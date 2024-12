【MAIMO】スーツケース・HACOBOが「おもてなしセレクション 2024年 金賞」を受賞しました。

株式会社KURUKURU

株式会社KURUKURU(本社:東京都中央区銀座、代表取締役:関沢康寛)のトラベルブランド『MAIMO』のスーツケース「HACOBO」が、「おもてなしセレクション 2024年 金賞」を受賞しました。利用しやすさ(商品やサービスを利用する人への配慮や工夫があるか)、価格妥当性(提供内容への価格設定は適切であるか)、国際通用性(海外の方にも受け入れられるか)などが高く評価され、今回の受賞に至りました。

■スーツケース「HACOBO」とは

まるでハコ!まるっと洗えていつでも清潔なスーツケース

「HACOBO」は内装を取り外すことができる独自開発技術を採用したスーツケースです(意匠申請中)。ファスナー1つで簡単に着脱可能。本体にはRPO素材を使用しているため、高機能ながら軽量かつ柔軟性を備えています。Sサイズで約2.9kgと超軽量で、快適に持ち運びが可能です。

機内持ち込み対応のSサイズ、出張時や旅行に適したMサイズ、家族旅行や長期旅行に便利なLサイズの3サイズを同時リリースしました。自分にピッタリのサイズをぜひ探してみてください。

製品情報

[カラー]

ディープブラック、ホワイトベージュ、イエロー

[素材]

ケース:RPO、内装:ポリエステル 部品/ポリウレタン ・ポリ塩化ビニル

[サイズ・重量]

Sサイズ:高さ約54.5×幅約34.5×奥行約24.5cm/約2.9kg

Mサイズ:高さ約65×幅約44×奥行約27cm/約3.7kg

Lサイズ:高さ約76×幅約50×奥行約30cm/約4.4kg

[価格]

Sサイズ:15,980円 (税込)

Mサイズ:17,980円(税込)

Lサイズ:20,980円 (税込)

[販売店]

・公式EC: https://maimo-travel.com/products/hacobo

・Amazon:https://amzn.asia/d/02TiEGLZ (ホワイトベージュ、Sサイズ)

・ヤフーショッピング:https://store.shopping.yahoo.co.jp/maimojapan-888/m6-s.html

・楽天市場:https://item.rakuten.co.jp/vividcosme/m6/

■選定員コメント

・ 非常によく作られており、使いやすい。ライナーを洗える点が素晴らしい。高品質でありながら、価格も非常にリーズナブルである。優れた商品である。

・ デザインやコンセプトが良い。

■おもてなしセレクションの紹介

おもてなしセレクションは、日本の優れた“おもてなし心”あふれる商品・サービスを発掘し、世界に広めることを目的に、2015年に創設されたアワードです。有識者による現物審査を実施し、「世界に発信したい“日本ならでは”の魅力にあふれている」と認められた対象を、おもてなしセレクション受賞商品・サービスとして認定しています。

OMOTENASHI Selection is an award established in 2015 with the aim of discovering and spreading excellent Japanese products and services that reflect a spirit of hospitality to the world. The award-winning products and services are judged by a panel of experts and recognized as having a appeal unique to Japan.

■累計販売数2万台突破のトラベルブランド「MAIMO」とは

コロナウィルスが猛威を奮っていた2021年に立ち上がった、日本発祥のブランドです。おかげさまで累計販売数は2万台を突破。ブランド立ち上げからわずか1年で「2022年度OMOTENASHI Selection」で金賞を受賞、他社販売サイトでレビュー平均4.7を記録するなど、多くの人に評価を受けています。これからもスーツケース業界の常識に囚われない、珠玉の商品とサービスで ”お客様に寄り添うトラベルブランド” を目指しつづけます。

【公式ウェブページ】- 自社公式HP:https://maimo-travel.com- 公式X(Twitter):https://x.com/maimo_japan- 公式Instagram:https://www.instagram.com/maimo_japan/【関連プレスリリース】

移動時に両手が塞がってしまう課題を解決!便利な機能が満載のスーツケース「HOOKABLE」が誕生。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000133.000036491.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000133.000036491.html)

衝撃に強いスーツケース「PROTES」が新登場

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000130.000036491.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000130.000036491.html)

フロントオープン機能で荷物の出し入れSpeed UP!大人気スーツケース「STAND UP 」に新サイズが登場

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000114.000036491.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000114.000036491.html)

■会社概要

株式会社KURUKURU

「ひとが、つくる。ひとへ、つくる。」 心を込めて、つくり届ける会社です。

会社名:株式会社KURUKURU

代表者名:関沢 康寛

所在地:〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1