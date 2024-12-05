年末年始のSA・PAで「大阪・関西万博 入場チケット」が当たる！？

西日本高速道路株式会社

12月27日から高速道路のSA・PAで「SA・PA 超得！ニューイヤーフェス2025」を開催いたします。「大阪・関西万博 入場チケット」が当たるくじ付き福袋の販売や、1日1回 最大10,000円割引クーポンが当たる「お年玉くじ」と、対象のレシート1枚で神戸牛や海鮮カタログギフトなどが当たる「レシートくじ」の、2回のチャンスをご用意しております。

お出かけの際は是非SA・PAにお立ち寄りください。

１） 「大阪・関西万博 入場チケット」が当たる！「くじ付き福袋」

■開催期間：令和6年12月27日（金曜）から令和7年1月14日（火曜）までの19日間

対象145箇所で「大阪・関西万博 入場チケット(ペア)」（25組）が当たるくじが付いた福袋を数量限定で販売いたします。

※福袋は店舗ごとに価格・内容が異なります。

2） 1日1回チャレンジ！最大1万円割引クーポンが当たる「お年玉くじ」

対象のSA・PA145箇所はこちら :https://www.w-holdings.co.jp/news/241127_nyfes2025_a.d.2.pdf（PDFファイルが開きます）

・ご参加方法： ▼ 対象SA・PA148箇所の店頭ポスターに印字された二次元コードをスマートフォ

ンで読み取り下さい。

▼ 期間中、１日１回ご参加いただけます。（くじの結果は24時間ごとにリセット

され、毎日1回（最大19回）チャレンジできます。）

▼ 1等、2等、3等のいずれかのクーポンが必ず当たります。クーポンの有効期限

は、獲得後24時間以内です。

▼ 最大回数（20万回）に達した時点で、予告なく終了させていただきます。

・プレゼント内容： 1等10,000円割引クーポン （10,000円以上のお会計で利用可能） ※

2等 5,000円割引クーポン （5,000円以上のお会計で利用可能） ※

3等 100円割引クーポン （1,000円以上のお会計で利用可能） ※

※1等及び2等クーポンは１回のみご利用でき、3等クーポンは何回でも

ご利用できます。

・クーポン利用箇所： SA・PA148箇所の券売機を除くレジ設置コーナー

3） 豪華賞品が当たる！「レシートくじ」

対象のSA・PA148箇所はこちら :https://www.w-holdings.co.jp/news/241127_nyfes2025_a.d.1.pdf（PDFファイルが開きます）

・ご参加方法： ▼ 対象SA・PA148箇所のレシートに印字された二次元コードをスマートフォンな

どで読み取り、応募ページへアクセスしてください。

▼ NEXCO西日本SA・PAのLINE公式アカウントを友だち追加していただき、対象

SA・PA148箇所での税込1,500円以上のお食事・お買い物レシートをスマート

フォンで撮影し、ご応募いただけます。

※対象レシート１枚につき１回応募できます（複数レシートの合算による応募は出

来ません）。

（賞品内容）

大当たり … 「神戸牛特選カタログギフト」か「海鮮カタログギフト」のどちらかをお選びいただ

けます。(3万円相当、5名様)

当たり … JCB商品券(5千円相当、65名様)

年末年始休息応援商品1ケース(29名様)

4） 年末年始休息応援！「対象商品が10円/15円/20円割引」

対象のSA・PA148箇所はこちら :https://www.w-holdings.co.jp/news/241127_nyfes2025_a.d.1.pdf（PDFファイルが開きます）

コカ・コーラ「綾鷹HOT 440P」やロッテ「トッポ」などの対象商品を税込み販売価格から10円割引いたします。また、キリンビバレッジ「午後の紅茶 ミルクティーホット」などの対象商品を税込販売価格から15円割引いたします。さらに常盤薬品工業「眠眠打破」「強強打破」などの対象商品を税込販売価格から20円割引いたします。

対象商品は店舗によって異なりますので、店頭での告知をご確認下さいますようお願いいたします。

※掲載内容はイメージです、内容は変更される場合がございますので予めご了承下さい。