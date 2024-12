【INOPET】オテケアシャンプーが「おもてなしセレクション 2024年 金賞」を受賞しました。

株式会社KURUKURU

株式会社KURUKURU(本社:東京都中央区銀座、代表取締役:関沢康寛)のペットブランド『INOPET』が販売するペット用フットシャンプー「オテケアシャンプー」が、「おもてなしセレクション 2024年 金賞」を受賞しました。独自性(他社や類似商品と比較して独自のアピールポイントがあるか)や共感性(魅力的な開発背景や商品訴求が感じられるか)などが高く評価され、今回の受賞に至りました。

■INOPET「オテケアシャンプー」とは

お水を使わず、おててキレイ

お散歩から帰った手足には汚れやバイ菌がいっぱい。でも、毎回お風呂に入れるのは大変。『水を使わずに、キレイにできる商品があれば安心なのに。』そんな声から生まれた、『水のいらない』肉球専用泡シャンプーが新登場!

高密度の泡が肉球の間に入り込んでしっかり洗浄、細かい汚れまで絡めとります。さらに、先端のやわらかブラシで大切な肉球に負担を掛けずに洗浄できます。お風呂に入れる手間なく、いつでもどこでも簡単キレイ♪オーガニック認証成分5種配合・植物由来成分6種配合・11種の化学性成分フリーで、拭き取り切れずに万が一舐めてしまっても大丈夫。

■選定員コメント

- [対象]犬猫専用- [内容量]150㎖- [価格]2,299円 (税込)- [付属品]泡拭き取り用マイクロファイバータオル- [公式EC]https://inopet.jp/products/otecare-shampoo

・多くの人に好評を得そうな非常に良いアイデアであり、価格も適正である。

・使いやすそうなユニークな製品である。

■おもてなしセレクションの紹介

おもてなしセレクションは、日本の優れた“おもてなし心”あふれる商品・サービスを発掘し、世界に広めることを目的に、2015年に創設されたアワードです。有識者による現物審査を実施し、「世界に発信したい“日本ならでは”の魅力にあふれている」と認められた対象を、おもてなしセレクション受賞商品・サービスとして認定しています。

OMOTENASHI Selection is an award established in 2015 with the aim of discovering and spreading excellent Japanese products and services that reflect a spirit of hospitality to the world. The award-winning products and services are judged by a panel of experts and recognized as having a appeal unique to Japan.

■INOPETについて

いのちへの想いとイノベーション INOPET

かけがえのない家族のために。その暮らし、そのいのちに、まっすぐ正直に向き合い続けます。

革新性と、革新性だけではない、いのちへの想いを胸に。INOPETは獣医師推奨ブランドです。

■会社概要

【公式ウェブページ】- 自社公式HP:https://inopet.jp/- 公式Instagram:https://www.instagram.com/inopet_official/株式会社KURUKURU

「ひとが、つくる。ひとへ、つくる。」 心を込めて、つくり届ける会社です。

会社名:株式会社KURUKURU

代表者名:関沢 康寛

所在地:〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1