sound earcuffs対応 新色socks Indigo、Beige12月5日（木）発売
最新機種AM-TW02に合わせた新色を発売
耳をふさがない“ながら聴き”で、人生にBGMを添えるambie株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長 三原良太、以下ambie)は ambie sound earcuffs 対応の着せ替えカバーsocksの新色Indigo、Beigeを発売いたします。
新色Indigo
IndigoとGreenの組み合わせ
新色Beige
BeigeとFlamingoの組み合わせ
イヤホン本体にsocksを着せ替えて楽しむというコンセプトを表現したカラーリングが人気のGreen×IndigoとFlamingo×Beige。今回の新色が追加されたことで本体と同じカラーでも楽しんでいただけるようになりました。
追加でsocksを購入することで、3パターンの組み合わせが可能に。
その日のコーディネートや気分に合わせてお楽しみください。
商品概要
商品名：ambie socks
型番：AMS-01
カラー：Indigo、Beige
価格：1,900円（税込）
発売日：2024年12月5日（木）午前10時
商品URL：https://ambie.co.jp/collections/newproducts
クリスマスキャンペーンも開催中
12月19日（木）まで、クリスマス限定ギフトラッピングのキャンペーンも開催中。
ぜひ、大切な方への贈り物に耳に優しいイヤホンambieを。
数量限定クリスマスラッピング
ギフトラッピング 通常330円→110円
先着でクリスマスデザインのタグもご用意しております。
https://ambie.co.jp/collections/all/products/gf-02
【会社概要】
会社名：ambie株式会社
代表者：三原 良太
所在地：東京都港区虎ノ門1丁目17番１号 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 4階
設立：2017年1月11日
事業内容：音声に関する製品の設計、製造、販売及びリース、
デジタルコンテンツの企画、販売、運営及び管理、並びにレンタル及びリース
会社URL : https://ambie.co.jp/
Instagram：https://www.instagram.com/ambie_official/
X：https://twitter.com/ambie_cojp