Youtuberさおりんプロデュースのスキンケアブランド『orin(オリン)』からPLAZA先行で大バズ！クレンジングの店舗販売がスタート！

株式会社ダイヤコーポレーション(所在地:東京都新宿区 代表取締役:高野祐一)は、大人気Youtuberさおりんプロデュースのスキンケアブランド『orin(オリン)』からSNSで大バズりをしているSt-Care Cleansing Oil Foam(クレンジング洗顔)をPLAZA先行で2024年11月27日から店舗にて発売*いたします。

*順次スタート*一部店舗を除く

SNSで大バズりし、多くの支持を集めた話題の「クレンジング洗顔」が、全国のPLAZAにて2024年11月27日より順次発売*いたします。

■メイクだけではなく肌の汚れも同時に落とす!

St-Care Cleansing Oil Foam

150ml \2,530(税込)

-3つの注目ポイント-

1. メイクも毛穴汚れもこれ1本でスッキリ!

アルガンオイル*配合のオイルテクスチャーでメイクをオフし、水に触れると泡フォームに変化してそのまま洗顔まで完了。つっぱらない洗い上がりで、毛穴汚れまでしっかりケア。

*アルガニアスピノサ核油(保湿成分)

2. タンニン成分*で肌引き締め&予防ケア

肌を引き締めながら、肌荒れを防ぎ、ハリ感のある清潔な肌へ。

*カキ葉エキス、ブドウ果実エキス、コーヒー種子エキス、ベニバナ花エキス、イタドリ根エキス、チャ葉エキス クリ殻エキス、サンショウ果実エキス(すべて整肌成分)

3.紅茶発酵成分*¹による美容効果サポート

紅茶を発酵して得られる美容成分*¹で肌の水分を維持。

発酵することによって粒子が小さくなった紅茶成分*¹が、

肌をやわらげながら肌の中*²まで保湿します。

*¹(サッカロミセス/キシリヌム)/紅茶発酵物(整肌成分)

*²角質層まで

HOW TO USE

1.オイルを手に適量とり、メイクと馴染ませます。

2.水またはぬるま湯をお肌にのせ、泡立てながらお顔全体を洗った後、しっかりと洗い流してください。

TIPS

はじめから水を含ませることで洗顔としてもお使いいただけます。



全成分

水、グリセリン、ココアンホジ酢酸2Na、DPG、ラウリルグルコシド、ヤシ油アルキルグルコシド、ココイルグリシンK、カプリル酸ポリグリセリル-6、塩化Na、1,2-ヘキサンジオール、アクリレーツコポリマー、ラウリルヒドロキシスルタイン、ヤシ脂肪酸K、ヒドロキシアセトフェノン、アルギニン、ヘキシレングリコール、バクガエキス、フィチン酸Na、アルガニアスピノサ核油、BG、(サッカロミセス/キシリヌム)/紅茶発酵物、カキ葉エキス、ブドウ果実エキス、エチルヘキシルグリセリン、コーヒー種子エキス、ベニバナ花エキス、イタドリ根エキス、チャ葉エキス、クリ殻エキス、サンショウ果実エキス

“Ring the bell”

Alarm clean beauty, orin

肌本来の輝きを目覚めさせる習慣

忙しい日々の中でも、ひと息つくように足を止め、

自分らしくなれる時間があります。

orinが考える一番自分らしくなる時間。

それは朝と夜に行われるスキンケアタイムです。

「手軽さ」と「使いやすさ」をベースに、

それぞれが持つ肌本来の美しさを呼び起こすバランスの取れた

シンプルなスキンケアルーティンを提案します。

日常のストレスで疲れた肌と心に癒しと新しいエネルギーを吹き込み

肌本来の輝きを目覚めさせ、自分らしい美しい肌へ導きます。





■Brand Director

さおりん (ヘラヘラ三銃士)

女性3人組YouTuber「ヘラヘラ三銃士」のメンバーで、イメージカラーはブルー。

可愛らしいルックスとは裏腹に、毒舌でお酒好き。

個人Instagramでもフォロワー約75万人を誇り、特に20代女性からの厚い支持を得ている。

さおりん Instagram

@funacky325

(https://www.instagram.com/funacky325/)

orin公式Instagram

@orin_cosme_official

(https://www.instagram.com/orin_cosme_official/)

