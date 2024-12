【DIOR】ドキュメンタリー ″DIOR IN SCOTLAND″を公開

クリスチャン・ディオール合同会社

ディオールは、2025 年クルーズ コレクションショーの舞台裏を”Dior in Scotland”と題した魅惑的なドキュメンタリーを通して公開します。2024年6月にドラモンド城の庭園で発表されたこのコレクションにて、マリア・グラツィア・キウリは、ムッシュ ディオールがメゾン創設当初から築いてきたスコットランドとの絆を確かなものにする一連のコラボレーションを手掛けることで、スコットランドの魅力的なテキスタイルのヘリテージを祝福しています。このメゾン独自のイベントの起点を明らかにする独占映像によって、パリの「ディオール アーカイブ」にて得た最初のインスピレーションから、スコットランドの職人たちとの興味深い交流、そして団結したエネルギーによって刺激されたショーに至るまで、このドキュメンタリーはマリア・グラツィア・キウリの芸術的プロセス全体を記録しています。ディオールのアトリエが誇る限りなく繊細な手仕事と、伝統的なキルトやタータンを再解釈したサヴォワールフェールを融合させた、卓越性のシナジーが映像に捉えられています。時代と地域を越えて広がるこの旅は、聡明なフェミニスト歴史家クレア・ハンターによって光が当てられます。彼女のエッセイ『Embroidering Her Truth: Mary, Queen of Scots and the Language of Power*』では、特に刺繍の多面性を通して、その反骨精神がこのコレクションのテーマとなった女王、メアリー・スチュアートの運命が描かれています。青空の下、マリア・グラツィア・キウリはスコットランドのヘリテージをこれまで以上に輝かせ、ハリスツイードからジョンストンズ オブ エルガン、またアーティストのポリアンナ・ジョンソン、ブランド「ル・キルト」の創設者であるサマンサ・マコアッチと彼女の祖母に至るまで、伝承されてきた文化の重要性と無限の多様性を強調します。これらの魅惑的な対話の数々は、ディオールのシルエットに命を吹き込みます。コラボレーションの協奏曲のように構想された素晴らしい冒険と、あらゆる形のクリエイションに捧げる詩的なオマージュが、2024 年 12 月 4日 24時にディオールの公式 YouTube チャンネルで公開されます。

*2022 年に Editions Sceptre より出版。

