爪切りではお手入れしにくい巻き爪に！ダイヤモンド研磨剤＆薄型３Dヘッドの巻き爪ヤスリが食い込んだ爪の間に入って削る！

株式会社ニーズ[画像1: https://prtimes.jp/i/75529/321/resize/d75529-321-ef37d978adda02ee7c52-0.jpg ]凹凸形状+ダイヤモンド研磨剤使用凹凸のあるヤスリにきめの細かいダイヤモンド研磨剤を使用しているので、軽くこするだけでツルツルと滑らかに仕上がり、爪の形をキレイに整えられます。[画像2: https://prtimes.jp/i/75529/321/resize/d75529-321-048b88bc7ac9e00f546b-1.jpg ]薄型３Dヘッドが爪の形にフィットしてしっかり削る先端は薄く、爪のカーブに合わせてしっかりフィットする薄型3Dヘッドで、食い込んだ爪の間にも入りやすく、削りやすい！[画像3: https://prtimes.jp/i/75529/321/resize/d75529-321-56746959b4f37fe51bd6-1.jpg ]ピンポイントすき間ヘッドでお手入れ楽々！小さいヘッドが細かいすき間にしっかり入り込み、溜まったゴミや汚れをかき出すことで爪裏を清潔に♪[画像4: https://prtimes.jp/i/75529/321/resize/d75529-321-f7d5cb5d3990674e4b77-1.jpg ]巻き爪だけでなく、手の爪にも使えるので、一本で全身の爪ケアにピッタリです。[画像5: https://prtimes.jp/i/75529/321/resize/d75529-321-43651df9654057e08ab7-1.jpg ]キャップ付き♪持ち運びに便利なサイズコンパクトサイズで化粧ポーチなどに入れて持ち運びに便利。外出や旅行などのお供に。[画像6: https://prtimes.jp/i/75529/321/resize/d75529-321-1e6bced3355f540b4d5e-1.jpg ][画像7: https://prtimes.jp/i/75529/321/resize/d75529-321-f268d80a679c529c855d-6.jpg ]「3wayダイヤモンド巻き爪ヤスリ」発売元：株式会社ニーズ販売元：株式会社サンファミリー材質：ステンレス鋼（ダイヤモンド研磨剤使用）価格：1,408円（税込）販売先：全国の量販店・専門店・通信販売など※関連商品[画像8: https://prtimes.jp/i/75529/321/resize/d75529-321-ab665ae9c900adccc9a4-7.jpg ]「3wayダイヤモンドピュアスリック」発売元：株式会社ニーズ販売元：株式会社サンファミリー材質：ステンレス鋼（ダイヤモンド研磨剤使用）価格：1,408円（税込）販売先：全国の量販店・専門店・通信販売など