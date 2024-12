【INOSLEEP】三つ折りマットレスが「おもてなしセレクション 2024年」を受賞しました。

株式会社KURUKURU

株式会社KURUKURU(本社:東京都中央区銀座、代表取締役:関沢康寛)の寝具ブランド『INOSLEEP(イノスリープ)』から販売される「三つ折りマットレス タイプB 高通気×体圧分散3層」が、「おもてなしセレクション 2024年」を受賞しました。利用しやすさ(商品やサービスを利用する人への配慮や工夫があるか)、価格妥当性(提供内容に対する価格設定が適切であるか)などが高く評価され、今回の受賞に至りました。

■INOSLEEP「三つ折りマットレス タイプB 高通気×体圧分散3層」

【本格感×気軽さ 寝具選びにイノベーション】

敷布団には戻れない快適さ。INOSLEEPのマットレスなら、3層になる点で支える構造で、蒸れゼロ。表面で受けた加重をさらに下層へ分散。体圧の偏りをなくして理想の寝姿勢を保ちます。170Nの程よい硬さ&点で支えて血流を妨げにくく、寝返りを楽にサポートします。今までの高反発マットレスが硬すぎると感じる方にもおすすめです。



【極厚10cmの三つ折り仕様で軽量化を実現】

軽量約3.7kgで持ち運びや収納に力を使いません。女性でも立て掛けできるため湿気対策も楽に簡単に行えます。使わないときは三つ折りにできて置き場にも困らずコンパクト。普段使いはもちろん、来客用や外泊用にもおすすめです。



【高通気で蒸れにくく快適】

毎日使うものだから清潔に。プロファイルウレタンが空気の通り道を確保。さらに、ムレにくいメッシュ生地を採用しWの通気性でムレずに快適。カバーは洗濯可能なL字ファスナーで簡単にカバーの着脱が可能。汚れが気になった際に、簡単にお手入れできます。

【製品概要】

[商品サイズ]シングル 約97cm×195cm×10cm

[重量]約3.7kg

[価格]8,980円(税込)

・公式EC: https://inosleep.com/

・Amazon: https://www.amazon.co.jp/dp/B0D89B8CMG?ref=myi_title_dp

・楽天市場:https://item.rakuten.co.jp/merincosme/is-3mp3/

■選定員コメント

・非常に軽く、寝心地が良い。

・価格が非常に手頃である。

・この価格帯では良い商品である。

■おもてなしセレクションの紹介

おもてなしセレクションは、日本の優れた“おもてなし心”あふれる商品・サービスを発掘し、世界に広めることを目的に、2015年に創設されたアワードです。有識者による現物審査を実施し、「世界に発信したい“日本ならでは”の魅力にあふれている」と認められた対象を、おもてなしセレクション受賞商品・サービスとして認定しています。

OMOTENASHI Selection is an award established in 2015 with the aim of discovering and spreading excellent Japanese products and services that reflect a spirit of hospitality to the world. The award-winning products and services are judged by a panel of experts and recognized as having a appeal unique to Japan.

■INOSLEEPについて

ベストな眠りを、お気軽に。

INOSLEEP 寝具選び、難しくありませんか?

睡眠は人生の三分の一を占める大切な時間。

私たち人間は、眠ることで体と心を整えます。

ですが、自分にあった寝具を見つけるのって、とても難しい。

特に高品質なものこそ、なかなか試すこともできません。

そこで、睡眠イノベーションブランド「INOSEEP」。

価格、クオリティ、バリエーションで、 寝具選びに自由をお届けします。

さあ、ここから #ぐっすり革命。

■会社概要

- 自社公式HP:https://inosleep.com/株式会社KURUKURU

「ひとが、つくる。ひとへ、つくる。」 心を込めて、つくり届ける会社です。

会社名:株式会社KURUKURU

代表者名:関沢 康寛

所在地:〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1