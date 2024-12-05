Sansan株式会社様にて船井総研ロジの経営コンサルタントが「運送会社のトレンドとデジタル営業の成功事例」をテーマに講演しました

船井総研ロジ株式会社

2024年11月14日（木）、Sansan株式会社様主催のセミナーにて、船井総研ロジの経営コンサルタント 齊藤 史織が「運送会社のトレンドとデジタル営業の成功事例」をテーマに講演しました。

■講演概要

講演テーマ：名刺データで仕事が集まる仕組みを作る！ 運送会社 デジタル営業のはじめかたセミナー

主催：Sansan株式会社様

日時：2024年11月14日（木）

■講演者情報

船井総研ロジ株式会社 物流ビジネスコンサルティング部

エグゼクティブコンサルタント

齊藤史織

入社以来運輸・物流業を専門に、100社以上の会社にコンサルティング・アドバイスを行っている。 業績アップをテーマに、マーケティング戦略の立案や営業強化・運賃交渉支援、ドライバー採用・育成・定着、中期経営計画の策定といった内容でコンサルティングを実施。 最近では、2024年問題を背景に、物流会社・運送会社の生産性向上の必要性が高まりデジタル化・DXなどによる効率化支援の実績を重ねている。

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過去講演テーマ・実績

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会社紹介

船井総研ロジ株式会社は、「社員が誇れる物流企業を創る」というミッションのもと、新規荷主獲得、運賃交渉、ドライバー採用、人事・賃金制度構築など、中堅・中小物流企業の業績アップを実現するための現場密着型コンサルティングを提供しています。また、全国から350社以上の経営者が集まる、日本最大規模の中堅・中小物流企業の経営プラットフォーム「ロジスティクスプロバイダー経営研究会」を運営しています。

コンサルティングについて ≫ https://www.f-logi.com/butsuryu/

ロジスティクスプロバイダー経営研究会について ≫ https://lp.f-logi.com/butsuryu/lps/

会社概要

会社名：船井総研ロジ株式会社

大阪本社：〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜四丁目4番10号 船井総研大阪本社ビル

東京本社：〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号

東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階

代表者：代表取締役 橋本 直行

設立：2000年5月10日

資本金：9,800万円

ＴＥＬ：03-4223-3163

ＭＡＩＬ：marketing@f-logi.com

ＷＥＢ：https://www.f-logi.com(https://www.f-logi.com)

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