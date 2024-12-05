【岩手県沿岸南部】従業員数ランキングを公開！／SalesNow DBレポート

株式会社SalesNow

「誰もが活躍できる仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」を展開する株式会社SalesNow（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村岡功規、以下「SalesNow」）は、国内540万社の企業情報を完全網羅した日本最大級のデータベース「SalesNow DB」より、岩手県沿岸南部に本社を置く企業の従業員数ランキングを調査しました。

従業員数ランキングについて

【調査概要】

・2024/9月時点の各都市別の従業員数Top30

・従業員数が5名以上の会社をランキング内として集計

・5名以上の企業がある都市が対象

※SalesNow DBでは商業登記や不動産登記、税務署の公示データ、官報公告記事、官公庁企業で公開されている情報や、ホームページやSNSで自ら公開している情報をもとにデータを抽出しております。情報の正確さに関して万全を期しておりますが、情報の全てにおいて保証するものではありません。

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：SalesNow DB（https://salesnow.jp/db）



【ランキングTOP30】

1位. 株式会社マイヤ（岩手県大船渡市）：974人

2位. 株式会社アマタケ（岩手県大船渡市）：490人

3位. 医療法人勝久会（岩手県大船渡市）：433人

4位. 住田フーズ株式会社（岩手県住田町）：294人

5位. 医療法人楽山会（岩手県釜石市）：235人

6位. 大船渡市農業協同組合（岩手県大船渡市）：217人

7位. 社会福祉法人典人会（岩手県大船渡市）：208人

8位. 社会福祉法人成仁会（岩手県大船渡市）：205人

9位. 株式会社ワークイン（岩手県大槌町）：203人

10位. さいとう製菓株式会社（岩手県大船渡市）：202人

11位. 社会福祉法人大洋会（岩手県大船渡市）：199人

12位. 株式会社津田商店（岩手県釜石市）：192人

13位. けせんプレカット事業協同組合（岩手県住田町）：179人

14位. 小野食品株式会社（岩手県釜石市）：173人

15位. 橋爪商事株式会社（岩手県大船渡市）：160人

16位. 株式会社ボンマックスアパレル（岩手県陸前高田市）：152人

17位. 株式会社三栄工業所（岩手県大船渡市）：141人

18位. 株式会社エヌエスオカムラ（岩手県釜石市）：140人

19位. 株式会社片浜屋（岩手県大船渡市）：131人

20位. 株式会社佐賀組（岩手県大船渡市）：126人

21位. 社会福祉法人堤福祉会（岩手県大槌町）：123人

22位. 社会福祉法人高寿会（岩手県陸前高田市）：121人

23位. 鎌田水産株式会社（岩手県大船渡市）：119人

23位. 日鉄物流釜石株式会社（岩手県釜石市）：119人

25位. 森下水産株式会社（岩手県大船渡市）：107人

26位. 龍振鉱業株式会社（岩手県大船渡市）：98人

27位. 株式会社メイク・モリシタ（岩手県大船渡市）：92人

28位. 医療法人希望会（岩手県陸前高田市）：90人

29位. 社会福祉法人楽水会（岩手県釜石市）：89人

30位. 株式会社アースデザインコンサルタンツ（岩手県大船渡市）：77人





「SalesNow」について

「SalesNow」は、日本全国540万社の企業情報を網羅した日本最大級のデータベースです。

BtoBのセールス活動には手作業での営業リスト作成や企業情報の収集、ローラー架電といった非効率な業務がまだまだ残っている現状があります。企業データを基盤に営業の効率化を支援する「SalesNow」を活用することで、期末予算に対する提案などの営業アプローチや従来手作業で行っていたセールス業務を自動化し、営業効率の最大化を目指すことが可能です。





会社概要

会社名 ：株式会社SalesNow

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F

代表者 ：代表取締役 村岡 功規

設立 ：2019年8月

事業内容：SalesNowの企画・開発・運営

会社HP ：https://salesnow.jp/

サービス：

- セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」 https://top.salesnow.jp/

- 日本最大級の企業データベースメディア「SalesNow DB」 https://salesnow.jp/db