sound earcuffs対応　新色socks Indigo、Beige12月5日（木）発売

最新機種AM-TW02に合わせた新色を発売

ambie株式会社

耳をふさがない“ながら聴き”で、人生にBGMを添えるambie株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長 三原良太、以下ambie)は ambie sound earcuffs 対応の着せ替えカバーsocksの新色Indigo、Beigeを発売いたします。

新色IndigoIndigoとGreenの組み合わせ

新色BeigeBeigeとFlamingoの組み合わせ

イヤホン本体にsocksを着せ替えて楽しむというコンセプトを表現したカラーリングが人気のGreen×IndigoとFlamingo×Beige。今回の新色が追加されたことで本体と同じカラーでも楽しんでいただけるようになりました。

追加でsocksを購入することで、3パターンの組み合わせが可能に。

その日のコーディネートや気分に合わせてお楽しみください。

商品概要

商品名：ambie socks

型番：AMS-01

カラー：Indigo、Beige

価格：1,900円（税込）

発売日：2024年12月5日（木）午前10時

商品URL：https://ambie.co.jp/collections/newproducts

クリスマスキャンペーンも開催中

12月19日（木）まで、クリスマス限定ギフトラッピングのキャンペーンも開催中。

ぜひ、大切な方への贈り物に耳に優しいイヤホンambieを。

数量限定クリスマスラッピング

ギフトラッピング 通常330円→110円

先着でクリスマスデザインのタグもご用意しております。

https://ambie.co.jp/collections/all/products/gf-02

【会社概要】

会社名：ambie株式会社

代表者：三原 良太

所在地：東京都港区虎ノ門1丁目17番１号 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 4階

設立：2017年1月11日

事業内容：音声に関する製品の設計、製造、販売及びリース、

デジタルコンテンツの企画、販売、運営及び管理、並びにレンタル及びリース

会社URL : https://ambie.co.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/ambie_official/

X：https://twitter.com/ambie_cojp