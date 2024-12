Thunderbolt(TM) 4搭載ミニPC VESAマウント・最大3画面のマルチモニターに対応 Amazon限定モデル「Cubi 5 12M-432JP」発売

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は2024年12月12日(木)より超小型筐体を採用したビジネス向けデスクトップPCブランド『Cubi 5』シリーズより、拡張性に優れたThunderbolt(TM) 4端子を搭載し、第12世代インテル(R) Core(TM) シリーズ、Windows 11 Proを搭載した「Cubi 5 12M-432JP」が新たにラインナップに加わります。

「Cubi 5 12M-432JP」は、第12世代インテル(R) Core(TM) i5-1235U、大容量な16GBメモリ、超高速SSDを1TB搭載し、省スペース性と性能を両立したPC環境を求める方に最適のモデルです。ビジネス用途に適したWindows 11 Proをプリインストールし、拡張性に優れたThunderbolt(TM) 4端子を備え、他の映像端子と併せて最大3画面出力に対応で、作業効率を大幅に向上することが可能です。また、VESAマウントに対応したモニターの背面に取付し、付属の電源スイッチ延長ケーブルを使用することで、電源のオンとオフ時の利便性を損なわずデスクのスペースを有効活用することができます。

【Cubi 5 12M-432JP】

■ Cubi 5 12M-432JP製品ページ

https://jp.msi.com/Business-Productivity-PC/Cubi-5-12M-432JP

