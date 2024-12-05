【平和堂】子ども食堂応援募金寄託のお知らせ
株式会社平和堂
滋賀県への寄付 左：滋賀県社会福祉協議会 会長 市川忠稔様 右：平和堂総務部総務課長 西政明
福井県への寄付 左：平和堂総務部総務課長 西政明 右：福井県社会福祉協議会 専務理事 土屋秀樹様
滋賀県への寄付 左：滋賀県社会福祉協議会 会長 市川忠稔様 右：平和堂総務部総務課長 西政明
福井県への寄付 左：平和堂総務部総務課長 西政明 右：福井県社会福祉協議会 専務理事 土屋秀樹様
株式会社平和堂（滋賀県彦根市、代表取締役社⾧執行役員 CEO：平松正嗣、以下「平和堂」）は、滋賀県・福井県の子ども食堂支援事業に対して、2024 年度下期分の寄附金を寄託しました。
平和堂では、社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会（以下「滋賀県社会福祉協議会」）が事務局である「子どもの笑顔はぐくみプロジェクト」に対し、2017年のプロジェクト設立当初から支援を開始し、半年ごとに店頭での募金活動を実施しています。
また、滋賀県外へ支援の輪を広げるため、2023年からは社会福祉法人福井県社会福祉協議会（以下「福井県社会福祉協議会」）が行う「子ども未来応援バンク」を通じた子ども食堂等への支援を行っております。
店頭にてお客様や従業員からお預かりした募金ならびに平和堂からの寄附金は、滋賀県社会福祉協議会および福井県社会福祉協議会を通じて、滋賀県内・福井県内の子ども食堂の活動等にお役立ていただきます。
■滋賀県
１．寄附先 「子どもの笑顔はぐくみプロジェクト」（15回目の寄附）
２．寄附日 2024 年 12 月 4 日（水）
３．寄附金額 3,000,000 円（店頭募金：936,449 円、平和堂：2,063,551 円）
■福井県
１．寄附先 「子ども未来応援バンク」（4回目の寄附）
２．寄附日 2024 年 12 月 3 日(火)
３．寄附金額 300,000 円（店頭募金：53,373 円、平和堂：246,627 円）
以上