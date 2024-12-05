【最大50万円分のポイントを進呈】『TECHS』シリーズユーザー様限定企画！業務改善事例コンテスト『TECHS AWARD 2024』開催！

株式会社テクノアTECHS AWARD 2024

株式会社テクノア（本社：岐阜県岐阜市、代表取締役：山崎 耕治）は、中小製造業様向け生産管理システム『TECHS（テックス）』シリーズのユーザー様による自社業務改善事例コンテスト



『TECHS AWARD （テックスアワード）2024』



の募集を2024年11月20日（水）より始めました。





本コンテストでは、各社が実践している「コスト削減」や「納期遵守」を紹介する動画や画像を募集。

素晴らしい業務改善成果などを紹介いただいたユーザー様には、テクノア製品購入にご利用いただける最大50万円相当分の「TECHSmile（テックスマイル）」を進呈いたします。

『TECHS AWARD 2024』について(https://www.techs-s.com/news/779)

本コンテストは、『TECHS』シリーズをご愛用いただいているユーザー様限定の「業務改善成果の動画・画像コンテスト」です。

募集内容：自社で実践している「コスト削減」や「納期遵守」による業務改善事例

業務改善に関するノウハウ

応募形式：動画または画像

選考基準： 取り組みの独創性や業務改善効果の高さを評価

特典：優れた事例はホームページ等で公開させていただきます。

最優秀賞受賞ユーザー様には50万TECHSmileを進呈いたします。

■『TECHS AWARD 2024』開催概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/53131/table/136_1_e76ebcb3c9c8a14990c468eda5f39189.jpg ]■『TECHSmile』について

『TECHS』シリーズユーザー様向けのポイントサービスです。

1TECHSmile＝1円換算で『TECHS』シリーズ オプション機能の追加やバージョンアップなどにご利用いただけます。

■TECHS Customer Success Service（TCSS）について

「安定稼働のためのサービス」と「稼働後の継続的成長・改善のための伴走支援」の2つを軸として提供している『TECHS』シリーズユーザー様向けサービスです。

https://www.techs-s.com/tcss

過去の開催と受賞企業について

■TECHS AWARD 2021

最優秀賞 株式会社伸和鉄工所様（本社：大阪府大阪市平野区）

https://www.techs-s.com/news/26

■TECHS AWARD 2022

最優秀賞 株式会社昭和電気接点工業所様（本社：福岡県飯塚市）

優秀賞 第一鋼業株式会社様（本社：大阪府大阪市西成区）

https://www.techs-s.com/news/708

■TECHS AWARD 2023

最優秀賞 株式会社千田精密工業様（本社：岩手県奥州市）

優秀賞 株式会社河宗様（本社・本社工場： 宮崎県都城市）

https://www.techs-s.com/news/743

株式会社テクノア

■会社概要

会社名：株式会社テクノア

代表者：代表取締役 山崎 耕治

本店所在地：岐阜県岐阜市本荘中ノ町8-8-1

設立：1985年10月

資本金：7,280万円

社員数：360名（2024年4月1日現在）

URL：https://www.technoa.co.jp/

事業内容：中小製造業様向けを中心に、医療機関様向け、カスタムECサイト様向けなどの各種パッケージソフトを提供。IT経営コンサルティングや伴走支援型サービスを通じて、お客様のDX実現に貢献。

企業理念：縁があった企業や人々を幸せにする

わたしたちの夢：縁があった企業や人々へ感動サービスを提供し、日本でいちばん『ありがとうの声』が届くIT企業になること

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第54回(2020)グッドカンパニー大賞 グランプリ受賞

第11回「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞受賞

※その他の受賞歴

https://www.technoa.co.jp/company/awards/



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