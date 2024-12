アイレット、2024 Geo and Global AWS Partner Award において「Industry Partner of the Year - APJ」の2部門を受賞

アイレット株式会社

システム・アプリケーションの開発、グラフィック・UI/UX デザイン制作からインフラの構築・運用までをワンストップで提供するアイレット株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:岩永充正、以下 アイレット)は、2024年12月2日~12月6日に米国ネバダ州ラスベガスで開催されている「AWS re:Invent 2024」で発表された「2024 Geo and Global AWS Partner Award」において、「Industry Partner of the Year - Auto and Manufacturing - APJ(※)」及び「Industry Partner of the Year - Media, Entertainment, Gaming & Sports - APJ」の2部門を受賞したことをお知らせします。また、同アワードにおいて「Industry Partner of the Year - Retail - APJ」と「Industry Partner of the Year - Telco - APJ」の2部門でファイナリストにも選出されました。





(※) Asia Pacific and Japan:アジア太平洋および日本

■ 2024 Geo and Global AWS Partner Award について

2024 Geo and Global AWS Partner Award は、過去1年間に高い専門性、イノベーションやコラボレーションを取り入れたビジネスモデルを持つ、幅広い AWS パートナーを表彰するプログラムです。





アイレットは、自動車・製造業界における生産性向上のための IoT 導入や、メディア・エンターテインメント業界における大規模データ分析基盤構築など、アマゾン ウェブ サービス(AWS)のクラウドサービス を活用した多様なソリューションを提供し、お客様のビジネス革新を支援した実績が評価され、「Industry Partner of the Year - Auto and Manufacturing - APJ」と「Industry Partner of the Year - Media, Entertainment, Gaming & Sports - APJ」の2部門を受賞しました。

- Industry Partner of the Year - Auto and Manufacturing :AWS に関する技術力と深い専門知識を通じて、自動車および製造業界のお客様の変革を加速させるトップ AWS パートナーを表彰。- Industry Partner of the Year - Media, Entertainment, Gaming & Sports:放送、コンテンツ制作、D2C(Direct-to-Consumer)配信、メディアサプライチェーンおよびアーカイブ、データサイエンスと分析の分野で、撮影から配信までのワークフローを革新し、顧客体験を再構築するトップ AWS パートナーを表彰。





また、小売業界のお客様に向けて、モダナイゼーションとイノベーションを促進するソリューションを提供するパートナーとして、「Industry Partner of the Year - Retail - APJ」と「Industry Partner of the Year - Telco - APJ」の2部門でファイナリストにも選出されました。





■アイレットにおける AWS の実績

アイレットは、2010年に AWS のクラウドサービス導入設計から24時間365日の運用・保守までをトータルでサポートする「cloudpack」の提供を開始しました。2013年には日本初の「AWS プレミアコンサルティングパートナー(現 AWS プレミアティアサービスパートナー)」の1社として認定され、その後現在まで認定を継続しています。これまでの AWS 導入実績は、2023年10月時点で2,500社以上、年間プロジェクト数は4,300以上となり、スタートアップ企業から大企業まで、規模や業種を問わず幅広いお客様に「cloudpack」が活用されています。





2024年3月には、「AWS Partner Summit Tokyo 2024」にて発表された AWS パートナーアワードにおいて、AWS ビジネスの2023年の収益、販売実績、新規 AWS 資格認定者、各種 AWS プログラムの取得に大きく貢献したシステムインテグレーター(SI)で、日本におけるトップパートナーに対して贈られる「SI Partner of the Year - Japan」を受賞しました。





またアイレットは、AWS の利用状況に合わせてプラン選択が可能な請求代行サービスをはじめ、24時間365日の運用・保守サービスからオンプレミス環境の AWS 移行をワンパッケージ化した「migrationpack」、さらには AWS の生成 AI サービスである Amazon Bedrock を活用した「生成 AI 導入支援サービス」など幅広いソリューションを提供しています。今後も、AWS の専門知識と豊富な経験を活かし、最新技術を活用した最適なソリューションを提供することでお客様のビジネス成長に貢献してまいります。





AWS 導入事例:https://cloudpack.jp/casestudy/?case_platform=aws(https://cloudpack.jp/casestudy/?case_platform=aws&case_category=all&case_industry=all&case_project=all&case_project=all&?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20241203awspr)







【アイレット株式会社 会社概要】

会社名:アイレット株式会社 https://www.iret.co.jp/

設立 :2003年10月

所在地:東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー7階・24階(7階受付)

代表者:代表取締役社長 岩永充正

資本金:7,000万円

主要株主:KDDI Digital Divergence Holdings株式会社

事業内容:

・クラウドを活用したシステム、スマホアプリの開発・運用

・UI/UX デザイン制作

・クラウド設計・構築、運用保守からセキュリティまでサポートする自社サービス「cloudpack」

の提供

・KDDIグループと連携したDX・クラウド開発推進





※ cloudpack の名称は、アイレット株式会社の登録商標です。