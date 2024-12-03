【ぶいちゅ～ば～の部屋】不動産仲介サービス「ぶいへや」がREJECT所属プロゲーマーしゅーとん選手の物件探しに密着した動画を12月3日（火）より配信開始！

株式会社aLLLien

株式会社aLLLien（本社：東京都新宿区、代表取締役：石山潤）は、2024年12月3日（火）よりVtuber・YouTuber・ゲーム配信者など配信者に特化した不動産仲介サービス「ぶいちゅ～ば～の部屋【ぶいへや】」とREJECT所属プロゲーマーしゅーとん選手とのコラボ動画配信を開始します。

代表の石山が実際にしゅーとん選手とともにお部屋探しから物件の内見まで実演します。実況配信やオンラインでのゲーム対戦を自宅で行う方が注意すべきポイントや、「ぶいへや」だからこそできる、配信者やプロゲーマーに寄り添った物件探しの手法をわかりやすく紹介！

さらに！



公式Xをフォローいただいた動画視聴者限定で仲介手数料が半額になる特典を提供します！

【#ぶいへや】これから引っ越し予定のスマ勢必見！？プロゲーマーしゅーとんの本気のお部屋探しレポート！

↓動画はコチラ↓

https://www.youtube.com/watch?v=vNZBGaG6U5A&feature=youtu.be(https://www.youtube.com/watch?v=vNZBGaG6U5A&feature=youtu.be)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=vNZBGaG6U5A ]

■コラボ動画の見所：プロゲーマーや配信者以外にもお役立ちな知識を学べる！

プロゲーマーでありながら配信者としても活躍するしゅーとん選手は、快適なネット環境と高い防音性能が必須。代表の石山がその条件に見合う物件の探し方、内見時のチェック項目を紹介しています。



一見、配信を行わない方には無縁のように思えますが、防音性が高い物件は隣人に気を遣わずに済むためストレスが激減！またオンラインでのゲームを頻繁にやらないという方でも、高品質なネット環境は動画視聴やPCでの作業がより快適に行えます。



動画内でしゅーとん選手が話している通り、配信を行わない視聴者からのご相談も多く、高品質なネット環境や防音性能をお求めの方におすすめの仲介サービスとなっております。



さらに当社独自の新たな試みとして、事務所内にゲーミングデバイスの試遊スペースも設置しております。新生活で新たにPCゲームを始めたい方や実況者としてデビューしたい方のご相談、お部屋探しからデバイス選びまでトータルでサポートいたします。



■しゅーとん選手プロフィール

プロゲーミングチームREJECTの大乱闘スマッシュブラザーズ部門に所属するプロゲーマー。背番号は34。10年以上活躍するベテランでありながら、今なお最前線のプレイヤーとして国内外で上位成績を多数収めている。配信活動にも精力的で、高難易度企画『サイコロアイアンマンチャレンジ』を考案し、他界隈にも影響を与えている 。

・主な成績

EVO JAPAN2020 優勝

Game is Game 優勝

Riptide 2024準優勝

LumiRank 2023 10位



X：https://x.com/syu_tolimar

YouTube https://www.youtube.com/user/syutolimar

■不動産仲介サービス「ぶいちゅ～ば～の部屋」とは

Vtuber・配信者、在宅ワーカー特化型の不動産仲介サービスです。

一般的な不動産仲介には相談しづらい・理解されない配信者ならではのお悩み(回線、防音性など)に寄り添い、配信環境に精通したスタッフがお部屋紹介から配信に関するお悩み相談まで、包括的なサポートを提供しています。

公式サイト：https://www.alllien.jp/vtuber_influencer006/

■LINEからお問い合わせ

https://liff.line.me/2002846097-kb30emRB/landing?follow=%40895ucvpi&lp=BEsuRY&liff_id=2002846097-kb30emRB(https://liff.line.me/2002846097-kb30emRB/landing?follow=%40895ucvpi&lp=BEsuRY&liff_id=2002846097-kb30emRB)



■WEBよりお問い合わせはコチラ

https://www.alllien.jp/contact/



■公式Xアカウント

https://twitter.com/VTubernohe1017

■代表アカウント

https://twitter.com/oheyasagasikei



【会社概要】

会社名：株式会社aLLLien

会社所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-7-23 トミービル7階

創業：2023年10月17日

代表者：代表取締役社長 石山 潤

従業員数：3名

事業内容：賃貸仲介、売買仲介、物件管理、タレントマネジメント業

免許：宅地建物取引業 東京都知事（１）第１１０３３１号