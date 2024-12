横浜・山下公園に特大スケートリンクが登場！光×音楽×スケートパークの期間限定イベント「Winter Wonder Park Yokohama 2024」のサウンドプロデュースをFMヨコハマが担当！

横浜エフエム放送株式会社

横浜・山下公園にて2024年12月5日(木)~2025年3月2日(日)まで開催される「Winter Wonder Park Yokohama 2024」。異国情緒あふれる山下公園の風景と共に、光と音楽が融合した幻想的な空間に設置される特大スケートリンクを体験できるイベントです。今回、このイベントの会場内のサウンドプロデュースを「Winter Wonder Park Yokohama 2024 WEEKEND DJs Supported by Fm yokohama 84.7」としてFMヨコハマが担当します。開催期間中はFMヨコハマの夜の番組「PRIME TIME(プライムタイム)」にゆかりのあるDJ陣が「WEEKEND DJs」として出演し、会場を盛り上げます。また、「Winter Wonder Park Yokohama 2024」では、スケート教室をはじめ、さまざまなコンテンツが楽しめます。さらに、プロスケーターの本田真凜さんがスペシャルアンバサダーを務め、イベントを一層華やかに彩ります。横浜の冬を光と音楽で彩る特別なイベントを、ぜひお楽しみください。

Winter Wonder Park Yokohama 2024 WEEKEND DJs Supported by Fm yokohama 84.7

開催期間:【2024年12月6日~28日】毎週金曜・土曜 17:00~21:00

【2025年1月11日~3月2日】毎週土曜・日曜・祝日 13:00~17:00

開催場所:山下公園(石のステージ前)

出演DJ(予定):栗原治久/DJ帝/川内美月/IS-K ほか

DJスケジュール:12月は以下を予定しております。

【スケートパーク】

期間:2024年12月5日(木)~2025年3月2日(日)

時間:11:00~21:00(20:00受付終了)

対象年齢:3歳以上から入場可能

料金:大人1,000円、小人800円、親子セット1,600円

※ご利用は3歳以上(未就学児のお子様は保護者同伴でのご利用をお願いいたします。)

※大人:高校生以上、小人:中学生以下~3歳以上です。

※親子セットは大人1名、お子様1名のセットです。

※スケートパークのご利用は混雑時、時間制限がある場合がございます。

※天候やその他の事情により予告なく営業時間の変更または中止する場合があります。

※イメージ特設サイトはこちら :https://winterwonderpark.yokohamaWinter Wonder Park Yokohama 2024光×音楽×スケートパークの期間限定イベント

FMヨコハマ(横浜エフエム放送)

FMヨコハマは、1985年日本初の独立系FM局として誕生。神奈川県を放送対象として地域に根ざした放送を行い、地元横浜を象徴するメディアとして心地よい音楽を中心にさまざまな情報を発信しています。周波数は84.7MHz(小田原80.4MHz・磯子87.0MHz)。可聴エリアは神奈川県全域、近隣1都7県の一部。

オフィシャルサイト:https://www.fmyokohama.co.jp/



パソコン・スマホからは、radiko(http://radiko.jp/#!/live/YFM)でお聴きください。