【新規大量入荷情報】在庫量・ロットに自信あり！12月より100脚以上でも揃う、「おすすめ商品」５点の販売をスタート！

株式会社オフィスバスターズ[画像1: https://prtimes.jp/i/44939/456/resize/d44939-456-6c81e4094bb1737e3093-0.jpg ]※在庫状況は日々変動しております。そのため、タイミングによっては完売となっている場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。■OfficeBusters Official Web Sitehttps://www.officebusters.com/今月の「おすすめ商品」のご紹介[画像2: https://prtimes.jp/i/44939/456/resize/d44939-456-ead357525c7c0a402412-1.png ]■肘無チェア Aクッション性に優れた、ローコストチェアメーカー：コクヨ シリーズ：セディスタ・安価で購入可能・厚めのクッションで身体をサポート・どんなオフィスにもマッチするシンプルなデザインメーカー希望小売価格：53,570円(税込)オフィスバスターズ 販売価格：7,150円(税込)[画像3: https://prtimes.jp/i/44939/456/resize/d44939-456-0843ee9327fab368480f-2.png ]■肘付チェア B基本機能搭載の、スタンダードチェアメーカー：オカムラ シリーズ：スラート上下昇降、リクライニングロックと強弱調整機能付き異硬度クッションで万人受けする座り心地固定肘付きメーカー希望小売価格：78,900円(税込)オフィスバスターズ 販売価格：16,280円(税込)[画像4: https://prtimes.jp/i/44939/456/resize/d44939-456-fe80802eb2fd69b450b3-3.png ]■肘付チェア C会議室にもマッチする、ミドルクラスチェアメーカー：オカムラ シリーズ：フィーゴメッシュ・高級感あふれるポリッシュフレーム仕様・会議、応接用もぴったりなデザイン性・背面がメッシュで蒸れにくい構造メーカー希望小売価格：122,000円(税込)オフィスバスターズ 販売価格：18,200円(税込)[画像5: https://prtimes.jp/i/44939/456/resize/d44939-456-f03611f5a914aeedd22a-4.png ]■肘付チェア D背面が広く快適、海外ブランドチェアメーカー：ヘイワース シリーズ：ゾディ・3ポイントチルトテンションとランバーサポートで腰の負担を軽減・柔軟性のあるフレームが身体を支えます・大き目なメッシュ背面で背中を広範囲でサポートメーカー希望小売価格：200,200円(税込)オフィスバスターズ 販売価格：27,500円(税込)[画像6: https://prtimes.jp/i/44939/456/resize/d44939-456-f8f6c6441b3c9c8d92ab-5.png ]■肘付チェア E長時間の着座に、個人様にも人気のチェアメーカー：スチールケース シリーズ：リープV2・人間工学に基づく設計で、長時間作業でも疲れにくい・背面座面が大き目に作られており、身体全体を支えます・ナチュラル・グライド・システムで、より自然なリクライニングをおこないますメーカー希望小売価格：198,330円(税込)オフィスバスターズ 販売価格：21,780円(税込)当社では、お客様のニーズである、お手頃価格で数量が揃う商品をバリエーション豊かに大量に取り揃えています。在庫量・ロットでオフィス用チェアをでご購入の検討の際はお気軽にご相談ください。オフィスバスターズは、つねに数と質、価格のニーズにしっかり応えて参ります。本件お問合せ先：株式会社オフィスバスターズ担当： 星野受付時間 (平日) 9:00～18:000120-030-139[画像7: https://prtimes.jp/i/44939/456/resize/d44939-456-7fe1f4c6c22ea3a16513-6.jpg ]■会社概要：会社名 株式会社オフィスバスターズ代表取締役社長 熊谷 正慶本 社：〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1-5-3 福島ビルTEL：03-6262-3155関西支社：〒541-0059 大阪府大阪市中央区博労町4-3-2 オーツグランドビルTEL：06-6258-0231■取扱商品・サービス複合機、FAX、ビジネスホン、プリンター、パソコン、シュレッダー、分煙機、事務机、事務椅子、会議用テーブル、会議用椅子、書庫、ロッカー等オフィスに関するOA機器・オフィス家具全てオフィスの設計・デザイン・プロジェクトマネージメント業務、各種工事、物流サービス不要什器の買取廃棄に伴う環境コンサルティング業務■許認可等東京都公安委員会 事務機器商（古物商） 第304350307627号第一種貨物利用運送事業 関自貨第928号高度管理医療機器等 販売業・賃貸業 柏保 第0426号動物用高度管理医療機器等 販売業・賃貸業 27 中高 002宅地建物取引業 東京都知事(4)第90179号内装仕上工事業 国土交通大臣許可(特-6)第26676号解体工事業 国土交通省大臣許可（般-30）第26676号一級建築士事務所 東京都知事登録 第61767号産業廃棄物収集運搬業 東京都 第13-00-157967号産業廃棄物収集運搬業 千葉県 第01200157967号産業廃棄物収集運搬業 埼玉県 第01100157967号産業廃棄物収集運搬業 神奈川県 第01400157967号産業廃棄物収集運搬業 大阪府 第02700157967号■参加団体一般社団法人 日本オフィス家具協会（JOIFA）正会員一般社団法人 日本リユース機構 (JRO) 会員一般社団法人 日本リユース業協会 (JRAA) 正会員一般社団法人 日本什器備品リユース協会 (JAFRA) 正会員一般社団法人 ジャパン・レンタル・アソシエーション（旧称：什器・備品レンタル協会）東京経営者協会 経営者懇談会委員東京商工会議所 会員柏商工会議所 会員京都商工会議所 会員ダイヤモンド経営者倶楽部 会員