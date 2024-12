シャオ・ジャン主演のロマンス史劇！中国ドラマ「玉骨遥(ぎょっこつよう)」2025年１月 LaLa TVで放送決定！

ディスカバリー・ジャパン合同会社(C) Tencent Technology (Beijing) Co., Ltd

CS放送 女性チャンネル♪LaLa TVでは、大ヒット作「陳情令」でブレイクした中国のイケメン俳優 シャオ・ジャンが主演を務めた超話題の中国ドラマ「玉骨遥(ぎょっこつよう)」を2025年1月からCSベーシック初放送いたします。

シャオ・ジャンが演じるのは、美しく気品あふれる若き神官・時影(じえい)。壮絶な過去と世継ぎの身分を封印し、奥深い谷で修練に励む。一方、注目の新星レン・ミンが演じる朱顔(しゅがん)は、強い意志で法術を学ぶ快活なお嬢様。そんな二人は幼い頃のたった一度の出会いによって、互いの命を奪い合う未来を宿命づけられてしまい・・・。

正体を隠して修行に励む皇太子が、“自分に死をもたらす因縁”を持つ人と再会。破滅的な運命を背負う二人は果たして真実の愛を手にすることができるのか!?美しくも切ない、禁断の大ヒットドラマティック・ロマンス史劇を、この冬ぜひLaLa TVでお楽しみください。

【LaLa TV公式サイト】https://www.lala.tv/programs/gyokkotsuyou/

■作品情報「玉骨遥(ぎょっこつよう)」

放送日時:2025/1/24(金)スタート 毎週(月)~(金)20~21時

出演:シャオ・ジャン(「陳情令」)

レン・ミン(「孤城閉~仁宗、その愛と大義~」)

ファン・イールン(「万華楼〈ばんかろう〉~金糸が紡ぐ運命の恋~」)

総監督:チャン・カーチュン(「倚天屠龍記[いてんとりゅうき]~乱世に煌めく愛~」)

中国/2023年/全43話/HD/ステレオ/字幕

【あらすじ】

空桑(くうそう)の世子・時影(じえい/シャオ・ジャン)は、嘉蘭(からん)皇城を訪れた赤族の幼い郡主・朱顔(しゅがん/レン・ミン)と出会うが、思いがけず秋水皇妃の怒りを買い、窮地に追い込まれる。皇妃殺しの罪を着せられた時影を救うため、母親である皇后・白嫣(はくえん/ツォン・リー)は九嶷(きゅうぎ)山の大司命・時諐(じぎょく/ハン・ドン)に助けを求める。大司命は法術を使って時影の死を装い彼を救い出すが、「成人するまでに世子の死を悼んだ者と出会えば、その者に殺される」と予言。同じ頃、朱顔は世子の死を悲しみ、彼のために祈りを捧げていた。数年後、九嶷山を訪れた朱顔は禁断の地に足を踏み入れ、そこで出会った神官に心を奪われる。それは成長した時影であり、彼もまた、朱顔が予言の娘であると知りながら次第に惹かれていく…。

【みどころ】

シャオ・ジャンが憂いを秘めた美しさでオーラ全開! 華麗なる古装劇の真骨頂!!

「陳情令」でブレイク以降、数多くの作品をヒットに導き、絶大な人気を誇るシャオ・ジャン。「GUCCI」のグローバル・ブランドアンバサダーを務め、唯一無二の魅力で世界へと活躍の場を広げている。そんな彼が今回演じたのは、美しく気品あふれる若き神官!壮絶な過去と世継ぎの身分を封印し奥深い谷で修練に励む主人公・時影は、これまでの快活なイメージとは異なる寡黙で繊細な役どころ。法術を操る所作は指先まで隙がなく、天空から降り立つ姿は神々しさすら感じさせ、ひたすら麗しい。時折見せる子供っぽさ

や微かな笑みなど一瞬のギャップ萌えでファンの期待に応える一方、一筋の涙で深い悲しみを表現したかと思えば激しい怒りに慟哭するなど振り幅の大きな感情表現にも注目!

(C) Tencent Technology (Beijing) Co., Ltd宿敵同士でありながら深く結ばれていく師弟カップルの真実の愛

レン・ミン演じる朱顔は、シャオ・ジャン演じる時影が幼いころ自分を助けてくれた世子だと気づかないまま、世子を復活させる方法を追い求めて弟子入りを志願。時影は朱顔が自分に死をもたらす相手と知りながらも、彼女の一途な想いを裏切れず弟子として認めてしまう。互いを思いやりながら師弟の絆を深めていく2 人は、やがて何ものにも代え難い愛で結ばれていくが…。禁断の愛の背景にある種族抗争の構図が次第に明かされていくと同時に、複雑に絡み合った人間ドラマもしっかりと描かれ、クライマックスに向けて加速していく展開から目が離せない!

■女性チャンネル♪LaLa TV

LaLa TVは、好奇心を持ち続けるエイジレスな女性たちに向けたエンタテインメント・メディアです。世界の最新・名作ドラマから、食・旅・音楽、こだわりのライフスタイルまで、さまざまなコンテンツをお届けし、暮らしを豊かに彩ります。J:COMなど全国のケーブルテレビやスカパー!、IP放送を通じ、約570万世帯のお客様にご覧いただいています。

<LaLa TV公式WEBサイト> https://www.lala.tv

■ワーナーブラザース・ディスカバリー

ワーナーブラザース・ディスカバリー(Nasdaq:WBD)は、テレビ、映画、ストリーミングなどあらゆるポートフォリオを埋めるたくさんの作品とユニークなブランドを持つ、世界をリードするメディアでありエンターテイメントを提供する企業です。

我々が制作し配給する番組やサービスは 220 以上の国や地域、50 以上の言語に対応しており、代表的なブランド、ネットワークを通じて世界中の皆さまに情報やインスピレーションを与え、笑いと感動を提供しています。

ワーナーブラザース・ディスカバリー傘下の主なブランド、ネットワークは以下の通りです。ディスカバリーチャンネル、discovery+、CNN、DC、Eurosport、HBO、HBO Max、HGTV、Food Network、OWN Investigation Discovery、TLC、Magnolia Network、TNT、TBS、truTV、MotorTrend、アニマルプラネット、Science Channel、ワーナー・ブラザース映画、ワーナー・ブラザーステレビジョン、ワーナー・ブラザースゲームス、ニュー・ライン・シネマ、カートゥーン ネットワーク、MONDO TV、旅チャンネル、ムービープラス、LaLa TV、Adult Swim、ターナークラシック映画、Discovery en Español、 Hogar de HGTV 他 詳細については、www.wbd.com をご覧ください。