東北大学 Quantum Annealing for You, The 3rd Challenge!(QA4U3)を開催します（主催：東北大学大学院情報科学研究科）

東北大学大学院情報科学研究科大関研究室QA4U3ポスター

東北大学は 量子コンピューティングによるソリューション創出に向けた公開伴走型生配信授業(QX4Uシリーズ5回目)となるQA4U3を2025年1月より実施します。

東北大学 大学院情報科学研究科 では、2025年1月31日から量子コンピューティングに関するワークショップ・チュートリアルを、全国の高校生・大学生・大学院生・高専生、そして社会人の方々に向けて 開催します。受講者は量子アニーリングマシンを自由自在に操るプログラミング技術を習得し、量子アニーリングマシン実機を活用できるようになります。

量子アニーリングを利用して社会課題の解決をしたい。事業開発を行いたい。人に役に立つアプリケーションを作りたい。

やってみたいその気持ちと裏腹に「プログラミングなんてしたことない」「量子コンピュータなんてわからない」「役に立つものを思いつくことができない」数々の悩みが山積します。

そんな悩みと向き合い、一緒に解決していく。オンライン公開伴走型量子コンピューティング講座。それがQuantum Annealing for You, The 3rd Challenge! (QA4U3)です。

開催期間 :2025年1月31日(金)から5月末日まで(予定)

場 所 :オンライン (Youtube Live) https://altema.is.tohoku.ac.jp/QA4U3/

参 加 費 :無料 (要登録) ※下記フォームから登録をお願いします。

登録フォーム: https://forms.gle/EBrgsm4GmLx6LGy46

イベントHP :https://altema.is.tohoku.ac.jp/QA4U3/

【概要】

量子アニーリングマシン(D-Wave systems社製)実機を用いて量子コンピューティングを習得するハンズオン形式プログラミング講座です。

量子アニーリングマシンを活用するための数式モデリングについては初歩的な数学から紹介します。高校生から受けることのできるオンライン公開伴走型生配信授業です。

講義編・企画編・卒業試験の3編からなり、無料で受講ができます。

今回はビジネス創出を目指し、海外を含む複数拠点にて同時開催を予定しています。

【内容】

講義編

YouTubeによるライブコーディングによるオンライン授業を講義編として5回ほど実施します。

オンラインの良さを最大限利用し、場所と時間を制限することなく、先生とコメントでやり取りしながら、いつでもわからないところをとことんやり直すことができます。

また全講義をアーカイブしますので、いつでも受講が可能です。

参加者の皆さんとコミュニティで交流しながら講義の後についても感想を述べたり議論をしたりすることができます。

企画編

講義編で得たスキルの実践の場として企画編・グループでのアプリ制作があります。

参加者からなる4-5人程度のグループを作り、文系理系、年齢やバックグラウンドを問わずに自分の特性を活かしてグループ活動を実施しましょう。

discordを用いたオンラインミーティングにより全国各地に散らばる多様なバックグラウンドを持つ参加者と行います。

卒業試験

卒業試験では、グループワークの成果についてプレゼンテーションおよびデモンストレーションを行います。

卒業試験までたどり着いた方には東北大学のオープンバッジを発行し、その修了を証明することができます。ご自身のキャリア形成に活かしてください。

さらに卒業後のキャリアプランの支援として、量子スタートアップの創出支援、量子関連企業への転職・就職支援、学会発表および論文等による研究成果の発表支援を行います。

卒業生は、実際に論文出版やキャリアアップなどを果たしています。皆さんも続いてください。

本事業は内閣府が実施する戦略的イノベーション創造プログラムにより支援されております。

【受講対象者】

高校生、高専生、大学学部生、大学院生をはじめ社会人の皆様。

プログラミング経験等は必要ありません。

数学的な素養も復習しながら始めますので遠慮なく!

【日程】詳細な日程は決定次第、イベントホームページにてお知らせします。

I. 講義編:2025/01/31, 02/07, 02/14, 02/21, 02/28 合計5回

II.企画編:2025/03/15 , 3/22 合計2回

III.卒業試験:2025年5月

実施形態:オンライン開催 ※参加費無料

【参加登録フォーム】 https://forms.gle/EBrgsm4GmLx6LGy46

イベントホームページ:https://altema.is.tohoku.ac.jp/QA4U3/

(参考:過去開催回)

Quantum Computing for You, 2nd Chance! ホームページ:https://altema.is.tohoku.ac.jp/QC4U2/

Quantum Annealing for you 2nd Party! ホームページ:https://altema.is.tohoku.ac.jp/QA4U2/

Quantum Computing for you ホームページ:https://altema.is.tohoku.ac.jp/QC4U/

Quantum Annealing for you ホームページ:https://altema.is.tohoku.ac.jp/QA4U/

主催:東北大学 大学院情報科学研究科

共催:東北大学量子ソリューション拠点

【お問合せ】

東北大学大学院情報科学研究科 大関研究室

東北大学大学院情報科学研究科 大関研究室