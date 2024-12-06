AlonAlon¡ÊÍý»öÄ¹ÆáÉôÃÒ»Ë¡¢ÀéÍÕ¸©¤¤¤¹¤ß»ÔÌ¨Ä®¡Ë¤¬¡¢Aimowl¤Î¸ÕÄ³ÍöÇÀ±à¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡££±£²·î£±Æü¡¢NPOË¡¿ÍAimowl¥¬ー¥Ç¥ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¿·¤·¤¤½¢Ï«·ÑÂ³»Ù±ç£Â·¿ºî¶È½ê¤¬¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¼èÁÈ¤ß¤ÎÇØ·Ê
£±¡Ë¹ñÆâÀ¸»ºÇÀ²È¤Î¸º¾¯¤¬¿¼¹ï¤Ê²Ö¤¶È³¦
²Ö¤¤ÎºîÉÕÌÌÀÑ¤ÏÊ¿À®£·Ç¯¤Î48Àéha¡¢»º½Ð³Û¤ÏÊ¿À®10Ç¯¤Î63É´²¯±ß¤ò¥Ôー¥¯¤ËÁ´ÉÊÌÜ¤òÄÌ¤¸¤Æ¸º¾¯·¹¸þ¤Ç¡¢ÎáÏÂ£³Ç¯¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì24Àéha¡¢35É´²¯±ß¤È¤Ê¤ê¡¡¡ÖÇÀ¶È¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¾õ¶·¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÇÀ¶È¿êÂà¤ÎÂç¤¤Ê¸¶°ø¤ÏÀ¸»º¼Ô¤ËÍÍø¤ÊÎ®ÄÌ¡¦²Ã¹©¹½Â¤¤¬Ìµ¤¤¤¿¤á¤Ç¤¢¤ê¡¢²Ö¤ÇÀ²È¤âÆ±ÍÍ¤ÎÍýÍ³¤«¤é¸å¤ò·Ñ¤°·ÐºÑÅªÌ¥ÎÏ¤¬Ë³¤·¤¯ÇÑ¶È¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬ÁýÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£²¡ËÌóÈ¾¿ô¤Î´ë¶È¤¬¾ã¤¬¤¤¼ÔË¡Äê¸ÛÍÑÎ¨¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÌóÈ¾¿ô¤Î´ë¶È¤¬¾ã¤¬¤¤¼Ô¤ÎË¡Äê¸ÛÍÑÎ¨¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Â¿ÍÍ¤Ê¿Íºà¤¬³èÌö¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Æ¯¤¯°ÕÍß¤Î¤¢¤ë¾ã¤¬¤¤¼Ô¤¬¥¹¥¥ë¤òËá¤¡¢Å¬ÀÚ¤Ê½¢Ï«µ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¾ì¤ÎÁÏ½Ð¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê
¡Ö´ë¶Èµ¬ÌÏÊÌÃ£À®´ë¶È³ä¹ç¡ÊÎáÏÂ£µÇ¯ 12 ·î 22 Æü¡Ë¡×
¢¨24Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï56～100¿ÍÌ¤Ëþ
¢¨25Ç¯¤«¤é29Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï50～100¿ÍÌ¤Ëþ
¢¨30Ç¯¤«¤é£²Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï45.5～100¿ÍÌ¤Ëþ
¢¨£³Ç¯¤«¤é¤Ï43.5～100¿ÍÌ¤Ëþ
¼èÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
£±¡Ë¸ÕÄ³Íö¿¦¿Í¤ò°éÀ®¤¹¤ë½¢Ï«·ÑÂ³»Ù±çB·¿»ö¶È½ê¤Î³«Àß
¾ã¤¬¤¤¼Ô¤¬¸ÕÄ³Íö¤ÎºÏÇÝµ»½Ñ¤ò³Ø¤Ó¡¢¿¦¿Í¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¸¦½¤¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¡¢½¢Ï«·ÑÂ³»Ù±çB·¿»ö¶È½ê¤ò³«Àß¤·¤Þ¤¹¡£
£²¡Ë´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¤¿Êñ³çÅª¤Ê¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç
ÀéÍÕ¸©ÉÙÄÅ»Ô¤ÎAlonAlon¥ªー¥¥Ã¥É¥¬ー¥Ç¥óÆ±ÍÍ¤Ë¿¦¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ã¤¬¤¤¼Ô¤¬¡¢·ÄÄ¤²Ö¤òÂ¿ÍÑ¤¹¤ë´ë¶È¤Ë½¢¿¦¤Ç¤¤ë¼èÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
£³¡Ë·ÐºÑ³¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¿ä¿Ê
Aimowl¹â¾ëÍý»öÄ¹¤Ï¡¢²ÈÄíÍÑ¾ô¿å´ïÂç¼ê¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥«¥®¤Î¼ÒÄ¹¤â·óÌ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î·ÐºÑ³¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Ç½¢Ï«B¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¾ã¤¬¤¤¼Ô¤Î´ë¶È¤Ø¤Î½¢¿¦¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
£´¡Ë´ë¶ÈÏ¢·È¤Ë¤è¤ëAlonAlon¥â¥Ç¥ë¤ÎÁ´¹ñÅ¸³«
AlonAlon¤¬°ìÈÌ´ë¶È¤Ë¾ã¤¬¤¤¼Ô¤¬Æ¯¤¯¸ÕÄ³ÍöÇÀ±à¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤¿¤Î¤Ï¤³¤ì¤Ç£³ÎãÌÜ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢Àè¹Ô¤¹¤ëÄë¿Í¥Ý¥ì¥Ý¥ìÇÀ±à¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë¡¢¥·¥¬¥·¥¬¥ªー¥¥Ã¥É¥Ï¥¦¥¹¡Ê¼¢²ì¸©¡Ë¤Ï´ë¶È¤Î¾ã¤¬¤¤¼Ô¸ÛÍÑ¤ò¹Ô¤¤²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÎÎã¤¬Â¾¤Î£²Îã¤È°ã¤¦¤Î¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ë¸¦½¤¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤Î½¢Ï«·ÑÂ³»Ù±çB·¿»ö¶È½ê¤ò³«½ê¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¤Ï¾ã¤¬¤¤¼Ô¸ÛÍÑ¤ò¹Ô¤¦¸ÕÄ³ÍöÇÀ±à¤Î·úÀß¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÌ¤Íè¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ
º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢AlonAlon¤¬ÃÏ°è¤Î´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÇÀ¶È¤ÎÌ¤Íè¤ò¼é¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Í¡¹¤¬³èÌö¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÃÏ°è¤È¶¦¤ËÊâ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê·ÐºÑ³èÆ°¤È¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¿ä¿Ê¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤É¤ó¤Ê¿Í¤â¤½¤ÎÀ¸¤Êý¤ä¸ÄÀ¤¬Âº½Å¤µ¤ì¤ë¡¢Í¥¤·¤¯ÃÈ¤«¤¤¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ
¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¡¢µÞ¤¬¤º¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡×
AlonAlon¤ÏÁ°¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
NPOË¡¿ÍAlonAlon
AlonAlon¤ÏÇÀÊ¡Ï¢·È¤Î¿·¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢ÃÎÅª¡¦Àº¿À¾ã¤¬¤¤¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ë¡¢À¸¤¤¬¤¤¡¦Æ¯¤¹ÃÈå¤Î¤¢¤ë°ÂÄê¤·¤¿»Å»ö¤òÁÏ¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÀ¤ÏÃ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¿Í¡¹¤¬¥¹¥¥ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ÆÀ®Ä¹¤·¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ»Å»ö¤¬¤Ç¤¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¿ÆË´¤¤¢¤È¤â¼«Î©¤Ç¤¤ëÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½»½ê¡§299-4502ÀéÍÕ¸©¤¤¤¹¤ß»ÔÌ¨Ä®Ãæ¸¶3863-61TaitoStyle D-02
Ã´Åö¡§Æ£°æ
Mail¡§ ma.fujii@alonalon.or.jp
TEL¡§0470-62-6215¡¡
https://alonalon.or.jp/
NPOË¡¿ÍAimowl¥¬ー¥Ç¥ó
½»½ê¡§802-0836ËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒÆî¶èÀÐÅÄÆî2-5-1
Ã´Åö¡§Á°ÅÄ
Mail¡§ info@npo-aimowl.or.jp
TEL¡§093-967-6505
https://www.aimowl.shop/¡¡