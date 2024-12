対戦格闘ゲーム『THE KING OF FIGHTERS XV』が12月12日にアップデート！スペシャルDLCキャラクター「マチュア」「バイス」の配信とゲームバランスの調整を実施！

株式会社SNK

株式会社SNK (本社:大阪府大阪市、代表取締役社長:松原 健二)は、好評発売中の対戦格闘ゲーム『THE KING OF FIGHTERS XV(KOF XV)』について、2024年12月12日にスペシャルDLCキャラクター「マチュア」と「バイス」の配信およびゲームバランスの調整を実施することをお知らせいたします。

KOF XV スペシャルDLCキャラクター「マチュア」「バイス」トレーラー

https://youtu.be/-rcrRSQvzwU

マチュア|MATURE

かつて地球意思「オロチ」の復活を目論んだオロチ八傑集の1人。トリッキーで俊敏な身のこなしと、鋭い手刀で相手を切り刻む闘い方を得意とする。冷淡な現実主義者であり、バイスとは対照的な性格。(CV: 嶋村 侑さん)

バイス|VICE

マチュアと同じく、オロチ八傑集の1人。その細身の身体からは予想できないほどの剛力を誇り、豪快な投げ技で相手をねじ伏せる。性格は極めて残忍で残酷。オロチの血を引く八神 庵に興味を示している。(CV: 佐古 真弓さん)

全キャラクターのゲームバランスの調整を実施!

12月12日のスペシャルDLCキャラクター「マチュア」と「バイス」の配信に合わせ、全キャラクターのゲームバランスの調整を目的としたアップデートを実施します。新たな『KOF XV』をご体験ください。

すべてのDLCキャラクターがセットになったUltimate Editionが登場!

12月12日に、「マチュア」&「バイス」を含む有料DLCキャラクター20体にDLCコスチューム2着を加え、ゲーム本編とセットにした『KOF XV Ultimate Edition』(デジタル版)が登場。ゲーム本編の41体を加えた、全61キャラクターをお楽しみください!さらに『KOF XV Standard Edition』や、『KOF XV Team Pass』なども、お求めやすい価格に改定。この機会に、『KOF XV』を始めよう!

【スペシャルDLCキャラクター「マチュア」「バイス」概要】

■発売日

2024年12月12日(木)

■ラインアップ/価格

KOF XV DLC Character "マチュア"+"バイス" 1,210円(2体セット/税込)

【価格改定概要】

■改定日

2024年12月12日(木)

■対応プラットフォーム

PlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Xbox Series X|S/Windows 10/Steam/Epic Gamesストア(デジタル版)

■ラインアップ/価格

THE KING OF FIGHTERS XV Ultimate Edition

7,920円(税込)

ゲーム本編+Team Pass 1+Team Pass 2+Fighter Pass+DLC Character "マチュア"+"バイス"+ DLCコスチューム "餓狼MotWテリー"+DLCコスチューム "CLASSIC LEONA"

THE KING OF FIGHTERS XV Standard Edition

3,960円(税込)

ゲーム本編

KOF XV Team Pass 1

1,870円(税込)

KOF XV DLC Characters "餓狼MotWチーム" +"サウスタウンチーム" (DLCキャラクター×6体)

KOF XV Team Pass 2

1,870円(税込)

KOF XV DLC Characters "裏オロチチーム" +"サムライチーム" (DLCキャラクター×6体)

KOF XV Fighter Pass

1,870円(税込)

KOF XV DLC Character "矢吹真吾"+"キム"+"シルヴィ"+"ナジュド"+"デュオロン"+"四条雛子" (DLCキャラクター×6体)

■レーティング

CERO C

■プレイ人数

オフライン1~2名/オンライン2~8名

■公式サイト

https://www.snk-corp.co.jp/official/kof-xv/

