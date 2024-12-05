タフさとしなやかさを兼ね備えた「Yummy CAMERA STRAP CORDURA（ヤミーカメラストラップコーデュラ）」
《株式会社ヌル》（本社：神戸市長田区、代表取締役：栗原将史）は、《カメラバッグブランド 【MOUTH（マウス）】 からカメラストラップ「Yummy CAMERA STRAP CORDURA（ヤミーカメラストラップコーデュラ）」を 【2024年12月17日】発売いたします。》
MCS24103 20ミリ幅ストラップ【URL】https://shop.mouth-jp.com/ic/camera_strap20mm
MCS24104 30ミリ幅ストラップ【URL】https://shop.mouth-jp.com/ic/camera_strap30mm
MCS24105 40ミリ幅ストラップ【URL】https://shop.mouth-jp.com/ic/camera_strap40mm
カラーは各サイズ4色展開：チャコール、オリーブ、コヨーテ、ブラック
20ミリ幅 MCS24103
30ミリ幅 MCS24104
40ミリ幅 MCS24105
日々の撮影を、より快適で安心なものに。
ナイロンの約7倍の強度を持つ「コーデュラナイロン」をメイン素材に使用し、耐久性と軽量性を両立したスタンダードなカメラストラップが登場。
過酷な状況にも対応できるタフさを備えつつ、使い込むほどに味わいを増す本革パーツと、肌触りの良いシンセティックスエード裏地が、機能美と快適性を実現します。
さらに、適度なクッション性としなやかなデザインにより、撮影時に手に巻き付けることで操作性が向上。
首から掛けた際には背面に配置されたロゴがさりげなくアクセントとなり、スタイリッシュな印象をプラスします。
Yummy CAMERA STRAP CORDURA 20mm
[Spec]
Name：Yummy CAMERA STRAP CORDURA 20mm
No：MCS24103
Price：\2,530（税込）
Color：BLACK、CHARCOAL、COYOTE、OLIVE
Material：コーデュラナイロン（表地）、ポリエステル（裏地）、パーツ（本革）、先ヒモ（ポリプロピレン）
Size：ストラップ本体幅 約20mm、長さ 約700mm /先ヒモ幅 約10mm、長さ 約360mm
Country：Made in China（中国製）
【主な適応機種】
マイクロフォーサーズ/レンジファインダーカメラ/コンパクトデジタルカメラ/チェキ
（レンズ込みの重量が1.5kg以下のカメラ対応）
詳細を見る :
https://shop.mouth-jp.com/ic/camera_strap20mm
Yummy CAMERA STRAP CORDURA 30mm
[Spec]
Name：Yummy CAMERA STRAP CORDURA 30mm
No：MCS24104
Price：\2,750（税込）
Color：BLACK、CHARCOAL、COYOTE、OLIVE
Material：コーデュラナイロン（表地）、ポリエステル（裏地）、パーツ（本革）、先ヒモ（ポリプロピレン）
Size：ストラップ本体幅 約30mm、長さ 約720mm /先ヒモ幅 約10mm、長さ 約360mm
Country：Made in China（中国製）
【主な適応機種】
小型一眼カメラ/ミラーレスカメラ
（レンズ込みの重量が1.5kg以下のカメラ対応）
詳細を見る :
https://shop.mouth-jp.com/ic/camera_strap30mm
Yummy CAMERA STRAP CORDURA 40mm
[Spec]
Name：Yummy CAMERA STRAP CORDURA 40mm
No：MCS24105
Price：\2,970（税込）
Color：BLACK、CHARCOAL、COYOTE、OLIVE
Material：コーデュラナイロン（表地）、ポリエステル（裏地）、パーツ（本革）、先ヒモ（ポリプロピレン）
Size：ストラップ本体幅 約40mm、長さ 約720mm /先ヒモ幅 約10mm、長さ 約360mm
Country：Made in China（中国製）
【主な適応機種】
大型/小型一眼レフカメラ
（レンズ込みの重量が1.5kg以上のカメラ対応）
※大型レンズ使用にも対応
詳細を見る :
https://shop.mouth-jp.com/ic/camera_strap40mm
公式サイト http://www.mouth-jp.com/
《MOUTH》について
2009年にスニーカーショップの片隅で試作を繰り返し完成した30本のバッグを販売した事からMOUTHはスタートしました。
シンプルなデザインの中に、注目されていないが実は世の中にあふれているニーズを探し出し、その機能やエッセンスを取り入れることで「今までありそうだったけど実はなかった！」という“新たな価値”を創造する事をテーマにモノづくりを行っているブランドです。
【会社概要】
会社名：株式会社 ヌル 大阪オフィス
所在地：大阪市阿倍野区阿倍野筋1-2-30 HOOP3F BOSTONCLUB
代表者：栗原 将史
設立：1971年 8月
URL：https://nullkk.co.jp/index.html
事業内容：
ブランド事業：【MOUTH】 製品の企画、製造、販売
小売り事業：セレクトスニーカーショップ 「BOSTON CLUB」 の運営
【お客様からのお問い合わせ先】
《株式会社 ヌル MOUTH事業部》
TEL： 06-6629-1775 / AM11:00 ～ PM6:00
e-mail：mouth@mouth-jp.com
【本リリースに関する報道お問い合わせ先】
《株式会社 ヌル》、《MOUTH事業部》、《ナカムラケンスケ》
TEL：06-6629-1775
e-mail：mouth@mouth-jp.com