò¥¶¥ï¤Ä¤«¤»¤¿¤¢¤Î¥³¥Þ¤â¤¢¤Î¥»¥ê¥Õ¤â¥¹¥¿¥ó¥×¤Ë¡ª¡©¡¡
¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì³ÍÆÀ¡õ»È¤¤¾¡¼êÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤Î¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
https://line.me/S/sticker/28580198
¥É¥«À¹¤ê¥á¥Ë¥åー¤òºÆ¸½¡ª¡©¡¡¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§³«ºÅ·èÄê!!
ÇòÀô¼Ò¸ø¼°¡ÖMy Charaful Cafe¡×¤Ë¤Æ¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§³«ºÅ¡ª
¥Ï¥¤¥«¥í¥êー¤Ê¥´¥Ï¥ó¤ä¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÂþº£¥â¥ê¥â¥ê½àÈ÷Ãæ¡ª
Â³Êó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡ÚÍ½Ìó¼õÉÕ³«»Ï¡Û 2024Ç¯12/20º¢
¡Ú³«ºÅÍ½Äê´ü´Ö¡Û 2025Ç¯1/16¡ÊÌÚ¡Ë～2/11¡Ê²Ð¡Ë