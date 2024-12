King & Prince、最新アルバム発売記念POP UP STORE『King & Prince POP UP STORE 2024 Re:ERA』全国5ヶ所で開催！

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社(本社:東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者(CEO):藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック)は、King & Princeの最新アルバム「Re:ERA」(読み:リエラ)の発売を記念して、POP-UP STORE『King & Prince POP UP STORE 2024 Re:ERA』を全国5か所にて開催します。

今年5月23日に6周年イヤーに突入したKing & Prince。6枚目となるオリジナルアルバム「Re:ERA」 のCDが12月11日(水)に発売となることを記念して、全国5ヶ所にてPOP-UP STORE『King & Prince POP UP STORE 2024 Re:ERA』 を開催します。東京はUNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKUにて12月3日(火) から15日(日)まで開催。北海道は札幌PARCO 3F にて12月11日(水)から29日(日)まで、愛知は名古屋PARCO 南館10F にて12月14日(土)から29日(日)まで、大阪は心斎橋PARCO 14F PARCO GALLERY にて12月13日(金)から29日(日)まで、福岡は博多マルイ3階イベントスペースにて12月9日から29日までの開催を予定しています。

ポップアップストアは、三浦大知が楽曲提供したリード曲「WOW」のミュージックビデオの世界観をイメージ、Tシャツやソックス、「WOW」のミュージックビデオでも使用されたワッペン、UNIVERSAL MUSICのロゴを配したスポーティなアパレルアイテムのほか、メンバーの高橋が描き下ろしたキャラクター16体のフィギュア、雑貨系アイテム、ランダムトレーディングカードなどを販売。全商品、ストアデザインの細部までメンバー自身がプロデュースしています。なお、グッズはUNIVERSAL MUSIC STOREでのオンライン販売も行っています。

ストアの開催に合わせて、King & Prince公式YouTubeチャンネルでは「Re:ERA」の世界観を描いたオリジナルアニメーション『プラネット・エイジ』の配信中。高橋が描き下ろしたキャラクターたちにメンバー自身が声を吹き込み、King & Prince の二人で作・構成・脚本・演出・主演を担いました。制作には『おはよう忍者隊ガッチャマン』『HikakinTV』『水曜日のダウンタウン』OPアニメーションなどを手掛けるODDJOBを迎え、キャラクターたちの声にはKing & Prince チームのスタッフたちもキャスティングされるなど、本格的ながら実験的な作品となっています。

現在アルバム「Re:ERA」は、Apple Muisc、Amazon Music、Spotify、YouTube Music、LINE MUSIC、AWAなどのサブスク(音楽ストリーミングサービス)やiTunes Store、レコチョク、moraなどの音楽ダウンロードサービスにて先行配信中です。

King & Prince 「WOW」MV

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=-Vx0Sn16ykA ]

プラネット・エイジ ep.1 「ハッピーバースデー」

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=OwxmYCv8hK8 ]

【「King & Prince POP-UP STORE 2024 Re:ERA」 概要】

https://sp.universal-music.co.jp/king-and-prince/re-era-popup-store/

■東京

場所:UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU 1F・3F

期間:2024年12月3日(火) ~ 2024年12月15日(日)

営業時間:11:00~20:00

東京都渋谷区神宮前1-20-6 (JR山手線 原宿駅 竹下口 徒歩3分)

https://store-harajuku.universal-music.co.jp/



■福岡

場所:博多マルイ 3階イベントスペース

期間:2024年12月9日(月) ~ 2024年12月29日(日)

営業時間:10:00~21:00

福岡県福岡市博多区博多駅中央街9-1 (JR博多駅 博多口より徒歩3分)

https://www.0101.co.jp/090/



■北海道

場所:札幌PARCO 3F

期間:2024年12月11日(水) ~ 2024年12月29日(日)

営業時間:10:00~20:00

北海道札幌市中央区南1条西3-3 (地下鉄「大通駅」直結、市電「西4丁目」徒歩1分)

https://sapporo.parco.jp/



■大阪

場所:心斎橋PARCO 14F PARCO GALLERY

期間:2024年12月13日(金) ~ 2024年12月29日(日)

営業時間:10:00~20:00(※12月20日(金)~12月25日(水)の期間は10:00~21:00)

大阪府大阪市中央区心斎橋筋1丁目8-3 (Osaka Metro御堂筋線「心斎橋駅」4番出口直結)

https://shinsaibashi.parco.jp/



■愛知

場所:名古屋PARCO 南館10F

期間:2024年12月14日(土) ~ 2024年12月29日(日)

営業時間:10:00~21:00

愛知県名古屋市中区栄3-29-1 (地下鉄名城線「矢場町駅」より徒歩2分)

https://nagoya.parco.jp/

■UNIVERSAL MUSIC STOREでのオンライン販売はこちら。

https://store.universal-music.co.jp/artist/king-and-prince/

【アルバム情報】

6th Album『Re:ERA』

2024.9.30(mon) 「WOW」Digital Release

2024.10.14(mon) 『Re:ERA』Digital Release

https://lnk.to/6th1014

2024.12.11(wed) 『Re:ERA』CD Release

ご予約はコチラhttps://lnk.to/6th1211

■初回限定盤A

【CD+DVD】\4,290(税込) / UPCJ-9055

【CD収録内容】

1. Odyssey

2. WOW

3. HOTTER & HOTTER

4. Don't Grow Up

5. COLORS

6. LOVE HACKER

7. moooove!!

8. POPSTAR in the KINGDOM (高橋海人)

9. ボーイミーツガール

10. 愛し生きること

11. 染み (永瀬廉)

12. ROLLER COASTER

13. MAGIC WORD

14. halfmoon

15. I Will...

【DVD収録内容】

・「WOW」 Music Video

・「WOW」 Music Video Behind the scenes

・6歳は誰だ!? 同期当てクイズ

仕様:三方背ケース付2Dケース、フォトブックレット24P、歌詞ブックレット20P

■初回限定盤B

【CD+DVD】\4,290(税込) / UPCJ-9056

【CD収録内容】

1. Odyssey

2. WOW

3. HOTTER & HOTTER

4. Don't Grow Up

5. COLORS

6. LOVE HACKER

7. moooove!!

8. POPSTAR in the KINGDOM (高橋海人)

9. ボーイミーツガール

10. 愛し生きること

11. 染み (永瀬廉)

12. ROLLER COASTER

13. MAGIC WORD

14. halfmoon

15. I Will...

【DVD収録内容】

・『Re:ERA』Behind the scenes

・「POPSTAR in the KINGDOM」 Behind the scenes

・「染み」 Behind the scenes

仕様:三方背ケース付2Dケース、フォトブックレット24P、歌詞ブックレット20P

■通常盤(初回プレス)

【CD】\3,520(税込) / UPCJ-9057

【CD収録内容】

1. Odyssey

2. WOW

3. HOTTER & HOTTER

4. Don't Grow Up

5. COLORS

6. LOVE HACKER

7. moooove!!

8. POPSTAR in the KINGDOM (高橋海人)

9. ボーイミーツガール

10. 愛し生きること

11. 染み (永瀬廉)

12. ROLLER COASTER

13. MAGIC WORD

14. halfmoon

15. I Will...

16. Harajuku(通常盤のみ収録)

仕様:三方背ケース付3Pワイドケース、歌詞ブックレット20P

※通常盤(初回プレス)/UPCJ-9057終了後、通常盤/UPCJ-1008に切り替わります。

■Dear Tiara盤(ファンクラブ限定盤)

【CD】\4,290(税込) / PROJ-1926

【CD収録内容】

1. Odyssey

2. WOW

3. HOTTER & HOTTER

4. Don't Grow Up

5. COLORS

6. LOVE HACKER

7. moooove!!

8. POPSTAR in the KINGDOM (高橋海人)

9. ボーイミーツガール

10. 愛し生きること

11. 染み (永瀬廉)

12. ROLLER COASTER

13. MAGIC WORD

14. halfmoon

15. I Will...

仕様:104Pノート型ジャケット(A4サイズ)

■封入特典

・初回限定盤A/特典:トレーディングカードAタイプ 1種

・初回限定盤B/特典:トレーディングカードBタイプ 1種

・通常盤(初回プレス)/特典:トレーディングカードCタイプ 1種

※各特典ごとに写真は異なります。

■初回封入特典

・初回限定盤A/期間限定動画A視聴シリアルナンバー

・初回限定盤B/期間限定動画B視聴シリアルナンバー

・通常盤(初回プレス)/期間限定動画C視聴シリアルナンバー

視聴期間:2024年12月10日(火) 昼12:00~2025年1月10日(金)18:00まで

■先着外付け特典

・初回限定盤A/特典:フォトカード(A6)

・初回限定盤B/特典:クリアポスター(A4)

・通常盤(初回プレス)/特典:トレカ3種セット

※3形態同時購入特典:オリジナルトレカケース

・Dear Tiara盤/特典:ステッカーシート(A6)

▼King & Prince オフィシャルアカウント

・YouTube:https://www.youtube.com/@kp_official_523

・X:https://x.com/kp_official0523

・Instagram:https://www.instagram.com/kp_official_523/

・TikTok:https://www.tiktok.com/@kingandprince_um

・永瀬 廉オフィシャルInstagram

https://www.instagram.com/ren.nagase.official/

・高橋海人オフィシャルInstagram

https://www.instagram.com/kaito.takahashi_1999/