アニメ「天官賜福 貮」THEキャラCAFEが大阪にてOPEN！
株式会社コンテンツシード（本社：東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は、2024年12月14日(土)よりTHEキャラCAFE 心斎橋OPA店9Fにてアニメ「天官賜福 貮」THEキャラCAFEをOPENいたします。
東京開催（THEキャラCAFE グランドスケープ池袋店2F）もご好評をいただきました、
【アニメ「天官賜福 貮」THEキャラCAFE】が大阪にてOPENいたします！
今回のイベントでは、アニメ「天官賜福 貮」の新作グッズを販売いたします。
ファンの皆様にお楽しみいただけるイベントとなっておりますので、是非チェックしてみてください！
【特設ページ】
https://www.the-chara.com/blog/?p=83198
【イベント情報】
イベント名：アニメ「天官賜福 貮」THEキャラCAFE
開催場所：THEキャラCAFE 心斎橋OPA店9F
期間：2024年12月14日(土)～12月29日(日)
【カフェメニュー】
【ご注文特典】
【販売商品】
カンバッジセット 食べ歩き ver.
価格：1,100円(税込)
種類数：全1種
サイズ：65mm
デカアクリルスタンド 食べ歩き ver.
価格：各2,200円(税込)
種類数：全2種
サイズ：全高約H180mm
アクリルマドラー
価格：各1,100円(税込)
種類数：全6種
サイズ：約180mm
アクリルスタンド
価格：各1,320円(税込)
種類数：全3種
サイズ：W85mm×H107mm
特大ダイカットアクリルボード 食べ歩き ver.
価格：各5,500円(税込)
種類数：全2種
サイズ：約210mm×276mm
特大タペストリー 食べ歩き ver.
価格：各7,700円(税込)
種類数：全2種
サイズ：約H1700mm×W600mm
巾着 食べ歩き ver.
価格：各1,650円(税込)
種類数：全2種
サイズ：約200×230ｍｍ
お茶缶 食べ歩き ver.
価格：1,870円(税込)
種類数：全1種
サイズ：約φ82mm×Ｈ82mm
皆様のご来場をお待ちしております。
【関連サイト】
公式URL：https://tgcf-anime.com/
THEキャラ：https://www.the-chara.com/
【権利表記】
動画改編自晋江文学城作家墨香銅臭同名小説(C)天官賜福製作委員会
【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022 東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役 大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売