JR名古屋駅前の大規模サウナ施設 オープン予定日が来年２月１４日に決定
このたび名古屋駅前で開業準備を進めている新たなサウナ施設「SAUNA MONKEY」のオープンを2025年2月14日(金)に予定しておりますことをお知らせいたします。
このサウナ施設「SAUNA MONKEY」は、名古屋駅前に位置し、東海エリア最大級のサウナ施設としてビジネスマンや旅行者、地元の方々に、心身ともにリフレッシュできる快適な空間を提供することを目指しています。約 170 坪の施設内には、快適さと癒しを追求し、温度と湿度のバランスを絶妙に保ち、サウナ愛好者から初心者まで、どなたでも楽しめる空間になる予定です。また一般的なサウナに併設して、個室サウナを2部屋設置。
なおオープン前にはメディア関係者様向けに施設内のご案内に加え、特別体験プログラムをご用意しておりますので、ぜひ実際にその魅力をご体感いただければ幸いです。
内覧会の詳細につきましては追ってご連絡いたします。
【施設概要】
店舗名：SAUNA MONKEY
所在地：愛知県名古屋市中村区名駅南1-17-23 ニッタビル地下１Ｆ
営業時間：月～木・日・祝日 9:00～24:00 / 金・土・祝前日 9:00～翌2:00 無休
利用料金：パブリック2,500円/120分
パブリック3,600円/フリータイム（サル価格）
個室15,000円/100分
個室18,000円/120分
サウナ室：
PUBLIC（パブリック）
Sauna Mountain(メインサウナ) 猿山をイメージしたメインサウナ
■温度:約90℃ ■定員:24名 ■オートロウリュウ ■アウフグースサービス ■私語禁止
Sauna Forest(瞑想サウナ) 低温高湿度で心地よい暖かさを提供
■温度:約80℃ ■定員:5名 ■スチーム ■私語禁止
Sauna Base(談話サウナ) 会話を楽しみながらセルフロウリュウで 温度調整ができる、秘密基地のような空間
■温度:約100℃ ■定員:3名 ■セルフロウリュウ ■歓談可
PRIVATE ROOM(個室)
Black Room シックで落ち着いた雰囲気
■温度:約90℃ ■定員:4名 ■セルフロウリュウ ■撮影・SNS投稿可能
White Room シンプルで洗礼されたデザイン
■温度:約90℃ ■定員:4名 ■セルフロウリュウ ■撮影・SNS投稿可能
*メインサウナではアウフグースイベント定期開催予定。
*パブリックは男性専用、個室は女性もご利用できます。
*個室でのご利用も可能です。
*営業時間、利用料金は予告なく変更となる場合がございます。