月額料金0円キャンペーン実施 オンプレをクラウド移行

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株式会社アプリップリ


月額料金 0円 キャンペーン


キャンペーン期間中にご契約いただくと月額利用料がが無料になります。


applippli DX Proはキャンペーン中ではなくても初月無料ですので、2か月間月額料金が無料になります。



キャンペーン内容


キャンペーン対象サービス

■アプリップリクラウド(https://applippli.com/)


■アプリップリクラウドスモール(https://applippli.com/cloud-small/)


■applippli DX Pro(https://applippli.jp/)


アプリップリクラウドについて

弥生製品や応研製品等のオンプレミス型パッケージソフトをクラウド化するサービスを提供しております。


オンプレミス型パッケージソフトをサーバー上ではなくクラウド上で稼働させることで、複数拠点での操作を可能にしたり、サーバー管理の手間を省くことができます。


全国からお問い合わせや契約が増加しており、問い合わせ件数は4,000件以上、契約社数前年比は120%増加しております。


アプリップリクラウドはこちら :
https://applippli.com/


アプリップリクラウドスモールについて

アプリップリクラウドスモールは、はじめてクラウドサービスを利用される方やピアツーピア製品をクラウド環境で利用されたい方向けのリーズナブルなクラウドサービスです。
現在ご利用中の財務会計ソフトや販売管理ソフト・人事管理ソフトなどの業務ソフトを、
そのままクラウドへ移行できるため、操作性も変わらず教育も不要で利用できます。


アプリップリクラウドスモールはこちら :
https://applippli.com/cloud-small/


applippli DX Proにつて

Windowsの仮想デスクトップ(リモートデスクトップ)環境をクラウドで提供するサービスです。


WindowsPCのようなリモートデスクトップ環境を、様々な端末(MacBook、iPad、スマートフォン対応)から接続することができます。


情報システム担当者が操作するホストPCから、従業員の操作するクライアントPCのリモートデスクトップ環境をセットアップできるため、情報システム担当者の業務負担を軽減します。


どこにいてもオフィスにいるような働き方ができるため、リモートワークや外出が多いお客様にご愛顧いただいております。


applippli DX Proはこちら :
https://applippli.jp/



■会社概要


会社名：株式会社アプリップリ


代表取締役社長：有田　栄公


創業：1980年5月5日


設立：2000年9月14日


所在地：〒820-0202　福岡県嘉麻市山野875-2


事業内容：弥生製品のクラウド化、モジュール設計・開発、アプリ開発、アプリレンタル


システムインテグレーター、基幹システム導入・保守


電話番号：0948-42-1570


URL:https://applippli.co.jp