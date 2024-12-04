【海外向け】 EC アプリ「UR: Smart Ranking」を、株式会社 UnReact がリリース
株式会社UnReact■「UR: Smart Ranking」概要[画像1: https://prtimes.jp/i/72693/94/resize/d72693-94-0595d84ed47f16c0af0d-0.png ]「UR: Smart Ranking」は、「シンプルランキング表示｜お手軽ベストセラー」の海外版アプリです。「UR: Smart Ranking」は、EC ストアのお好きなページにコレクションをランキング表示できるアプリです。また、「UR: Smart Ranking」は対応言語を英語として提供しているため、世界中のさまざまなストア運営者が利用できます。■ノーコードでコレクションをランキングとして表示できる！[画像2: https://prtimes.jp/i/72693/94/resize/d72693-94-189e44ca3f68e5334ee5-1.png ]「UR: Smart Ranking」は、ノーコードで簡単に商品をランキング表示できます。■ランキングのラベルは4種類！[画像3: https://prtimes.jp/i/72693/94/resize/d72693-94-b9e25b345ff85ee87b3d-5.png ]「UR: Smart Ranking」は、ランキングのラベルを4種類から選択して表示できます。■ストアのどのページにもランキングを挿入可能！[画像4: https://prtimes.jp/i/72693/94/resize/d72693-94-314d9bce1713c5f378ea-3.png ]「UR: Smart Ranking」は、ストアのどのページにもランキングを挿入することができます。■ノーコードで見た目をカスタマイズできる！[画像5: https://prtimes.jp/i/72693/94/resize/d72693-94-3f1a1d18f1676249b8c2-4.png ]「UR: Smart Ranking」は、レイアウトや余白、見出しをノーコードでカスタマイズできます。ストアに合ったデザインを実現可能です。■1クリックでテーマに追加できる！[画像6: https://prtimes.jp/i/72693/94/resize/d72693-94-8537a9b658daf876e9a2-5.png ]「UR: Smart Ranking」は、1クリックでテーマに追加できます。▼「UR: Smart Ranking」｜アプリストアhttps://apps.shopify.com/sa-022-ur-ranking-app?locale=ja▼「UR: Smart Ranking」｜ご利用ガイドhttps://unreact.jp/shopify-apps/sa-022-ur-ranking-app/guide▼株式会社UnReact 会社概要会社名: 株式会社UnReact代表者: 西川信行事業内容: EC制作事業・アプリ開発・教育事業URL: https://unreact.jp/