企業人事向け無料ウェビナー「間違いだらけの入社後フォロー」12月12日（木）開催決定！

株式会社アーシャルデザイン

株式会社アーシャルデザイン（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：小園翔太、以下「当社」）は、株式会社ジェイックと共催で企業人事向けウェビナー「間違いだらけの入社後フォロー」を2024年12月12日（木）15:00より開催いたします。

近年、学生優位の「売り手市場」が続き、企業の採用活動はますます難しくなっています。このような状況の中で、2025年4月に入社予定の新卒社員をどのように「育成・教育」すべきか、多くの企業様からご相談をいただいています。

また「退職代行」の利用が話題になるなど、新卒社員の早期退職は企業にとって避けられない課題となっています。一方で「売り手市場」の中、一定の退職を前提とした新卒の大量採用も難しくなってきています。

本ウェビナーでは、新卒社員入社後に効果的なコミュニケーションやフォローを行うことで、早期退職を防ぎ、「育成・教育」をより実りあるものにする方法について解説いたします。

■開催概要

●ウェビナー名：「間違いだらけの入社後フォロー」

●開催日時：2024年12月12日(木) 15:00~16:00

●対象者：新卒社員の育成・教育に課題を感じている企業の人事採用ご担当者様・責任者様・経営者様

●参加費：無料

●申込締切：2024年12月11日(水）まで

■登壇者紹介

申込む :https://www.hr-doctor.com/seminar/web_attendance/hrdc241212ad?&pid=701IR000000v5S5YAIメインスピーカー：東宮 美樹（株式会社ジェイック 執行役員）

筑波大学第一学群社会学類を卒業後、ハウス食品株式会社に入社。2006年にジェイック入社.「研修講師」としてのキャリアをスタート。コーチング研修や「7つの習慣(R)」研修をはじめ、新人・若手研修から管理職のトレーニングまで幅広い研修に登壇。2014年には前例のない「リピート率100％」を3年連続達成。2015年に社員教育事業の事業責任者に就任。2023年にキャリア相談オンラインサービスKakedasの取締役を兼任

株式会社ジェイック 会社HP：https://www.jaic-g.com/

モデレーター：久野 晋一郎 （株式会社アーシャルデザイン 取締役執行役員 ）

大学卒業後、マンパワーグループに入社。ジェイックを経て、アーシャルデザインには創業から参画。 スポーツ人材特化キャリア支援サービス・アスリートエージェントの事業統括。 創業依頼、体育会学生のキャリア支援に従事し、過去10,000名以上・約200大学・専門学校で講演。

■プログラム内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/36999/table/88_1_2514b010a2307dc0491af76b02262a73.jpg ]

申込む :https://www.hr-doctor.com/seminar/web_attendance/hrdc241212ad?&pid=701IR000000v5S5YAI

■株式会社アーシャルデザインについて

代表者：小園 翔太

所在地：東京都渋谷区神宮前2-4-11 Daiwa神宮前ビル3階

設立：2014年10月

資本金：1億円

会社HP：https://www.a-cial.com/

ATHLETE LIVE（アスリートライブ）：https://athlete-live.com/

YouTube：https://www.youtube.com/@taiikukai_syukatsuTV

代表X：https://twitter.com/sk_acialdesign

【本件に関するお問合せ先】

株式会社アーシャルデザイン

広報担当宛

電話：03-4546-8348 070-3285-8602

mail：ad_pr@a-cial.com











