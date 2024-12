本日12月5日（木）より開催！光×音楽×スケートパークの期間限定イベント「Winter Wonder Park Yokohama 2024」～プロスケーター本田真凜さんがスペシャルアンバサダーに決定！

YMC冬季山下公園イベント実行員会[画像1: https://prtimes.jp/i/150494/3/resize/d150494-3-3995368f342ead72395c-0.png ]■Winter Wonder Park Yokohama 2024 「Winter Wonder Park Yokohama 2024」のテーマは「Timeless Journey」。異国情緒あふれる山下公園の風景と共に、光と音楽が融合した幻想的な空間に設置される環境に優しい樹脂スケートリンクでスケートを体験できるイベントです。横浜の歴史ある3地区が共同で開催し、期間中、スケート教室や様々なコンテンツを開催し、山下公園内では、体験型謎解きイベントやDJライブなども実施しております。 また、本イベントではプロスケーターの本田真凜さんにスペシャルアンバサダーを務めていただき、共にこのイベントを盛り上げて参ります。家族やご友人とも1日中楽しめるイベントとなっておりますので、横浜の冬を光と音楽で彩る特別なイベントをぜひお楽しみください。 ※1 「Winter Wonder Park Yokohama 2024」は、横浜の街全体で繰り広げられる「夜の横浜イルミネーション2024-25」へ参画しています。■開催概要イベント名称 :Winter Wonder Park Yokohama 2024開催期間 :2024年12月5日(木)~2025年3月2日(日) 11:00~21:05開催場所 :山下公園(おまつり広場近辺)入場料 :無料(スケートパークは有料)主催 :YMC冬季山下公園イベント実行委員会(構成:YMC協議会・横浜市 他)公式HP :https://winterwonderpark.yokohamaInstagram URL:https://instagram.com/winterwonderpark.yokohama/X URL :https://x.com/wwp_yokohama※天候やその他の事情により予告なく利用時間の変更または中止する場合があります。予めご了承ください■スペシャルアンバサダー プロフィール[画像2: https://prtimes.jp/i/150494/3/resize/d150494-3-d3e30dba7eddea7a906c-1.jpg ]◯プロスケーター/ 本田真凜さん2歳でスケートを始め、ノービス時代から国際大会に出場し頭角を現す。ジュニアに参戦した2015ー16シーズンには、ジュニアグランプリファイナルで表彰台、世界ジュニア選手権では優勝し、一躍注目を浴びる。翌年も世界ジュニアで2位、シニア選手を相手に全日本選手権でも4位に入る。シニアに転向後は、JALスケートクラブに所属しながら2020年より明治大学に入学。現在プロスケーターとして活躍中。◯本田真凜さんからのコメント「Winter Wonder Park Yokohama 2024」 スペシャルアンバサダーの本田真凜です。今回のスケートパークはイルミネーションと音楽の中でスケートを楽しめるとても素敵なリンクです。スケートが初めての子供達も気軽に楽しめるリンクなので、ぜひ、スケートを沢山、楽しんでください!!■コンテンツ※詳細は下記プレスリリースをご確認ください。https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000150494.html<スケートパーク>[画像3: https://prtimes.jp/i/150494/3/resize/d150494-3-d8efad22d02da89112a0-2.png ]期間 :2024年12月5日(木)~2025年3月2日(日)時間 :11:00~21:00(20:00受付終了)対象年齢:3歳以上から入場可能料金 :大人1,000円、小人800円、親子セット1,600円※ご利用は3歳以上(未就学児のお子様は保護者同伴でのご利用をお願いいたします。)※大人:高校生以上、小人:中学生以下~3歳以上です。※親子セットは大人1名、お子様1名のセットです。※スケートパークのご利用は混雑時、時間制限がある場合がございます。※天候やその他の事情により予告なく営業時間の変更または中止する場合があります。<街歩き型謎解きイベント「The Mystery of The ART 」>[画像4: https://prtimes.jp/i/150494/3/resize/d150494-3-5df072d7ae87d0b2cade-2.jpg ]期間 :2024年12月5日(木)~会期終了まで実施(予定)時間 :11:00~20:00開催エリア:山下公園、元町、中華街の3地区料金 :謎解きキット 1,000円(税込)販売場所 :スケートパーク受付、マリンタワーインフォメーション<WINTER Wonder PARK YOKOHAMA WEEKEND DJs Supported by Fmyokohama84.7>[画像5: https://prtimes.jp/i/150494/3/resize/d150494-3-9b071e2bec059d7a79c8-2.png ]日時 :2024年12月6日~12月28日 毎週金曜・土曜 17:00~21:00 2025年1月11日~3月2日 毎週土曜・日曜 13:00~17:00開催エリア:山下公園 石のステージ前出演者 :栗原治久、DJ帝、川内美月を中心にFMヨコハマにゆかりのあるDJが出演します。料金 :無料<キッチンカー>[画像6: https://prtimes.jp/i/150494/3/resize/d150494-3-b224d7af7001888d0a0e-5.jpg ]スケートパークの周りには多種多様なグルメが集い、身体が温まるホットドリンクやスイーツ、クリスマス限定メニューも販売いたします。また、期間限定でサントリー ワールドウイスキー 「碧Ao」 海薫るハイボールブースが登場!海を漂うように悠々とした気分が愉しめる 碧Ao海薫るハイボールをご提供させていただきます。期間:2024年12月5日~2025年3月2日時間:11:00~21:00※天候やその他の事情により予告なく営業時間の変更または中止する場合があります■YMC冬季山下公園イベント実行委員会について「YMC冬季山下公園イベント実行委員会」は、“横浜の未来に紡ぐ”をテーマに、山下公園の冬季イベントとして「Winter Wonder Park Yokohama 2024」を開催し、地元観光・産業の賑わいづくり、発展に寄与することを目的としています。同委員会は、山下公園通り会、協同組合元町SS会、横浜中華街発展会協同組合、横浜市の4つの組織を中心に構成されており、冬の横浜のブランディングを目的として地元横浜を盛り上げる活動を展開していきます。