『A3!』から「arma bianca」 × 「アニメイト」の共同ブランド「arti-mate」によるオリジナルアパレル、雑貨のアニメイト限定販売が決定！

株式会社arma bianca[画像1: https://prtimes.jp/i/16064/6811/resize/d16064-6811-5ee0a108f148c806744e-0.jpg ]漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は、 『A3!』から「arma bianca」 × 「アニメイト」による共同ブランド「arti-mate」のオリジナルアパレル、雑貨をアニメイト池袋本店4F、秋葉原1号館3F、渋谷 「Space A la mode」にて、2024年12月14日(土)から限定販売いたします。同日からアニメイト通販でも予約を開始いたします。本商品は『A3!』より冬組の劇団員をイメージしたモチーフのオリジナルアパレル、雑貨となっております。アニメイト限定販売となっておりますので、お買い逃しなく！ファンの皆様にお楽しみいただけるイベントとなっておりますので、ご来店を心よりお待ちしております。「arti-mate」は、arma bianca × アニメイトの共同ブランドです。「究極愛」の花言葉を持つ黄色のガーベラをブランドシンボルに掲げ、推しへの愛を身に纏う「WEAR LOVE」の理念を持ったアパレルブランドです。作品やキャラクターへの「究極愛」を表現できるようなアパレルや雑貨を展開いたします。▼アニメイト通販⇒https://www.animate-onlineshop.jp/corner/cc/a3_arti-mate_goods4/cd/3296/―――――――――――――――【新商品情報】[画像2: https://prtimes.jp/i/16064/6811/resize/d16064-6811-a0dc04318868fa970b4a-1.png ]▼【アニメイト限定】arti-mate BIGシルエットTシャツ 冬組 フラワーモチーフver.（全1種）価格：4,950円（税込）サイズ ：ユニセックスFree1種[画像3: https://prtimes.jp/i/16064/6811/resize/d16064-6811-69e29a0293d054406f22-2.jpg ]▼【アニメイト限定】arti-mate パーカー 冬組 フラワーモチーフver.（全1種）価格：7,678円（税込）サイズ ：ユニセックスFree1種[画像4: https://prtimes.jp/i/16064/6811/resize/d16064-6811-1fc3a17147483a8bb68f-3.jpg ]▼【アニメイト限定】arti-mate ロングTシャツ 冬組 フラワーモチーフver.（全1種）価格：4,950円（税込）サイズ ：ユニセックスFree1種[画像5: https://prtimes.jp/i/16064/6811/resize/d16064-6811-cfa2ed8772d100a6343a-4.jpg ]▼【アニメイト限定】arti-mate 靴下 冬組 フラワーモチーフver.（全1種）価格：1,980円（税込）サイズ ：ユニセックスFree1種[画像6: https://prtimes.jp/i/16064/6811/resize/d16064-6811-9e23bcedb38fb931bd02-5.jpg ]▼【アニメイト限定】arti-mate メイクポーチ 冬組 フラワーモチーフver.（全1種）価格：4,620円（税込）[画像7: https://prtimes.jp/i/16064/6811/resize/d16064-6811-da80ec308174acb7ff38-6.jpg ]▼【アニメイト限定】arti-mate 1ポケットパスケース 冬組 フラワーモチーフver.（全1種）価格：1,980円（税込）[画像8: https://prtimes.jp/i/16064/6811/resize/d16064-6811-89e8fb33a90e7599a77d-7.jpg ]▼【アニメイト限定】arti-mate トレーディング缶バッジ 冬組 フラワーモチーフver.（全6種）単品：440円（税込）/BOX：2,640円（税込）※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。[画像9: https://prtimes.jp/i/16064/6811/resize/d16064-6811-67bb8c6925355bcefab0-8.jpg ]▼【アニメイト限定】arti-mate トレーディングアクリルキーホルダー 冬組 フラワーモチーフver.（全6種）単品：715円（税込）/BOX：4,290円（税込）※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。[画像10: https://prtimes.jp/i/16064/6811/resize/d16064-6811-20dda13c114430a5b408-9.jpg ]▼【アニメイト限定】arti-mate フレークシール 冬組 フラワーモチーフver.（全1種）価格：990円（税込）[画像11: https://prtimes.jp/i/16064/6811/resize/d16064-6811-876e06ee40323672e43c-10.jpg ]【BOX購入特典】次の商品をBOX購入いただいたお客様に先着で下記の特典をプレゼントいたします。▼【アニメイト限定】arti-mate トレーディング缶バッジ 冬組 フラワーモチーフver.（全6種）1BOX購入で「arti-mate 缶バッジ 冬組 フラワーモチーフver. アニメイト限定特典」をプレゼントいたします。特典はなくなり次第終了とさせていただきます。[画像12: https://prtimes.jp/i/16064/6811/resize/d16064-6811-4173498169a9b920472d-11.jpg ]▼【アニメイト限定】arti-mate トレーディングアクリルキーホルダー 冬組 フラワーモチーフver.（全6種）1BOX購入で「arti-mate アクリルキーホルダー 冬組 フラワーモチーフver. アニメイト限定特典」をプレゼントいたします。特典はなくなり次第終了とさせていただきます。[画像13: https://prtimes.jp/i/16064/6811/resize/d16064-6811-fe24b1e0412bdae4c3f9-12.jpg ]※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。※個数制限や販売状況に関してはアニメイトにお問い合わせください。―――――――――――――――▼お客様へのお願い※以下の行為はご遠慮ください・店内でのグッズ交換・金銭を用いた譲渡・物を床に広げるなどの行為・通路上でのお客様同士でのお待ち合わせ―――――――――――――――▼AMNIBUS(アムニバス)について[画像14: https://prtimes.jp/i/16064/6811/resize/d16064-6811-8fd54f898ee1f4d3a134-13.jpg ]https://amnibus.comhttps://x.com/AMNIBUS「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。▼arti-mate(アルティメイト)とは[画像15: https://prtimes.jp/i/16064/6811/resize/d16064-6811-1ac5ac9c32a65b3eb84d-14.png ]arma bianca × アニメイトの共同ブランドです。「究極愛」の花言葉を持つ黄色のガーベラをブランドシンボルに掲げ、推しへの愛を身に纏う「WEAR LOVE」の理念を持ったアパレルブランドです。作品やキャラクターへの「究極愛」を表現できるようなアパレルや雑貨を展開いたします。【本プレスリリースに関するお問い合わせ】株式会社arma bianca住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル3Fお問い合わせフォーム（https://armabianca.com/contact）よりご連絡をお願いいたします。担当： 齊藤直樹Mail： pr@armabianca.com━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━発行元 株式会社 arma biancaWeb http://armabianca.com/━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━(C)Liber Entertainment Inc. All Rights Reserved.