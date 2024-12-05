大人も持ちやすい「ミッキーマウス」のシンプルなアイコンの「ディズニーキャラクター シリコンリングストラップ」が登場

Hamee株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/9971/1363/resize/d9971-1363-0af61297b0e2814614d0-0.jpg ]■「ミッキーマウス」のアイコンデザインの「ディズニーキャラクター シリコンリングストラップ」シンプルなのに存在感抜群な「ミッキーマウス」のアイコンデザインのシリコンリングストラップが登場。スマホアクセサリーだけではなく、カバンや小物類につけても可愛いデザインになっています。カラーは、ブラック、ピンク、ブルー、グリーン、パープル、ベージュの6色を展開します。機能面では、程よい固さのシリコン素材を使用しているので、スマートフォンに当たっても傷が付きにくく、指を通しても痛くなりにくいです。また、スマートフォン以外にも鍵やポーチ・パスケース・デジカメなど様々なものに取り付けが可能です。目印になり、指にかけて落下防止として役立ちます。尚、同じ「ミッキーマウスアイコン」デザインで、2023年11月に発売した「ディズニーキャラクター シリコンハンドストラップ」や、2024年11月発売の「ディズニーキャラクター USB 2.0 CABLE TYPE-C to TYPE-C 1.5m」と合わせると統一感が出るのでおススメです。■製品情報・製品名 ：ディズニーキャラクター シリコンリングストラップ・価格 ：1,100円（税込1,210円）・色展開 ：ミッキーアイコン/ブラック、ミッキーアイコン/ピンク、ミッキーアイコン/ブルー、 ミッキーアイコン/グリーン、ミッキーアイコン/パープル、 ミッキーアイコン/ベージュ・サイズ ：縦約11.5cm×横4.7cm×0.4cm、重量：約4.8g ・予約開始日：2024年12月6日（金）よりオンラインにて・発売日 ：2024年12月下旬 ※発売日は変更になる場合がございます。・販売場所 ：https://www.strapya.com/products/669-9852 他Hamee公式ECモールおよび小売店など、Hamee取扱店舗[画像2: https://prtimes.jp/i/9971/1363/resize/d9971-1363-0497beffe3dd30e82e69-0.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/9971/1363/resize/d9971-1363-de2d8ffd228596eac19d-0.jpg ]■オンライン販売店舗Hamee公式オンラインストア：https://www.strapya.com/Hamee 楽天市場店 ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/keitai/Hamee Amazon店 ：https://www.amazon.co.jp/stores/node/3033349051他 Hamee運営ECストアにて販売■関連メディアHameefun：https://hameefun.jp/■会社概要会社名 ：Hamee株式会社 （東証スタンダード 証券コード：3134 ）設立 ：1998年5月代表者 ：代表取締役社長 水島 育大所在地 ：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、 ゲーミングアクセサリーブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、 ByURブランドで展開するコスメティクス事業、 専用スマートフォンにより子供の防犯・安心をサポートするHamic事業を展開URL ：https://hamee.co.jp