佐賀自動車教習所がスペースシェアサービス「まるトコ」にて飲食出店者の募集開始

株式会社ジールプロダクト

株式会社ジールプロダクト（本社：福岡市中央区、代表取締役：林田 浩幸）が運営する、スペースシェアサービス「まるトコ」において、株式会社佐賀自動車教習所（本社：佐賀県佐賀市、代表取締役：山田 誠）の駐車場スペースへの冬休み・春休み期間の繫忙期時期の飲食物出店者の募集を12月3日より開始いたします。

■募集開始について

冬休み・春休み期間で利用者が増える繫忙期の自動車教習所おいて、利用がない時間帯の駐車場の空きスペースを有効活用し、キッチンカーによる飲食物の販売を行うことで、昼食時間帯や空き時間の利用者の満足度や利便性の向上を図ります。さらに、隣接する運転免許試験場の利用者にも購入いただける立地のため、免許発行の待ち時間など、教習所の利用者に限らず、教習所の周辺にお越しの方々にも満足いただける場を提供いたします。

【 募集スペース情報 】

＜場所＞

佐賀自動車教習所（佐賀県佐賀市久保泉町川久保2240）

＜出店期間・募集期間＞

・出店期間：冬休み期間（2025年1月4日、6日、7日）、春休み期間（2025年2月～3月：日祝除く）

・募集期間：12月3日より～出店日の一週間前まで

＜使用可能設備＞

電源・給水・照明・インターネット・Wi-Fi・喫煙所

※その他詳細情報は、利用会員ログイン後のスペ-ス情報でご確認いただけます。

【 出店申込方法 】

１：まるトコの利用会員登録（https://user.marutoco.com/account/regist）

２：まるトコ利用会員ログイン（https://user.marutoco.com/）

３：出店したいスペースを選択

４：出店希望日を選択、出店者情報を入力し申請

５：申請完了後、審査を経て、利用可否の連絡が入ります

■まるトコについて

イベント開催時のスペースや普段活用されていない遊休スペースといった「スペース」と「利用」をマッチングし、予約管理はもちろん、予約と連動したホームページも簡単に作成できる、スペースシェア・運用管理のプラットフォームサービスです。遊休スペースは有効活用して収益化、イベントは効率的なPRと出店管理を実現します。

【 オーナー機能 】

遊休スペースを有効活用したい方、イベントを企画運営している方にご活用いただける機能をご紹介します。

＜まるトコマッチング＞

・スペース利用者の募集、マッチング

・用途にあわせてシステム決済とオーナー決済（現地決済など）の選択が可能

・利用予約の管理、作業負担軽減

＜予約受付システム＞

・スペース貸しに特化した予約フォーム

・予約フォームのURLを他にも活用可

・利用予約の管理、作業負担軽減

＜ホームページ作成＞

・簡単操作でPRや予約の本格的なホームページの作成が可能（選べるデザイン）

・ホームページから利用者募集（予約受付システム）

・利用予約受付した出店情報を自動で連動表示

【 ユーザー機能 】

スペースを借りたい方、出店場所をお探しの方にご活用いただける機能をご紹介します。

＜募集スペース、イベントの検索＞

・希望条件絞り込み

・先約店舗の販売品目確認

＜オンライン利用申込＞

・自ら交渉、日程相談の必要なし

・まるトコのマイページから利用申込完結

＜モグモグテイクアウト連携＞

・テイクアウトPRサービスと連携することでPR・集客の相乗効果を高めます

（モグモグテイクアウト：https://mogxmog-takeout.com/）

【 まるトコサービス情報 】

▼公式WEBサイト

https://marutoco.com/(https://marutoco.com/)

▼「まるトコ」サービス会員登録はこちら

・オーナーアカウント登録

https://owner.marutoco.com/account/regist(https://owner.marutoco.com/account/regist)

・ユーザーアカウント登録

https://user.marutoco.com/account/regist(https://user.marutoco.com/account/regist)



▼公式SNSのURL

・Instagram

https://www.instagram.com/marutoco_official/(https://www.instagram.com/marutoco_official/)

・Facebook

https://www.facebook.com/marutoco.official(https://www.facebook.com/marutoco.official)

・X（旧Twitter）

https://twitter.com/marutoco(https://twitter.com/marutoco)

■佐賀自動車教習所について

佐賀県佐賀市で安い、早い、確か、に運転免許をとるなら川久保にある佐賀教習所に！

アットホームな雰囲気でベテラン～若手まで個性豊かな教官が免許取得までしっかりサポートするので確実に運転できる技能が身に付きます。

学科教習も個別に対応しているので合格率トップクラス！

株式会社佐賀自動車教習所

所在地：〒849-0901 佐賀県佐賀市久保泉町川久保2240

業務内容：１．新規運転免許 ２．高齢者講習 ３．各種チケット講習

ホームページ：https://saga-ds.com/

Instagram：https://www.instagram.com/sagakyoushuujo/

YouTube：https://www.youtube.com/@saga-d.s(https://www.youtube.com/@saga-d.s.).

TikTok：https://www.tiktok.com/@saga_d.s