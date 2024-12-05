【岩手県沿岸北部】従業員数ランキングを公開！／SalesNow DBレポート

株式会社SalesNow

「誰もが活躍できる仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」を展開する株式会社SalesNow（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村岡功規、以下「SalesNow」）は、国内540万社の企業情報を完全網羅した日本最大級のデータベース「SalesNow DB」より、岩手県沿岸北部に本社を置く企業の従業員数ランキングを調査しました。

従業員数ランキングについて

【調査概要】

・2024/9月時点の各都市別の従業員数Top30

・従業員数が5名以上の会社をランキング内として集計

・5名以上の企業がある都市が対象

※SalesNow DBでは商業登記や不動産登記、税務署の公示データ、官報公告記事、官公庁企業で公開されている情報や、ホームページやSNSで自ら公開している情報をもとにデータを抽出しております。情報の正確さに関して万全を期しておりますが、情報の全てにおいて保証するものではありません。

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：SalesNow DB（https://salesnow.jp/db）

【ランキングTOP30】

1位. 社団医療法人新和会（岩手県宮古市）：333人

2位. 株式会社エフビー（岩手県山田町）：296人

3位. 宮城建設株式会社（岩手県久慈市）：295人

4位. 医療法人財団正清会（岩手県宮古市）：245人

5位. 特定医療法人弘慈会（岩手県宮古市）：221人

6位. 岩手アライ株式会社（岩手県岩泉町）：214人

7位. 東北ヒロセ電機株式会社（岩手県宮古市）：181人

8位. 社団医療法人祐和会（岩手県久慈市）：170人

9位. 社会福祉法人宮古市社会福祉協議会（岩手県宮古市）：159人

10位. リアス環境管理株式会社（岩手県宮古市）：147人

11位. 宮古漁業協同組合（岩手県宮古市）：141人

12位. 株式会社ウッティかわい（岩手県宮古市）：135人

13位. 株式会社川秀（岩手県山田町）：129人

14位. 社会福祉法人若竹会（岩手県宮古市）：126人

15位. 三陸鉄道株式会社（岩手県宮古市）：124人

16位. 重茂漁業協同組合（岩手県宮古市）：122人

17位. 岩泉ホールディングス株式会社（岩手県岩泉町）：121人

18位. 下舘建設株式会社（岩手県久慈市）：114人

19位. 有限会社越戸きのこ園（岩手県久慈市）：112人

20位. 株式会社細谷地（岩手県久慈市）：111人

21位. 小山田電業株式会社（岩手県宮古市）：110人

22位. 医療法人健生会（岩手県久慈市）：105人

23位. 株式会社イブキ産業（岩手県宮古市）：104人

24位. 有限会社介護施設あお空（岩手県宮古市）：101人

25位. 社会福祉法人久慈市社会福祉事業団（岩手県久慈市）：91人

26位. 株式会社菊地建設（岩手県宮古市）：90人

27位. 株式会社富士工業（岩手県山田町）：89人

27位. 社会福祉法人恵心会（岩手県宮古市）：89人

29位. 社会福祉法人普代福祉会（岩手県普代村）：87人

30位. 株式会社宮古マランツ（岩手県宮古市）：84人

30位. 株式会社岩泉きのこ産業（岩手県岩泉町）：84人





「SalesNow」について

「SalesNow」は、日本全国540万社の企業情報を網羅した日本最大級のデータベースです。

BtoBのセールス活動には手作業での営業リスト作成や企業情報の収集、ローラー架電といった非効率な業務がまだまだ残っている現状があります。企業データを基盤に営業の効率化を支援する「SalesNow」を活用することで、期末予算に対する提案などの営業アプローチや従来手作業で行っていたセールス業務を自動化し、営業効率の最大化を目指すことが可能です。





会社概要

会社名 ：株式会社SalesNow

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F

代表者 ：代表取締役 村岡 功規

設立 ：2019年8月

事業内容：SalesNowの企画・開発・運営

会社HP ：https://salesnow.jp/

サービス：

- セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」 https://top.salesnow.jp/

- 日本最大級の企業データベースメディア「SalesNow DB」 https://salesnow.jp/db