年末年始のSA・PAで「大阪・関西万博 入場チケット」が当たる！？
12月27日から高速道路のSA・PAで「SA・PA 超得！ニューイヤーフェス2025」を開催いたします。「大阪・関西万博 入場チケット」が当たるくじ付き福袋の販売や、1日1回 最大10,000円割引クーポンが当たる「お年玉くじ」と、対象のレシート1枚で神戸牛や海鮮カタログギフトなどが当たる「レシートくじ」の、2回のチャンスをご用意しております。
お出かけの際は是非SA・PAにお立ち寄りください。
■開催期間：令和6年12月27日（金曜）から令和7年1月14日（火曜）までの19日間
１） 「大阪・関西万博 入場チケット」が当たる！「くじ付き福袋」
対象145箇所で「大阪・関西万博 入場チケット(ペア)」（25組）が当たるくじが付いた福袋を数量限定で販売いたします。
※福袋は店舗ごとに価格・内容が異なります。
対象のSA・PA145箇所はこちら :
https://www.w-holdings.co.jp/news/241127_nyfes2025_a.d.2.pdf
（PDFファイルが開きます）
2） 1日1回チャレンジ！最大1万円割引クーポンが当たる「お年玉くじ」
・ご参加方法： ▼ 対象SA・PA148箇所の店頭ポスターに印字された二次元コードをスマートフォ
ンで読み取り下さい。
▼ 期間中、１日１回ご参加いただけます。（くじの結果は24時間ごとにリセット
され、毎日1回（最大19回）チャレンジできます。）
▼ 1等、2等、3等のいずれかのクーポンが必ず当たります。クーポンの有効期限
は、獲得後24時間以内です。
▼ 最大回数（20万回）に達した時点で、予告なく終了させていただきます。
・プレゼント内容： 1等10,000円割引クーポン （10,000円以上のお会計で利用可能） ※
2等 5,000円割引クーポン （5,000円以上のお会計で利用可能） ※
3等 100円割引クーポン （1,000円以上のお会計で利用可能） ※
※1等及び2等クーポンは１回のみご利用でき、3等クーポンは何回でも
ご利用できます。
・クーポン利用箇所： SA・PA148箇所の券売機を除くレジ設置コーナー
対象のSA・PA148箇所はこちら :
https://www.w-holdings.co.jp/news/241127_nyfes2025_a.d.1.pdf
（PDFファイルが開きます）
3） 豪華賞品が当たる！「レシートくじ」
・ご参加方法： ▼ 対象SA・PA148箇所のレシートに印字された二次元コードをスマートフォンな
どで読み取り、応募ページへアクセスしてください。
▼ NEXCO西日本SA・PAのLINE公式アカウントを友だち追加していただき、対象
SA・PA148箇所での税込1,500円以上のお食事・お買い物レシートをスマート
フォンで撮影し、ご応募いただけます。
※対象レシート１枚につき１回応募できます（複数レシートの合算による応募は出
来ません）。
（賞品内容）
大当たり … 「神戸牛特選カタログギフト」か「海鮮カタログギフト」のどちらかをお選びいただ
けます。(3万円相当、5名様)
当たり … JCB商品券(5千円相当、65名様)
年末年始休息応援商品1ケース(29名様)
対象のSA・PA148箇所はこちら :
https://www.w-holdings.co.jp/news/241127_nyfes2025_a.d.1.pdf
（PDFファイルが開きます）
4） 年末年始休息応援！「対象商品が10円/15円/20円割引」
コカ・コーラ「綾鷹HOT 440P」やロッテ「トッポ」などの対象商品を税込み販売価格から10円割引いたします。また、キリンビバレッジ「午後の紅茶 ミルクティーホット」などの対象商品を税込販売価格から15円割引いたします。さらに常盤薬品工業「眠眠打破」「強強打破」などの対象商品を税込販売価格から20円割引いたします。
対象商品は店舗によって異なりますので、店頭での告知をご確認下さいますようお願いいたします。
※掲載内容はイメージです、内容は変更される場合がございますので予めご了承下さい。