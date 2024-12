来週12月10日（火）に発売を迎えるiPhone/iPad/Mac版『バイオハザード RE:2』が990円に！　発売記念セールを開催！

株式会社カプコン

いよいよ来週に発売を迎えるiPhone/iPad/Mac版『バイオハザード RE:2』。発売日となる12月10日(火)から発売記念セールが開催されます。通常価格3,990円(税込)のところ、セール価格990円(税込)に!

さらに好評発売中のiPhone/iPad版『バイオハザード ヴィレッジ』、Mac版『バイオハザード ヴィレッジ』、iPhone/iPad/Mac版『バイオハザード RE:4』、iPhone/iPad/Mac版『バイオハザード7 レジデント イービル』も期間限定セールを開催! お得な価格で「バイオハザード」シリーズを手に入れてください!

■ゲーム序盤が無料で体験可能! iPhone/iPad/Mac版『バイオハザード RE:2』好評予約受付中!

『バイオハザード RE:2』は1998年に発売された『バイオハザード2』をリメイクした作品。ラクーンシティを襲った未曽有の生物災害(バイオハザード)。生ける屍者の街と化したラクーンシティを舞台に、赴任したばかりの新人警察官レオン・S・ケネディと、兄の消息を求めて市を訪れた大学生クレア・レッドフィールド、2人のサバイバルが描かれます。原作の核を大切にしながらも、最新技術と新たなアイデアで作られた本作は、累計販売本数1,450万本※を数え、世界中のゲームファンから愛されている作品です。

iPhone/iPad/Mac版『バイオハザード RE:2』はA17Proチップ以降を搭載したiPhoneとiPad miniをはじめ、M1チップ以降を搭載したすべてのiPadとMacでプレイが可能です。さらに、ユニバーサル購入に対応しているので同じApple IDで登録されているiPhone/iPad/Mac全てのプラットフォームで楽しむ事ができます。ゲームの冒頭部分が無料で体験プレイが可能。そして予約登録しておけば、アプリケーションが自動でダウンロードされます。

是非、ダウンロード予約して、“最高峰のリメイク作品”の呼び声も高い1作をお試しください。

※2024年9月30日時点

主人公の1人、レオン・S・ケネディ。ラクーンシティ警察署に赴任したばかりの新人警官だ主人公の1人、クレア・レッドフィールド。兄である特殊部隊S.T.A.R.S.隊員クリス・レッドフィールドの消息を求めてやってきた

■iPhoneやiPadで手軽にプレイ! オート射撃のオプション機能を追加。

iPhoneやiPadでは画面に表示されたタッチコントローラーでのプレイに対応。タッチコントローラーでプレイ時におすすめのオート射撃といったオプションが追加されているほか、タッチ操作でより直感的なプレイができるように調整されているので、タブレット端末でより手軽、快適にゲームを楽しむ事ができます。Bluetooth対応の互換性があるコントローラーにも対応しており、家庭用ゲームマシン同様の操作も可能です。

■ユニバーサル購入対応。多彩なプレイシーンで楽しめる

iPhone/iPad/Mac版『バイオハザード RE:2』はユニバーサル購入に対応。だから、一度購入すれば同じApple IDで登録されているiPhone/iPad/Mac全てのプラットフォームで楽しむ事ができます。

外出先やすきま時間ではiPhoneで手軽に遊んで、リビングや寝室ではiPadやMacでじっくりとゲームプレイを堪能する。そんな、シーンに合わせて遊ぶマシンを切り替える楽しみ方もできるのです。

レオンが出逢うことになる謎めいた女性、エイダ・ウォン

・iPhone/iPad/Mac版『バイオハザード RE:2』収録コンテンツ

・『バイオハザード RE:2』本編

・コスチューム 「レオン・ARKLAY SHERIFF」

・コスチューム 「レオン・NOIR」

・コスチューム 「クレア・MILITARY」

・コスチューム 「クレア・NOIR」

・コスチューム 「クレア・ELZA WALKER」

・特別武器 「サムライエッジ・アルバートモデル」

・BGMチェンジ 「オリジナル Ver.」

・Biohazard Re:2 コスチューム 「クレア・'98」

・Biohazard Re:2 コスチューム 「レオン・'98」

・Biohazard Re:2 特別武器 「サムライエッジ・クリスモデル」

・Biohazard Re:2 特別武器 「サムライエッジ・ジルモデル」

■2024年12月10日(火)~2025年1月8日(水)までの期間限定!

iPhone/iPad/Mac版『バイオハザード RE:2』 発売記念セールを開催!

iPhone/iPad/Mac版『バイオハザード RE:2』

・商品名:バイオハザード RE:2

・発売予定日:2024年12月10日(火)

■発売記念セール開催!

・通常価格3,990円(税込)→セール価格990円(税込)

・セール期間 2024年12月10日(火)~2025年1月8日(水)

※ゲーム本編の序盤は無料で体験いただけます

■『バイオハザード RE:2』 発売記念! iPhone/iPad/Mac版「バイオハザード」 シリーズ

期間限定セールが開催中!

『バイオハザード RE:2』の発売を記念して、iPhone/iPad/Macでプレイできる「バイオハザード」 シリーズの各タイトルも期間限定のセールを開催! 名作や人気タイトルをお得な価格で手に入れてください!

■期間限定セール開催中!

・セール期間 2025年1月8日(水)まで

■iPhone/iPad/Mac版『バイオハザード RE:4』

シリーズ屈指の人気作『バイオハザード4』を最新のテクノロジーとアイデアでリメイクした作品。原作の”核”を大切にしつつも、現代的に再構築。美麗さを増したビジュアルと再構成されたストーリーが原作の目指した”意図”をより深く掘り下げている。ナイフアクションをはじめ、より多彩になったキャラクターアクションで幅広い攻略が楽しめる。未経験の方はもちろん、シリーズファンも新鮮な感覚でプレイできる1作だ。

iPhone/iPad/Mac版『バイオハザード RE:4』

・通常価格7,990円(税込)→セール価格2,500円(税込)

■iPhone/iPad/Mac版『バイオハザード7 レジデント イービル』

行方不明となった妻の消息を追って、とある邸を訪れた主人公「イーサン・ウィンターズ」のサバイバルを描く。なによりも“恐怖”にフォーカスした本作では、独自の主観視点“アイソレートビュー”を採用。イーサンが出遭う事件や、これまでに犠牲となった人々に起こった恐ろしい出来事の数々を、自身が体験しているかのような深い没入感で味わうことができる1作だ。イーサンの決死行を描いた本編に加えて、クリス・レッドフィールドが事件の収束に挑むシナリオコンテンツ「Not A Hero」も収録されている。

iPhone/iPad/Mac版『バイオハザード7 レジデント イービル』

・通常価格1,990円(税込)→セール価格800円(税込)

■iPhone/iPad版『バイオハザード ヴィレッジ』、Mac版『バイオハザード ヴィレッジ』

『バイオハザード7 レジデント イービル』の主人公、イーサン・ウィンターズの決死行を描いた作品。邪悪と狂気に満ちた村で愛娘を取り戻すため、イーサンは壮絶なサバイバルに挑む。舞台となる“村”はマザー・ミランダと彼女に仕える四貴族が支配している。彼らの個性を映したバラエティ豊かな恐怖、そしてイーサンの胸打つストーリーが味わえる極上のサバイバルホラーになっている。

iPhone/iPad版『バイオハザード ヴィレッジ』、Mac版『バイオハザード ヴィレッジ』

・通常価格4,990円(税込)→セール価格1,990円(税込)

※『バイオハザード ヴィレッジ』はMac/iOS間のユニバーサル購入には対応しておりません。

(C)CAPCOM

iPhone、Mac、iPad Pro、iPad Airは、Apple Inc.の商標です。

(C) 2024 Apple Inc. All rights reserved.