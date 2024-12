常滑市制70周年記念＆ゴダイゴ結成50周年「GODIEGO LIVE 2025！ -TOKONAME-」2025年3月9日（日）常滑市民文化会館で開催

プレミアムコンサート事務局出演:ゴダイゴ(左から、トミー・スナイダー、吉澤 洋治、タケカワユキヒデ、スティーブ・フォックス、ミッキー吉野)

Godiego(ゴダイゴ)

1976年デビュー。1978年にテレビ番組『西遊記』のエンディングテーマ「ガンダーラ」そして、同主題歌「モンキー・マジック」が爆発的にヒットする。

1979年にはユニセフ国際児童年協賛歌「ビューティフル・ネーム」、映画『銀河鉄道999』主題歌、『西遊記II』エンディングテーマ「ホーリー&ブライト」などが次々にヒットし、同時に3曲がベスト10入りする快挙を成し遂げた。

2006年に奈良・東大寺のコンサートで活動を再開し、2025年はバンド結成50周年となる。

ミッキー吉野50周年に向けて常滑テイクオフ!

常滑市制70周年、お祝い申し上げます。

このような記念の年にゴダイゴのコンサートが開けて誠に光栄でございます。

ゴダイゴも来年の4月で結成50周年目に入ります。

何か新しい縁を感じております。

当日は、ゴダイゴの一連のヒット曲を中心にみなさまに喜んでいただけるレパートリーを用意して臨みます。

会場でお会い出来ることを楽しみにしております。

See You Soon !

ミッキー吉野

記念のステージを常滑から!

長いキャリアを持つゴダイゴです。

皆さんに夢を届けられるステージを期待していてください。

タケカワユキヒデ

公演概要

日時:2025年3月9日(日)/開場13:45/開演14:30

会場:常滑市民文化会館 ホール

料金:7,700円(全席指定・税込)※未就学児入場不可

チケットについて

チケット発売日

■市民先行発売

12月7日(土)9:00~ 会館窓口 / 13:00~ 会館電話予約

■一般発売

12月8日(日)10:00~ 会館窓口・電話予約/各種プレイガイド



会館公式ページはこちら(https://www.tokoname-bunka.jp/organize/detail.html?id=4678)

お問い合わせ/常滑市民文化会館:Tel.0569-35-3111

プレイガイド

(9:00~20:00/休館日:毎週月曜日・月曜日が祝日の場合は翌日、年末年始12/28~1/4)

・窓口とオンラインチケットサービスでは席をお選びいただけます。

・車いす席をご希望の場合はチケットご購入前に会館までお問合せください。

常滑市民文化会館オンラインチケットサービス(https://ticket.kxdfs.co.jp/kpb-s/showList?sDivide=0&sHall=35&sKoen=0&selKeyH=&sKeyH=&sDivideH=0&sHallH=0&sKoenH=202406&lf=0)

(トールツリーオンラインチケットサービス)(https://ticket.kxdfs.co.jp/kpb-s/showList?sDivide=0&sHall=35&sKoen=0&selKeyH=&sKeyH=&sDivideH=0&sHallH=0&sKoenH=202406&lf=0)



チケットぴあ

https://t.pia.jp/(https://t.pia.jp/)

Pコード:283-807

ローソンチケット

https://l-tike.com/(https://l-tike.com/)

Lコード:42164



e+(イープラス)(https://eplus.jp/sf/detail/4218880001-P0030001)

https://eplus.jp/sf/detail/4218880001-P0030001

主催:常滑市民文化会館(指定管理者 株式会社ケイミックスパブリックビジネス)

共催:プレミアムコンサート

後援:常滑市/常滑市文化協会/知多半島ケーブルネットワーク株式会社/FM AICHI

企画制作:ハブ・マーシー/CPS放送制作(協力)