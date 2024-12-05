【韓国コスメByUR】ポップアップショップ開催！韓国生まれの人気ジュエリーブランドとコラボレーション 12月2日～12月11日まで ルミネ新宿店 ルミネ1にて期間限定

Hamee株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/9971/1359/resize/d9971-1359-304edceabc4f19871c8a-0.jpg ]ByUR公式サイト：https://byur.jp/shop/information/20241128■韓国生まれの人気ジュエリーブランドとコラボレーション今回のポップアップショップは、初出店となる韓国生まれの人気ジュエリーブランド「MIDNIGHT MOMENT.」とByURのコラボレーションショップ。SNSで話題の大人気クッションファンデを彩るキーリング、ポーチなどスペシャルなアイテムが登場いたします。ポップアップ限定で、お好きなキーリング、パーツを組み合わせてクッションファンデ」をカスタマイズができるブースも。また、日本店舗未発売「MIDNIGHT MOMENT.」のジュエリーも販売いたします。実際にお手にとっていただけるほか、ポップアップ限定のコンテンツも多数ご用意。■ポップアップショップ限定イベント<ポップアップショップだけのカスタムキーリング>クッションファンデに＋税込1,650円でミニクッション＆ポップアップだけのカスタムキーリングをゲット！[画像2: https://prtimes.jp/i/9971/1359/resize/d9971-1359-9482e575da9226db1f06-1.jpg ]<新商品サンプル＋ベロアリボンヘアクリップをプレゼント>商品のご購入で、数量限定・先着で新商品サンプル＋ベロアリボンヘアクリップをプレゼント。[画像3: https://prtimes.jp/i/9971/1359/resize/d9971-1359-5a7292a9bc2215bfdcb1-2.jpg ]<クッションファンデポーチプレゼント>ByUR製品を含む6,600円以上ご購入で、クッションファンデがすっぽり収まる、ベロアミニポーチをプレゼント。しっとりとしたツヤ感のあるポーチは、付属のチェーンを使えばショルダーとしても、チェーンを2連や3連にすればミニバッグにもなる2way仕様です。カラーはベージュ・ブルーの２色展開。(色選択可)[画像4: https://prtimes.jp/i/9971/1359/resize/d9971-1359-f652d5f5330b06217e9f-3.jpg ]<日本店舗未発売のMIDNIGHT MOMENT.ジュエリー販売>ByURとの限定コラボジュエリーも登場。※在庫が無くなり次第終了とさせていただきます。※予告なく終了する可能性がございます。[画像5: https://prtimes.jp/i/9971/1359/resize/d9971-1359-9915907965e1907ea9bd-4.jpg ]【ポップアップショップ概要】ルミネ新宿店 ルミネ1期間： 2024年12月2日(月)～2024年12月11日(水)営業時間：11:00～21:00開催場所：ルミネ新宿店 ルミネ1 2F 催事スペース※都合により内容が変更・中止となる場合がございます。※発売商品や、ノベルティは在庫に限りがございます。【ByUR（バイユア）とは】2022年1月に日韓同時ローンチをした、韓国生まれの"毛穴管理"ナチュラルコスメ。ひとりひとりが最も輝く瞬間を引き出すために寄り添って、素肌の美しさを磨き上げるブランドです。ベストコスメアワードをブランド累計137受賞。（2022年1月～2024年7月時点）【ByUR公式メディア】・公式サイトhttps://byur.jp/・Instagramhttps://www.instagram.com/byurjapan/・X（旧Twitter）https://x.com/ByURJapan・TikTokhttps://www.tiktok.com/@byurjapan■会社概要会社名 ：Hamee株式会社 （東証スタンダード 証券コード：3134 ）設立 ：1998年5月代表者 ：代表取締役社長 水島 育大所在地 ：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、 ゲーミングアクセサリーブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、ByURブランドで展開するコスメティクス事業、専用スマートフォンにより子供の防犯・安心をサポートするHamic事業を展開URL ：https://hamee.co.jp