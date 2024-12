ラピュタロボティクスのピッキングアシストロボット「ラピュタPA-AMR」が株式会社ほくやくの函館支店で稼働開始。

ラピュタロボティクス株式会社

物流向けロボティクスソリューションを提供するラピュタロボティクス株式会社(東京都江東区、代表取締役 CEO:モーハナラージャー・ガジャン、以下、ラピュタロボティクス)は、株式会社ほくやく(札幌市中央区、代表取締役社長 : 眞鍋 雅信、以下、ほくやく)の札幌支店に次ぐ2拠点目として函館支店へ11台、人と協働型のピッキングアシストロボット「ラピュタPA-AMR(Autonomous Mobile Robot)」を納入し、稼働開始したことをお知らせいたします。

ほくやくの函館支店で稼働中のピッキングアシストロボット「ラピュタPA-AMR」

●これまでの背景

ほくやくは、物流現場の労働力確保や庫内作業を標準化するため、新たな物流オペレーションの施策として、ラピュタPA-AMRを2023年11月から札幌支店の物流センターにて活用しております。札幌支店において、ラピュタPA-AMRの活用における庫内作業効率化、省力化の効果を確認いただき、札幌支店に次いで函館支店への採用を決定いただきました。今回、函館支店においての採用決定から稼働開始までは、札幌支店における導入時のノウハウを活かし、1拠点目より短期間で導入の運びとなりました。

●株式会社ほくやくにおける「ラピュタPA-AMR」の導入のポイント

1.労働力人口減少への対応策として有効な庫内作業効率化、省力化

函館支店においては期待通りの効果が確認されており、今後さらなる効果が期待されています。

2.高品質な庫内作業の標準化

札幌支店での倉庫内作業効率化のノウハウを函館支店でも共有し、安定かつ高品質な倉庫内作業の標準化を実現しています。また、函館支店ではPut to Light( 誤ピッキング防止アシスト)を採用いただいており、商品の誤ピッキングを未然に防止し高品質な倉庫内作業を実現しています。

3.人とロボットの協働作業で有事においても安定した出荷を実現

医薬品の取り扱いには、地震などの災害時にも安定した出荷を維持することが求められます。有事の際、システムが完全に自動化されていると復旧に時間がかかる可能性があるため、システムがダウンしても出荷できる環境を構築できる「ラピュタPA-AMR」が最適なソリューションとして評価をいただいています。

今後もラピュタロボティクスと株式会社ほくやくは、ラピュタPA-AMRを活用し、物流におけるさまざまな課題解決に向けて取り組んでまいります。

●株式会社ほくやく 管理本部 物流部 高尾様

弊社では近年の労働人口減少に対応するために、業務の効率化、標準化、簡素化を図れるソリューションを模索しておりました。選定条件として重要としていたのは災害発生時でも通常と変わらぬ供給体制、安心・安定の医薬品物流を担えるソリューションでした。そこで出会ったのがラピュタロボティクス社様のPA-AMRでした。人とロボットのコラボレーションで様々な検証を踏み、結果、弊社が期待していた効果の他に従業員への作業軽減効果も成果としてあったことから導入に踏み切りました。弊社は北海道に根ざした企業です。安心・安定な物流体制を展開する事で地域密着、地域貢献に繋げていきたいと考えております。

●株式会社ほくやくについて

所在地:札幌市中央区北6条西16丁目1番地5

代表取締役社長 : 眞鍋 雅信

事業内容:医療用医薬品・一般用医薬品・医療機器等の卸売

URL:https://www.hokuyaku.co.jp/

●ラピュタロボティクスについて

ラピュタロボティクスは、アインシュタインをはじめ、数々の著名研究者を輩出しているチューリッヒ工科大学(ETH Zürich)発のベンチャー企業です。「ロボットを便利で身近に」(Making robotics attainable and useful for anyone)をビジョンに掲げ、世界最先端の制御技術および人工知能技術を活用した次世代クラウドロボティクスプラットフォームの開発と、ロボットソリューションの開発・導入・運用支援を行っています。世界30ヵ国以上から結集した、高い開発技術力を誇る優秀なエンジニアとバイリンガルでロボティクスに精通した営業チーム、カスタマーサクセスチームのタッグにより、お客様に最適なソリューションをご提案します。