新サービス「KING OF TIME 電子契約」モニター募集開始

株式会社ヒューマンテクノロジーズ

株式会社ヒューマンテクノロジーズ(本社:東京都港区、代表取締役社長:家崎 晃一)は、「KING OF TIME(キングオブタイム)」の新しいオプションサービスとして「KING OF TIME 電子契約」を2025年2月リリースに予定しております。本リリースに先駆け、サービスの品質向上を目的とし、モニターとしてご協力いただける方の募集を開始いたします。

■「KING OF TIME 電子契約」とは?

様々な書類をクラウド上で管理できる、クラウド型電子契約サービスです。契約書などの郵送や保管の手間、印紙代や封筒代などのコストを削減できます。さらに、紛失のリスクもなくなるため、セキュリティの強化も実現できます。サービス全体を弁護士、税理士が監修しているため、法律に則った管理が可能です。

■「KING OF TIME 電子契約」提供背景

人事労務分野では、雇用契約や入社手続きに伴う契約書や同意書、通知書など、取り扱う書類が多岐にわたります。2019年4月より労働条件通知書の電子化が解禁となりましたが、依然として紙文書を扱う企業も数多く存在しているのが現状です。



これまで「KING OF TIME」はオペレーションの時間を圧縮し、人事生産性を向上させることで創造的業務への後押しを推進することをミッションに、勤怠管理、人事労務、給与とバックオフィス業務を支援するクラウドサービスを提供してまいりました。 これらのシリーズに電子契約が加わることで、人事労務業務に大きく関わる契約書類作成の時間短縮、手続きの迅速化が実現し、企業のDXをさらに加速させられると考え提供の運びとなりました。

■「KING OF TIME 電子契約」モニター募集について

現在、KING OF TIMEをご利用いただいているユーザー様限定で、20社のモニターを募集いたします。サービスの品質向上を目指し、より多くのお客様からご意見をいただきたいと考えております。詳細につきましては下記よりお問合せください。

【応募方法】

KING OF TIMEのサポートセンターにてお問合せください。

▶お問合せ方法はこちら https://support.ta.kingoftime.jp/hc/ja/articles/360050229553

※本リリース前となりますので個別の機能や仕様などに関するご質問にはご回答出来かねます。あらかじめご了承ください。

■クラウド勤怠管理システム KING OF TIMEについて

KING OF TIMEは導入企業数58,000社以上、利用ID数3,700,000人以上(2024年10月時点)の実績を持つ市場シェアNo.1(※)のクラウド勤怠管理システムです。

「KING OF TIME 勤怠管理」では出退勤の打刻は、PC・スマートフォン(ブラウザ・アプリ)、ICカード、指紋、顔認証、入退室連携など様々な手段から選択でき、休暇の取得、残業の申請承認など、従業員と管理者間でのやりとりもオンラインで行うことができます。変形労働時間制など複雑な勤務集計や最新の法改正にも対応し、企業ごとに異なる就業ルールにも柔軟な設定で対応可能です。また、同料金内で人事管理システム「KING OF TIME 人事労務」、給与計算システム「KING OF TIME 給与」、勤怠・生産性分析システム「KING OF TIME データ分析」をご利用いただくことができ、バックオフィスの一元管理を実現できます。

▶製品ホームページ https://www.kingoftime.jp/

※ シェアNo.1表記について

富士キメラ総研「ソフトウェアビジネス新市場 2024年版」勤怠管理ソフトSaaS市場 利用ID数 2023年度実績

【企業概要】

株式会社ヒューマンテクノロジーズ

代表者:代表取締役社長 家崎 晃一

資本金:860,661千円(2024年1月時点)

設立:2001年11月

所在地:〒107-0051 東京都港区元赤坂1-6-6

サイト:https://www.h-t.co.jp/