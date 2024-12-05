月額料金0円キャンペーン実施 オンプレをクラウド移行
月額料金 0円 キャンペーン
キャンペーン期間中にご契約いただくと月額利用料がが無料になります。
applippli DX Proはキャンペーン中ではなくても初月無料ですので、2か月間月額料金が無料になります。
キャンペーン内容
キャンペーン対象サービス
■アプリップリクラウド(https://applippli.com/)
■アプリップリクラウドスモール(https://applippli.com/cloud-small/)
■applippli DX Pro(https://applippli.jp/)
アプリップリクラウドについて
弥生製品や応研製品等のオンプレミス型パッケージソフトをクラウド化するサービスを提供しております。
オンプレミス型パッケージソフトをサーバー上ではなくクラウド上で稼働させることで、複数拠点での操作を可能にしたり、サーバー管理の手間を省くことができます。
全国からお問い合わせや契約が増加しており、問い合わせ件数は4,000件以上、契約社数前年比は120%増加しております。
アプリップリクラウドはこちら :
https://applippli.com/
アプリップリクラウドスモールについて
アプリップリクラウドスモールは、はじめてクラウドサービスを利用される方やピアツーピア製品をクラウド環境で利用されたい方向けのリーズナブルなクラウドサービスです。
現在ご利用中の財務会計ソフトや販売管理ソフト・人事管理ソフトなどの業務ソフトを、
そのままクラウドへ移行できるため、操作性も変わらず教育も不要で利用できます。
アプリップリクラウドスモールはこちら :
https://applippli.com/cloud-small/
applippli DX Proにつて
Windowsの仮想デスクトップ(リモートデスクトップ)環境をクラウドで提供するサービスです。
WindowsPCのようなリモートデスクトップ環境を、様々な端末(MacBook、iPad、スマートフォン対応)から接続することができます。
情報システム担当者が操作するホストPCから、従業員の操作するクライアントPCのリモートデスクトップ環境をセットアップできるため、情報システム担当者の業務負担を軽減します。
どこにいてもオフィスにいるような働き方ができるため、リモートワークや外出が多いお客様にご愛顧いただいております。
applippli DX Proはこちら :
https://applippli.jp/
■会社概要
会社名：株式会社アプリップリ
代表取締役社長：有田 栄公
創業：1980年5月5日
設立：2000年9月14日
所在地：〒820-0202 福岡県嘉麻市山野875-2
事業内容：弥生製品のクラウド化、モジュール設計・開発、アプリ開発、アプリレンタル
システムインテグレーター、基幹システム導入・保守
電話番号：0948-42-1570
URL:https://applippli.co.jp