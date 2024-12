有馬記念をJO1と楽しみ尽くす特別企画！JO1とJRAがコラボしたスペシャルムービー「JOin us!!」公開！

日本中央競馬会[画像1: https://prtimes.jp/i/23089/50/resize/d23089-50-f55a578198e7cab594f5-0.png ] スペシャル企画『JOin us AR1MA』では、JO1とJRAのコラボ動画「JOin us!!」のスペシャルムービーを公開いたします。「退屈な日常を忘れて、一緒に楽しもう!」というメッセージが込められた新曲にのせて、JO1のメンバーが中山競馬場のさまざまな場所を周遊して大はしゃぎ!競馬場のレースコースを11人全員が一斉に駆け抜けるシーンにも注目です。12月7日(土)~12月28日(土)の間は全国の競馬場・ウインズのモニター及びターフビジョンでも放映を予定しております。 また、スペシャルムービーの15秒verのTVCMを12月5日(木)より関東にて放送いたします。スペシャルムービーに加え、JO1のメンバーが中山競馬場のおすすめスポットを教えてくれるショートムービー「JO1からお誘いコール」や「JO1をさがせ!」も公開。JO1に誘われて、競馬場のお気に入りスポットを探してみましょう。 さらに本企画に連動して、JO1とコラボしたリアルイベントも開催いたします。都内の特設ブースでは、JO1のメンバーが考案した馬キャラ「JOin us horse」とともに競馬の疑似体験ができる「JOin us horse ドリームレース」や、フォトスポット等をお楽しみいただけます。 また、中山競馬場においても抽選会など各種イベントをご用意しています。 今年の有馬記念は、JO1と一緒に楽しみ尽くしましょう!『JOin us AR1MA』概要■サイト名 : 『JOin us AR1MA』■公開日 : 2024年12月5日(木)■サイトURL :https://jra-fun.jp/jo1arima/1. スペシャルムービー 「JOin us!!」JRAとJO1がコラボして制作された新曲「JOin us!!」は、「退屈な日常を忘れて、一緒に楽しもう!」というメッセージを込めて、JO1が励まし、毎日を頑張る力を与えてくれる楽曲になっています。そのスペシャルムービーでは、有馬記念が開催される中山競馬場を舞台に、JO1のメンバーが競馬場内の様々なスポットを巡って撮影。ムービー内ではメンバーが実際にポニーと触れ合ったり、11人全員で競馬場のコースを一斉に駆け抜けるなど、メンバー同士の仲の良さもうかがえる、ワクワク感満載の仕上がりとなっています。まるでJO1のメンバーと一緒に競馬場を訪れたような感覚で楽しめるスペシャルムービーは必見です!また、新曲「JOin us!!」は12月9日(月)より各種音楽配信サービスにてデジタルリリースも決定しています。※スペシャルムービーの15秒verのTVCMを12月5日(木)より関東にて放送いたします。<スペシャルムービー>[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=V1_uitHANtQ ]<撮影メイキング&インタビュー>[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=s9Ex9g-a2XM ]2. WEBコンテンツ「JO1からお誘いコール」JO1のメンバーから、あなたのもとに有馬記念のお誘いコールが?!スペシャルムービーの撮影で休憩中のメンバーが、中山競馬場にある5つのおすすめスポットを紹介し、あなたを競馬場へと誘い出すショートムービーです。12月16日(月)より順次公開いたします。[画像2: https://prtimes.jp/i/23089/50/resize/d23089-50-65d495fd80df9de1f9de-8.png ]3. WEBコンテンツ「JO1をさがせ!」競馬場に隠れたJO1を探し出せ!『JOin us AR1MA』では、中山競馬場の各スポットに隠れていたメンバーがその場所の特徴や楽しみ方のポイントを解説してくれるショートムービーも。12月10日(火)より公開いたします。[画像3: https://prtimes.jp/i/23089/50/resize/d23089-50-64f18fb7a2c02eba94d0-8.png ]4. WEBコンテンツ「JO1×JRA 枠色予想キャンペーン」有馬記念・ホープフルステークスの枠色の予想キャンペーンを開催!第69回有馬記念およびホープフルステークスの優勝馬の枠色を予想し、見事的中した方の中から抽選で宿泊券やレストランギフトをプレゼント!詳しくは『JOin us AR1MA』特設サイトをご覧ください。【期間】(JO1×JRA 有馬記念 枠色予想キャンペーン)2024年12月5日(木)11:00~2024年12月22日(日)15:00まで(JO1×JRA ホープフルステークス 枠色予想キャンペーン)2024年12月22日(日)16:00~2024年12月28日(土)15:00まで5. 『JOin us AR1MA』街頭イベントJO1とコラボした街頭イベントを都内3箇所にて開催いたします。スペシャルムービー内にも登場する、JO1が考案したオリジナル馬キャラクター「JOin us horse」も街頭イベントに登場。また、会場でゲームに参加するとオリジナルグッズがもらえるチャンスも!【日程】2024年12月18日(水)~2024年12月22日(日)【時間】11:00~20:00 ※12月22日(日)のみ16:00までとなります。【場所】・JR東京駅八重洲イベントスペース ・渋谷モディ1階 店頭プラザ ・池袋駅南改札外イベントスペース※各種コンテンツへの参加は、お一人様につき1日1回限りとなります。※賞品は予告なく変更になる場合がございます。※メンバー本人の来場はございません。<イベントコンテンツ>●体験コンテンツ「JOin us horse ドリームレース」JO1メンバーがそれぞれデザインした、オリジナル馬キャラクター「JOin us horse」の中から3着までにゴールする馬キャラを予想する、競馬を楽しく擬似体験できるコンテンツです。見事予想した馬キャラが3着以内となり的中した方には、予想した「JOin us horse」が描かれたオリジナルステッカーをプレゼント![画像4: https://prtimes.jp/i/23089/50/resize/d23089-50-7909a54f403a06f92c6d-4.png ]※こちらのコンテンツは20歳未満の方のみでのご参加はできません。※賞品がなくなり次第、イベント終了となります。●フォトスポット「JOin us horse 大集合フォトスポット」JO1オリジナル馬キャラクター「JOin us horse」と一緒に記念撮影ができるフォトスポットです。[画像5: https://prtimes.jp/i/23089/50/resize/d23089-50-f472ab6c37d77e0893f0-0.jpg ]6. 『JOin us AR1MA』中山競馬場イベント12月21日(土)、22日(日)、28日(土)は中山競馬場においてもJO1コラボイベントを実施いたします。※メンバー本人の来場はございません。【有馬記念当日の入場制限について】12月22日(日)有馬記念当日はインターネットで指定席または入場券を予約・購入されたお客様に限り中山競馬場にご入場いただけます。入場券の当日現金発売は行いません(共通入場回数券もご利用いただけません)のでご注意ください。入場方法等の詳細は、JRAホームページでの営業情報をご確認ください。●リーフレット抽選会12月18日(水)~22日(日)に実施する街頭イベントの参加者にお配りするリーフレットを中山競馬場に持参いただくと、JRA×JO1オリジナルステッカーやAmazonギフトカードが当たる抽選会にご参加いただけます。【実施日時】 12月21日(土)・22日(日)・28日(土)9:30~16:30 【実施場所】 スタンド地下1階42番柱付近【参加条件】 街頭でお配りするリーフレットをご持参いただき、当日中山競馬場で購入された馬券・ UMACAご利用明細・UMACAスマート照会画面のいずれか500円以上のご提示が必要と なります。※20歳未満の方はご参加いただけません。 ※賞品がなくなり次第終了となります。[画像6: https://prtimes.jp/i/23089/50/resize/d23089-50-917ed00f1cda553b1060-4.png ]●「JOin us horse 謎解きラリー」[画像7: https://prtimes.jp/i/23089/50/resize/d23089-50-1f5070ea641b230c3a28-0.png ]中山競馬場の各所で出題する謎解き問題を解くイベント。見事にクリアされた方には、オリジナルステッカーをプレゼント!【実施日時】12月21日(土)・28日(土)開門~16:30(参加用紙配布15:30まで) 【受付・賞品引換場所】スタンド地下1階42番柱付近※12月22日(日)の実施はございません。※ステッカーの配布は上限に達し次第終了となりますが、以降もイベントにはご参加いただけます。●フォトスポット「JOin us AR1MA スペシャルフォトスポット」競馬場限定のスペシャルフォトスポットが登場!JO1のメンバー&「JOin us horse」と一緒に記念撮影ができます。【実施日時】 12月21日(土)・22日(日)・28日(土)開門~17:00 【実施場所】 スタンド地下1階42番柱付近[画像8: https://prtimes.jp/i/23089/50/resize/d23089-50-631cdf7a2961e63e662f-0.jpg ]●「JOin us!!」スペシャルムービー放映!12月5日(木)に公開するスペシャルムービー「JOin us!!」を、高さ9.6m×幅40.8mの大型ビジョンにて放映いたします。大迫力のペシャルムービーをぜひお楽しみください。【実施日時】 12月21日(土)・22日(日)・28日(土)16:35頃~ 【実施場所】 中山競馬場(ターフビジョン)※状況によって中止または放映時間が変更となる場合がございます。※上記以外についても、12月7日(土)~12月28日(土)の間は全国の競馬場・ウインズのモニター及びターフビジョンで放映を予定しております。<JO1 プロフィール>2019年のサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」で、番組視聴者である“国民プロデューサーにより選ばれた11人組グローバルボーイズグループ。 エンターテイメントから世界に誇る日本の魅力を国内外に届ける大型プロジェクト『HOT JAPAN with JO1』で活動を広げるほか、昨年約4ヵ月にわたって開催した全国ツアーでは、延べ20万人を動員。今年の9月には「KCON GERMANY 2024」に出演し、ヨーロッパで初のライブパフォーマンスを行う。韓国の音楽アワード「ASEA 2024」「TMA 2024」(2部門)、「KGMA 2024」で合計4つの音楽賞を受賞するなど、国内外で非常に高い注目を集めている。 そして、大みそか恒例「第75回NHK紅白歌合戦」に3年連続で出場が決定。2年連続でTBS「第66回 輝く!日本レコード大賞」にて優秀作品賞の受賞が決定するなど、年末の音楽シーンを盛り上げていく。2024年12月11日で結成5周年を迎える。