【8年連続】ノースサンド、「働きがいのある会社」に認定

株式会社ノースサンド[画像1: https://prtimes.jp/i/16946/76/resize/d16946-76-d0eb195051aaf4f561da-0.png ]ノースサンドでは、性別や属性に関わらず働きやすい環境の醸成に努めておりますが、GPTWジャパンによる厳正なる調査の結果、2025年版「働きがいのある会社」に認定されました。今回で8連続の認定となり、これは創業以来の数々の取り組みやその成果を評価いただけた証だと、大変光栄に思っています。働く人へのアンケート結果で、特に高く評価されたのは下記3点です。1. 仕事に行くことが楽しみである2. 特別なことがあれば祝い合っている3. この会社の雇用は守られている▼詳細は下記ページをご覧くださいhttps://hatarakigai.info/ranking/certified_companies/1130_3774.html「Great Place to Work(R) Institute Japan」についてGreat Place to Work(R) Institute は、「働きがいのある会社」を世界共通の基準で調査・分析し、各国のHPや主要メディアで発表しています。米国では、1998年より「FORTUNE」を通じて毎年「働きがいのある会社」ランキングを発表しており、同国ではこのランキングに名を連ねることが「一流企業の証」として認められています。日本においては、株式会社働きがいのある会社研究所がGreat Place to Work(R) Institute よりライセンスを受け、Great Place to Work(R) Institute Japan(GPTWジャパン)を運営しています。会社概要[画像2: https://prtimes.jp/i/16946/76/resize/d16946-76-6f9adb58ad5f2af9541c-1.png ]ノースサンドは、“人”にフォーカスを当てた唯一のコンサルティング会社です。スキルだけでなく、コンサルタントの“人らしさ”を大切にすることで、人間力を強みとしたコンサルティングサービスを提供し、ビジネス・デジタル・ITの分野で幅広い業界のお客様をご支援しています。私たちは、コンサルティングを「お客様の実現したいことをデザインする仕事」と捉え、一社でも多くの会社、一人でも多くの方の力となることで、カッコいい会社を増やし、世界をデザインする会社となることを目指しています。