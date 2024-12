新年の幕開けを華やかに彩る催し物が盛りだくさん！「東京ミッドタウンのお正月2025」開催　2025年1月2日（木）・1月3日（金）

東京ミッドタウンマネジメント株式会社

東京ミッドタウン(港区赤坂 / 事業者代表 三井不動産株式会社)は、2025年1月2日(木)から1月3日(金)までの期間、新年を祝うおもてなしとして「東京ミッドタウンのお正月2025」を開催します。

毎年恒例の獅子舞や、振る舞い酒のほか、だるまの絵付け体験、ミニサイズの凧が作れるワークショップ、縁日屋台といった日本文化を体験できるお正月「遊びの間!」など、ご家族みんなで楽しめる様々なイベントを実施。また、華やかな料理でより一層晴れやかな時間をご提案する「ごちそうはじめ」では、新春にふさわしい今だけの特別な御膳やコースをご用意しました。

東京ミッドタウンで、晴れやかな新年の幕開けをお迎えください。

お正月感あふれる華やかな催し物

●振る舞い酒

▲過去の様子

新年最初のおもてなしとして、振る舞い酒を実施します。先着800名様に東京ミッドタウン・オリジナル枡でお配りします。



【開催日】2025年1月2日(木)

【時間】10:45~12:00 ※無くなり次第終了

【場所】プラザ1F キャノピー・スクエア

【料金】無料

【主催】東京ミッドタウン

【協力】SAKE SHOP福光屋

●獅子舞

▲過去の様子

禍(わざわい)を払い、福を呼ぶといわれている「獅子舞」が、太鼓と笛の音に合わせて館内を練り歩きます。



【開催日】2025年1月2日(木)、3日(金)

【時間】1.11:00 2.13:00 3.15:00 4.16:30 ※各回30分予定

【場所】ガレリア館内各所

【料金】無料

【主催】東京ミッドタウン

【協力】神田囃子睦会

●書で綴る、東京ミッドタウンからの年賀状

▲過去の様子

2人の書道家が和紙製の「東京ミッドタウン・オリジナル年賀状」に参加者の好きな文字(2文字まで)を書いてお渡しします。

【開催日】2025年1月2日(木)、3日(金)

【時間】11:00~16:00 ※予定枚数が無くなり次第終了 ※各日先着500名様

【場所】ガレリア3F IDEE SHOP/IDEE CAFE PARC前

【書道家】伴 心義(ばん しんぎ) 石川 明歩(いしかわ めいほ)

【料金】無料 ※1名様につき1枚

【主催】東京ミッドタウン

【協力】一般社団法人才幹書院

●お正月「遊びの間!」

縁日屋台や白河だるまの絵付け体験、おさんぽ凧のワークショップなど日本文化を体験できる大人も子どもも楽しめる催し物です。



【開催日】2025年1月2日(木)、3日(金)

【時間】11:00~17:00

【場所】ガレリアB1 アトリウム、ガレリア2F lucien pellat-finet前

【料金】有料(現金のみ)

【主催】東京ミッドタウン



<ガレリアB1 アトリウム>

縁日屋台

▲イメージ

新年を盛り上げる、大人から子どもまで楽しめる縁日屋台が登場。「射的」「輪投げ」「スマートボール」を楽しめます。



【開催時間】11:00~17:00

【料金】300円(税込) / 1回

だるまの絵付け体験

▲イメージ

約300年の歴史がある「白河だるま」は、眉は鶴、ひげは亀、あごひげは松、びんひげは梅、顔の下には竹を模様化した「鶴亀松竹梅」を取り入れた縁起の良いだるまです。絵付けして世界でひとつのだるまをつくります。完成しただるまには、講師が金色の墨汁で好きな一文字を筆で描いてくれます。

【開催時間】11:00~17:00

【制作時間】約30分

【対象年齢】小学生以上

【参加費】1,000円(税込)

【講師】書道家絵師 松尾由里子

【協力】白河だるま総本舗

【参加方法】Peatix より事前予約

※12月13日(金)10:00開始予定、予約枠に空きがあれば、当日参加可能

<ガレリア2F lucien pellat-finet前>

おさんぽ凧をつくろう!

▲イメージ

誰でも簡単に揚げることができる、約10cmのかわいらしい凧です。さまざまな文様から選んで、オリジナルの凧をつくってみませんか。

【開催時間】11:00~17:00(受付終了16:50)※先着順。予定数が無くなり次第終了

【参加費】1,000円(税込) ※台座付き

【協力】金長特殊製紙株式会社

縁起の良い食材を使った華やかな「ごちそうはじめ」

新年にふさわしい華やかな美食で“ごちそうはじめ”をしてみませんか。縁起の良い食材を使用した贅沢な料理たちが彩る、幸先のよい一年の始まり。東京ミッドタウンならではのバラエティ豊かなラインナップをお楽しみください。



【期間】 2025年1月2日(木)~1月19日(日)

【参加店舗】

Artisan de la Truffe Paris / SILIN 火龍園 / SUSHI TOKYO TEN、 / 千里馬 南翔小籠 / てんぷら山の上 Roppongi / NIRVANA New York / KNOCK CUCINA BUONA ITALIANA / HAL YAMASHITA 東京 /フィリップ・ミル 東京 / まるや本店 / 宮川町 水簾 / UNION SQUARE TOKYO /RIO BREWING & CO. BISTRO AND GARDEN / Le Pain Quotidien / タワーズ

\好評開催中/

「KOSE MIDTOWN ICE RINK」 ウィンターシーズンを通してスケートが楽しめる!

東京ミッドタウンの冬の風物詩、「MIDTOWN ICE RINK(ミッドタウン アイスリンク)」。 今年は美の創造企業 株式会社コーセーとコラボレーション。都内の屋外アイススケートリンクでは最大級かつ、本物の氷の上でスケートができる当イベントは今年で16回目。日中は澄み切った冬空の下開放的な空間で、夜はイルミネーションに包まれ昼間とは違う雰囲気の中で、この街ならではのスケート体験をお楽しみください。

▲過去の様子▲イメージ

KOSE MIDTOWN ICE RINK開催概要

開催期間:2024年11月22日(金)~2025年2月24日(月・振休)

※2025年1月1日(水・祝)は休館日のためクローズ

営業時間:11:00~21:00(受付20:00まで)

※雨天・荒天や当日の気温等により、開催期間や営業時間、開催内容が予告なく変更・中止になる場合があります。開催状況についてはオフィシャルサイトをご確認ください。

会場:東京ミッドタウン 芝生広場 特設リンク

主催・企画:東京ミッドタウン

協賛:株式会社コーセー

詳細はこちらから

▼KOSE MIDTOWN ICE RINK

https://www.tokyo-midtown.com/jp/event/7160/



※ 掲載写真はイメージです。

※ 掲載情報は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。



