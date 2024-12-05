sound earcuffs対応　新色socks Indigo、Beige12月5日（木）発売

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ambie株式会社


最新機種AM-TW02に合わせた新色を発売


耳をふさがない“ながら聴き”で、人生にBGMを添えるambie株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長 三原良太、以下ambie)は ambie sound earcuffs 対応の着せ替えカバーsocksの新色Indigo、Beigeを発売いたします。




新色Indigo

IndigoとGreenの組み合わせ


新色Beige

BeigeとFlamingoの組み合わせ

イヤホン本体にsocksを着せ替えて楽しむというコンセプトを表現したカラーリングが人気のGreen×IndigoとFlamingo×Beige。今回の新色が追加されたことで本体と同じカラーでも楽しんでいただけるようになりました。


追加でsocksを購入することで、3パターンの組み合わせが可能に。


その日のコーディネートや気分に合わせてお楽しみください。



商品概要


商品名：ambie socks


型番：AMS-01


カラー：Indigo、Beige


価格：1,900円（税込）


発売日：2024年12月5日（木）午前10時


商品URL：https://ambie.co.jp/collections/newproducts


クリスマスキャンペーンも開催中


12月19日（木）まで、クリスマス限定ギフトラッピングのキャンペーンも開催中。


ぜひ、大切な方への贈り物に耳に優しいイヤホンambieを。



数量限定クリスマスラッピング

ギフトラッピング　通常330円→110円


先着でクリスマスデザインのタグもご用意しております。



https://ambie.co.jp/collections/all/products/gf-02






【会社概要】


会社名：ambie株式会社


代表者：三原 良太


所在地：東京都港区虎ノ門1丁目17番１号 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 4階


設立：2017年1月11日


事業内容：音声に関する製品の設計、製造、販売及びリース、


デジタルコンテンツの企画、販売、運営及び管理、並びにレンタル及びリース


会社URL : https://ambie.co.jp/


Instagram：https://www.instagram.com/ambie_official/


X：https://twitter.com/ambie_cojp